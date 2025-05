El extraño caso del paro en La Jornada ¿La mano negra de AA ataca de nuevo?

Escribo esta columna con el corazón, pero también con la razón.

Con el corazón porque a pesar tener casi 30 años de haber salido de La Jornada, sentimentalmente sigo atado a ella como aquel febrero de 1984 cundo se anunció su nacimiento.

Con la razón porque todo indica que se trata de un movimiento que -excusado en lo laboral y francamente minoritario- intenta afectar al periódico, en beneficio de una oposición que se solaza con la sola idea de destruirlo.

Primero que nada, no sé si este lunes aparecerá o no la edición impresa de este diario, porque, como lo dicen la mayoría de los jornaleros, “un pequeño grupo de trabajadores, apoyado por personas ajenas al periódico, (tomó la decisión) de suspender las labores de nuestra casa editorial el primer minuto del lunes 26 de mayo”.

Desde el miércoles comenzó a circular en redes sociales el siguiente mensaje:

“HABRÁ HUELGA EN LA JORNADA el primer minuto del 26 de mayo de 2025. Después de reiteradas invitaciones del SITRAJOR al diálogo y convocatoria a los accionistas (varios integrantes del gobierno federal) para retomar la administración de la empresa y detener su caída, la representación de la empresa se negó con lujo de impunidad y prepotencia, incluso acusando de mala actuación al Juez y Centro Federal. A la comunidad jornalera, sindicatos y organizaciones aliadas los llamamos a acompañarnos y apoyar la huelga, por periódico congruente con su historia”.

Este domingo, 249 trabajadores de La Jornada, de una comunidad de alrededor de 300 integrantes, difundió este mensaje:

“La comunidad jornalera, que cada día hace posible publicar en papel nuestro diario e informar por medio de nuestra web y redes sociales del cotidiano acontecer en México y el mundo, quiere informales a ustedes, nuestras lectoras y lectores, acerca de la arbitraria determinación de un pequeño grupo de trabajadores, apoyado por personas ajenas al periódico, de suspender las labores de nuestra casa editorial el primer minuto del lunes 26 de mayo.

“El paro que pretenden estallar nunca fue consultado con los trabajadores de base en asamblea general o votación alguna. Nos enteramos de la medida no en juntas, reuniones o boletines oficiales en los que se nos haya informado sobre sus objetivos y razones y consultado nuestro parecer, sino en redes sociales. Es, pues, una acción de una minoría, sin representación legítima, que atenta contra la voluntad de quienes hacemos La Jornada.

“No lo vamos a permitir.

“Por esta vía, alertamos a ustedes, nuestro público, de los inconvenientes que se puedan suscitar por el atropello que se pretende perpetrar a manos de quienes buscan pasar por encima de nuestro compromiso con los lectores”.

Posteriormente circulo un desplegado en redes sociales (comunicado Sitrajor 2), en el cual el sindicato ya abiertamente demanda que en las negociaciones entre la empresa y el sindicato (minoritario, repito, con base en la carta firmada por la comunidad jornalera) se involucren el Gobierno Federal y los accionistas.

(Después de leer los mensajes del sindicato, recordé a Carlos Payán, quien para decir, sin palabras, que algo olía mal, en las juntas, solía acercar su dedo índice a la nariz y repetir sutilmente ese movimiento varias veces.)

Es decir que el sindicato, más que solucionar demandas laborales de los trabajadores, busca involucrar a los accionistas de La Jornada y hasta a la Presidenta de la República (si se asume que invoca al Gobierno Federal) en un asunto interno del medio de comunicación.

¿Y quién es el sindicato? Quizá la respuesta más sencilla es que aunque ya no esté directamente involucrado como asesor del Sitrajor, sí está en ese cargo una de las personas cercanas al abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani, padre de la actual dirigente de Morena.

(Hay que recordar que Arturo Alcalde fue el asesor de la huelga en La Jornada en 2017 -cuando era visible que el entonces presidente Enrique Peña Nieto hubiera sido feliz con el cierre del diario- y que posteriormente, con su hija, Luisa María Alcalde, como secretaria el Trabajo, mantuvo constantes fricciones con los directivos de La Jornada.)

Y ese olor a podrido (con todo y el recuerdo de Payán acercando su dedo a la nariz), si se asume el sentido de la razón, se presenta en un momento muy especial, en el cual la oposición aprovecha cualquier detalle para lanzar falsas noticias o análisis poco serios en los que se deplora la actividad profesional que realiza en ese medio.

Específicamente, unos días antes de que se ratificara la amenaza de huelga, La Jornada publicó en su primera plana una foto enviada por la embajada de Estados Unidos en la que se veía supuestamente a personal de la DEA en operativos en México. No fue el único medio que la difundió, pero sí el único que explicó que esa foto había sido enviada por la sede diplomática estadounidense.

Ese mismo día, el hoy jefe de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas supuestamente publicó un mensaje en X criticando que la Jornada hubiera publicado la gráfica. Inmediatamente decenas de periodistas que desconocen la realidad de la Jornada o que guardan rencor contra sus directivos, se solazaron en “sesudos análisis” en los cuales mencionaban una fractura entre este medio y la IV Transformación. Consideró que se trató más bien de un exabrupto poco meditado del propio Ramírez Cuevas.

Algo que me llamó la atención, también, es un desplegado de la semana pasada en el cual más de 30 medios lanzan un ¡Basta ya! en contra de los ataques a la libertad por parte del crimen organizado, aunque en la redacción se infiera también que “la ofensiva asesina que han padecido miembros de nuestra comunidad en el ejercicio de su tarea de investigar y difundir las actividades de la criminalidad” no es privativa de “la narcodelincuencia” en México. Lógico, el desplegado es firmado por prácticamente todos los grupos mediáticos del país, pero me llamaron la atención dos firmas: La Jornada y Sin Embargo, que casi nunca coinciden con los intereses de los demás medios y grupos mediáticos.

Dentro del contexto en el cual se presenta este paro (o huelga, no sé muy bien de qué se trata), hay varios elementos que creo deben de mencionarse: 1.-La insistencia de la oposición para boicotear las elecciones judiciales del próximo domingo. 2.-Las divergencias entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 3.-Los asesinatos de Ximena y José, cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Estos elementos (y quizá otros más) enrarecen el ambiente en el país y crean una atmósfera propicia en contra del Gobierno Federal actual.

Por eso pregunto ¿si Arturo Alcalde está detrás de este paro, qué interés le mueve para abrir más frentes en contra de la Cuarta Transformación, aun afectando a su hija Luisa María quien ya tiene muchos frentes abiertos por la aceptación de personajes indeseables en Morena?

(Por cierto, para tomarse en cuenta, Arturo Alcalde fue el brazo destructor de Notimex -un medio público que pudo haber sido una eficaz herramienta ante la avalancha de noticias falsas o manipuladas aparecidas en medios opositores o en redes sociales- , al apoyar a una dirigencia sindical contraria abiertamente a la Cuarta Transformación.)

Dice el filósofo del metro: el amigo de mis enemigos, no puede ser mi amigo.