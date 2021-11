Alistan el Festival de Arte Escénico Circo Ollin, un espacio de comedia y presencia con el otro

Pensado como un festival que conjunta lo mismo espectáculos de arte circense de nivel internacional que espacios académicos para reflexionar sobre la disciplina, del 26 al 28 de noviembre se hará el tercer Festival de Arte Escénico Circo Ollin, gratuito y presencial.

Luego de sus dos primeras ediciones, la primera como un festejo por los 10 años de la compañía y la profesionalización de las artes escénicas y el circo, y la segunda en 2020 que se pensó no se haría, pero por la resistencia de sus organizadores se concretó de manera mixta, presencial y virtual, el tercer festival continúa por la sinergia entre la comunidad, las instituciones y el gobierno.

Durante una rueda de prensa, Mariana Castilla y Adriana Peregrina, gestoras y fundadoras de este proyecto, presentaron la programación de este festival que, dijeron, es la suma de voluntades: de los gobiernos estatal y municipal, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, respectivamente, así como de la sociedad civil y de artistas.

Su regreso a la presencialidad es importante, como señaló la investigadora del género Raxa de Castilla, porque frente a una epidemia como el Covid-19 el arte dejó ver que es sustantivo, siendo el circo una de las disciplinas que enriquecen y necesitan de la presencia del otro.

Señaló que ahora, frente a cambios en los discursos de la comicidad para buscar la igualdad, el reconocimiento y la no discriminación, los payasos son unos personajes históricos que muestran una parte humana y vulnerable.

“Cuando hay alguien en el escenario nos identificamos con su torpeza, su capacidad para meterse en líos. Es necesario, como artista e individuo, que se haga un tipo de comedia respetuosa. Ello no significa que no pueda ser cómico, pero como artista tienes que buscar la inteligencia y la picardía que no te ofenda ni a ti mismo ni a los demás”, sostuvo.

Peregrina y Castilla informaron que el tercer festival denominado Qué comience la función arranca el 26 de noviembre a las 16 horas en el Teatro de la Ciudad con un conversatorio a cargo de Raxa de Castilla y El circo y su ritmo, seguida de una varieté con artistas reconocidos, presentados por Chakko Clan del Circo Ollin.

El sábado 27 de noviembre en Casa de Cultura habrá dos foros: el patio y la Sala Luis Cabrera donde, a las 16 horas, Erick Onofre impartirá la ponencia Anatomicum circense, sobre la anatomía secreta del circo.

Ese día, seguirán actos diversos de danza contemporánea, de música y danza africana, de clown con Rulo Clown que ofrece Raúl Zamora Franco, payaso mexicano; para cerrar con la pieza La teoría más hermosa del mundo, a cargo de Raxa de Castilla y la compañía Sonámbulos.

Para el domingo 28 de noviembre, el festival ocupará el auditorio José Antonio Cordera ubicado en Analco, en la Universidad Angelópolis, para presentar actos de circo y otros espectáculos de rueda alemana y rueda aérea, además del estreno Vikingos de la compañía Pipuppets y el cierre a cargo de Andrés Aguilar, con Capitán Kapika, un espectáculo unipersonal de clown de categoría internacional.

Destaca que el sábado a las 10:30 horas se hará una clase magistral en el Breve Espacio ofrecida por el propio Andrés Aguilar, fundador de la asociación civil Risoterapia, que será gratuita y con cupo limitado.