El festival Pasión se diluirá en programación de semana santa que alista el IMACP

La edición 2025 del festival de música sacra Pasión se diluirá en el programa relativo a la semana santa católica que alista el ayuntamiento de Puebla. Con ello, el proyecto gestado hace 16 años dedicado a la difusión del patrimonio cultural material e inmaterial de Puebla, en particular de la música y los autores sacros, así como los espacios arquitectónicos novohispanos, perderá su proyección particular.

Anel Nochebuena Escobar, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) informó que este año el que era uno de los festivales más importantes de la ciudad será incluido dentro de la programación que organiza el ayuntamiento de Puebla, a través de sus dependencias, del 13 al 20 de abril.

Entrevistada tras presentar el llamado nodo centro que se ubica en el centro cultural Nopalli, la funcionaria municipal afirmó que el festival Pasión “sí va a estar”, no obstante lo definió como: “el festival de semana santa cultural en torno al patrimonio religioso”.

Señaló que el IMACP trabaja con la iglesia católica y con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) para la llamada procesión del viernes santo, así como en la programación que acompaña las fechas.

Cuestionada sobre si la gestora y fundadora del festival Pasión Dalila Franco estaría nuevamente dirigiendo el programa, Anel Nochebuena afirmó que “sí es parte”, pero no lo dirigirá porque en el proyecto “estamos todos sumados”, es decir, las instancias municipales que abonarán a la programación de semana santa.

“Mientras he dirigido el instituto, Dalila ha tenido ciertas participaciones, ahora también nos sentamos a hablar con Dalila y también vimos cuál sería la participación pero que lo dirija específicamente Dalila no, sí es parte, porque obviamente nos sentamos a platicar, pero como siempre estamos sumados todos, porque no solamente es eso, te digo que esta Economía, que otras áreas del ayuntamiento que van a entrar a ese festival”.