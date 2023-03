En El fin de la noche reúnen la obra completa del escritor Alejandro Meneses

Los lectores de Alejandro Meneses (Altzayanca, Tlaxcala, 1959 o 1960-Puebla, 2005) están de fiesta. En el marco de la Feria Nacional del Libro de la UAP fue presentado El fin de la noche (todos los cuentos), libro recopilatorio de la obra de quien es considerado ya como un autor de culto entre nuevos lectores.

Con su raíz en 2018 y tras lo anunciado en 2022 en el marco del homenaje Una noche con Alejandro Meneses. Letras, música y anécdotas, aparece ahora este volumen editado por la Secretaría de Cultura que cuenta con tiraje de apenas 500 ejemplares -la mayoría para su distribución en las bibliotecas públicas estatales y apenas unos 50 de ellos a la venta-.

“Lo que valoro es que se haya editado, pues con el trabajo inicial de recopilación y digitalización los libros ahora ya están listos, y en un futuro, se podrá hacer una edición con un tiraje más amplio que le dé una mayor circulación”, señaló el editor José Luis Benítez Armas.

Entre amigos, lectores y algunos familiares que recuerdan a Alejandro Meneses a casi 20 años de su fallecimiento, el editor señaló que en El fin de la noche (todos los cuentos) se reúnen todos los libros de Alejandro Meneses reunidos por orden cronológico; entre ellos, aparecen Ángel y los ciegos, el libro más redondo, así como el primer título Días extraños, el más conocido e importante en la historiografía del autor, además de Tan lejos y tan cerca, aparecido póstumamente.

En el salón de Proyecciones del edificio Carolino, el editor abundó que Alejandro Meneses, quien estudió Literatura en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica en la UAP e impartió talleres de cuento en la desaparecida sede en Puebla de la Sociedad General de Escritores de México, resalta porque “empezó a forjar una literatura alternativa”, a la par de que fue dueño de un “humor muy especial, negro y a veces cruel, pero muy original”.

--

Por tanto, aseveró Benítez Armas, cada una de sus obras son grandes aportaciones a la literatura nacional. “Siento que Días extraños y Ángel y los ciegos, son libros fundamentales para la literatura poblana e incluso para la literatura mexicana”. Acotó que, pese a esta aportación, la obra de Meneses es quizá poco conocida porque a su autor “no le dio tiempo de entrar al mercado”, pues murió relativamente joven y no pudo entrar al mercado y al mundo cultural de la Ciudad de México, lo que lo marginó.

Por su parte, Humberto Meneses, hermano del escritor, dijo que Alejandro fue siempre un “ser fascinante”. “Hay una faceta de la cual quiero hablar que no todos conocían. Nadie lo vivió o sufrió como yo: me tocó el honor de ser su hermano menor. Sin él no hubiese sobrevivido mi infancia. Fue mi amigo de cuarto. Nos conocíamos. Fui la impuesta compañía de su vida, siempre viviendo bajo su sombra: en la familia él era admirado, al que consentían, al único que le permitía mi madre tener el cabello largo, el que tenía todas las novias. En la escuela era el más aplicado, aun en conducta. En deportes era un campeón. A lo mejor era la percepción que tenía por mi admiración”, dijo conmovido.

Mencionó que con la juventud llegaron obligaciones. “Yo quería emanciparme de su sombra. Se fue al seminario y me quedé solo en la casa. No podía entender que se había ido y me había dejado la responsabilidad de la casa. En el seminario se catapultó a nivel estrella de rock. Tocaba el bajo, cuando lo iba a ver lo miraba con admiración. Solo esperaba que llegara el fin de semana para ir a atajarme abajo de su sombra. No sé cómo se imaginaron que sería sacerdote. Nunca sucedió eso. Con su carisma es inimaginable un cura con el nombre de Alejandro Meneses”, señaló entre risas.

. . .

De paso, Humberto Meneses recordó que, a su regreso del seminario, con Alejandro vinieron la trova, el rock, los Beatles, además de que su lenguaje se estaba fraguando. “Era un observador, era el que veía dentro de sí, viajaba, concentrado en las cosas que pasaban. Sus primeros cuentos -que no están en este libro- fueron maravillosos para mí (…) Siempre educándome, haciéndome fan de su talento, su ironía, su grandeza intelectual. Luego nos separamos para siempre y muchos años después supe de su muerte”, dijo con voz entrecortada, para luego relatar cómo se imaginó que sería el encuentro con su hermano Alejandro, encuentro que aparece en uno de los cuentos contenidos en el libro.