El Estado redivivo

Hace unos días, platicando con un familiar sobre la pandemia que vivimos, surgió el tema de lo que está por venir una vez que termine esta crisis. Y, por más sombrío que suene, tuve que darle mi versión bastante catastrofista de lo que veo. Estoy convencido de que el futuro pinta bastante negro, aunque vale la pena decir que nuestro presente, antes siquiera del Covid–19, ya lo era. Ciertamente, lo primero que está tambaleándose es el sistema económico en el mundo que, le guste a quien le guste, ha probado ser sumamente pernicioso. El modelo neoliberal ha dado al traste con buena parte de la estructura de salud en el mundo, misma que se ve rebasada por la presente crisis. No es un tema de un año o dos, es de una sistemática destrucción por décadas de la salud pública por parte de gobiernos de cuño conservador y neoliberal, a favor de la iniciativa privada representada por laboratorios, hospitales y aseguradoras. Como bien apuntó Édgar Jiménez Cabrera en el artículo “El Modelo Neoliberal en América Latina”, publicado en 1992 en la revista Sociológica de la UAM Azcapotzalco, el “neoliberalismo puso en duda el manejo del Estado asistencial (benefactor) denunciándolo como costoso, centralista e ineficiente y responsable del estancamiento, así como del carácter desestabilizador de las tendencias igualitarias que planteaba. Dado el peso que adquirió la intervención estatal en la economía y en los aspectos políticos–sociales, a juicio del neoliberalismo las decisiones perdieron su racionalidad; éstas fueron el resultado de negociaciones y de acuerdos políticos que alteraron por lo mismo la gestión gubernamental”. En efecto, la excesiva centralidad del poder en la figura del Ejecutivo y la enorme corrupción asociada a éste y que infectaba terriblemente todos los sectores (obrero, campesino, popular), hizo que se decidiera un rumbo totalmente distinto, encaminado a favorecer a la iniciativa privada, moralmente “superior” y con una eficiencia “natural”. Empero, esta crisis nos hace ver que la corrupción siguió ahí pues ni empresarios ni gobiernos dejaron de hacer triquiñuelas y hoy todos pagamos las consecuencias.

Por tanto, lo repito: los empresarios no son impolutos, maravillosos y piadosos por ser empresarios ni los políticos son corruptos, ladrones y bribones simplemente por ser políticos. Hoy vemos con desagrado que la boñiga está en todos estos sectores y que el mundo es un estercolero gracias a muchos de ellos y a sus acciones y omisiones. Sin embargo, en todo este mugrero, hay casos de “éxito” –concepto que utilizo en claro pitorreo a la parafernalia neoliberal– que bien vale destacar: China y Corea del Sur, que han logrado más o menos controlar la pandemia y que seguramente saldrán bien librados de todo este desastre. Sin embargo, ¿cómo lo han logrado? Bien, el filósofo coreano Byung– Chul Han, según informa un reportaje publicado en el portal de Cultura Inquieta, “…esgrime algunos elementos sobre la superioridad de la respuesta de los gobiernos asiáticos frente a la epidemia (en comparación con los gobiernos europeos), que se explica según Han por el uso que han dado éstos al “big data”, esto es, al enorme cúmulo de datos e información que proviene sobre todo del uso de los teléfonos inteligentes, las tarjetas de crédito y el Internet en general, lo cual ha permitido rastrear con un detalle inusitado los movimientos de personas contagiadas de Covid–19 o en riesgo de contagio”. Esa escandalosa vigilancia extrema, vino acompañada de estrictas medidas de seguridad y sanciones ejemplares a los que transgredieran la norma. Sumado a lo anterior, Han afirma que está dentro de la naturaleza de estas sociedades orientales un sentido de obediencia extrema… quizá, aunque no estoy muy de acuerdo. Como sea, vemos que China ha logrado ya avanzar hacia el control de la pandemia y Corea del Sur tiene índices sumamente bajos –aunque hoy enfrenta un rebrote importante–. Lo curioso es que lo lograron de manera prácticamente dictatorial, con mano dura y férreo control de su población, con independencia de si son o no muy obedientes. Para hacerlo, el Estado tuvo que intervenir, agresiva y decididamente.

Por tanto, esos casos de “éxito”, mucho me temo, nos muestran el camino que tomará el mundo próximamente: un más que posible retorno a gobiernos conservadores, verticales, impositivos, proteccionistas, sustentados en nacionalismos y con fronteras cerradas. Es muy posible que exista una especie de modelo híbrido entre el proteccionismo de la Guerra Fría con acuerdos de “libre” comercio regional, aderezado con xenofobia y racismo, pero con la ilusión de ser “ciudadanos del mundo globalizado”. Habrá una clara intervención del Estado en numerosos sectores estratégicos que ya no serán dejados en manos de una iniciativa privada rapaz y corrupta, sino serán nacionalizados. Esto es lo que en redes se ha denominado “venezualización” por referirse a lo que habría hecho Hugo Chávez en Venezuela y que habría continuado Maduro, su sucesor. Esto, aparentemente es lo que se le achaca a AMLO en una supuesta conspiración en la que nacionalizaría empresas, cosa que nunca ha dicho, pero que en Alemania, España y Francia sí se contempla abiertamente. Se le llame como se le llame, el asunto es que esa intervención vendrá para escándalo de los adoctrinados en el neoliberalismo más ramplón, mismos que aplaudirán como focas cuando vean que se da en Europa y Estados Unidos. ¡Vaya pensamiento más colonizado! Como sea, vaticino el retorno de un mundo cada vez más conservador, peligrosamente impositivo y vertical, donde la seguridad nacional y su garantía, serán el pretexto para quién sabe qué tanta atrocidad cometida por el Estado protector redivivo. Lindo panorama.