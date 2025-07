“El Estado no impone cultura: facilita que surja desde las comunidades”: Diego Prieto

La creación de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII) no implica la desaparición de ninguna área ni instancia de la Secretaría de Cultura (SC) federal, sostuvo Diego Prieto Hernández, quien el miércoles pasado fue nombrado titular de esa nueva iniciativa gubernamental, dejando atrás una gestión de nueve años al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

No desaparece la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, sino que la reorganiza y le da mayor fuerza, afirmó el antropólogo en entrevista con La Jornada.

Los ladrillos de esta unidad están esencialmente en la Dirección General de Culturas Populares y en las áreas de vinculación cultural y comunitaria. No se destruye nada: se reconstruye y construye un nuevo andamiaje institucional.

Reiteró lo publicado ayer en estas páginas de que esta nueva instancia formará un triángulo virtuoso con el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal): El primero atiende el patrimonio monumental; el segundo, el artístico, y nosotros, el patrimonio vivo. Esta articulación es clave para la política cultural.

Recordó también la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para que esta unidad favorezca una reinvención del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y trabaje muy de la mano con él, porque la lengua no se conserva sin cultura.

También, dijo, se le encomendó una relación muy estrecha con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), pues a la primera mandataria le interesa mucho fortalecer el trabajo y la función artesanal.

Prieto Hernández detalló que la instancia recién creada tendrá cuatro funciones principales: investigar, promover, salvaguardar y difundir las expresiones culturales vivas de nuestras comunidades.

Precisó que, a diferencia del INAH, esta investigación no será académica, o no sólo académica, sino participativa, donde las comunidades no son objeto de estudio, sino sujetos activos.

En cuanto a la tarea de promoción, enfatizó: el Estado no impone cultura, sino que facilita que surja desde las comunidades, mientras sobre la salvaguarda explicó que no se trata de conservar de forma estática como con una pirámide, sino de crear condiciones para que tradiciones como danzas o cantos se sigan renovando de manera generacional.

En términos de difusión, aclaró que buscará articular esfuerzos con otras dependencias para que estas expresiones lleguen a más mexicanos, siempre respetando su origen comunitario. No es folclor: es vida cotidiana transformadora.

Acerca del rango jerárquico de la UCVPII, precisó que está arriba de una dirección general y debajo de una subsecretaría; reafirmó que tendrá dos direcciones generales: una técnica y otra de acción territorial, enfocadas en investigación participativa y trabajo comunitario.

Al preguntarle acerca del tema presupuestal, reconoció que no hay una partida específica preconcebida para esta nueva instancia de la SC, pero confió en que los recursos llegarán conforme se acredite el trabajo.

Prieto Hernández subrayó que esta nueva unidad priorizará la salvaguarda de tradiciones −no conservación, pues lo vivo cambia− y proyectos como México Canta, lanzado por el gobierno federal, en el que la gente reinventa su cultura, no el Estado.

Resumió que, de alguna manera, se trata de retomar el México profundo de Guillermo Bonfil Batalla. No estamos inventando una panacea, simplemente retomamos planteamientos ya existentes. La historia de este país nació hace siglos, no es que la estemos inventando.

Múltiples logros

Respecto de sus nueve años al frente del INAH, Prieto defendió su gestión frente a señalamientos sobre una presunta precarización del instituto y su papel en megaproyectos como el Tren Maya, asegurando que, pese a las dificultades presupuestales, el instituto logró consolidarse y recuperar su ADN social y popular.

Recordó que, en 2016, el INAH estuvo al borde del colapso por la transición −desde finales de 2015− de la Secretaría de Educación Pública a la recién creada Secretaría de Cultura, lo que generó un déficit histórico. No había para pagar la nómina en diciembre de ese año, admitió.

Mencionó entre los logros la promulgación del Reglamento de la Ley orgánica del INAH en 2021 −pendiente desde 1939−, la reconstrucción de más de 2 mil 300 monumentos dañados por los sismos de 2017 y la participación en proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Programa Nacional de Reconstrucción y Chapultepec. El instituto recuperó su impronta cardenista, su visión social del patrimonio, afirmó.

Sobre las acusaciones de que el INAH antepuso intereses políticos a la protección del patrimonio durante la construcción del Tren Maya, el antropólogo fue contundente: Lo niego rotundamente: no es cierto que se haya sacrificado el patrimonio, y atribuyó esas críticas a la oposición política al gobierno.

Explicó que esos trabajos de salvamento arqueológico no sólo siguieron los protocolos del Consejo de Arqueología, sino que incluso revolucionaron metodologías.

El coordinador del salvamento, Manuel Pérez Rivas, sin duda algún día será reconocido como alguien que revolucionó las metodologías del salvamento arqueológico, el cual tiene un antes y un después del Tren Maya.

Frente a las protestas de trabajadores por recortes y deterioro de museos, el funcionario reconoció carencias, pero las atribuyó a un déficit acumulado. En 2016 ya había precariedad. No es que antes fuera una jauja y nosotros la destruimos, dijo. Mencionó que la pandemia de covid agravó la situación al reducir ingresos por taquillas y recortar partidas, pero subrayó que se evitaron despidos.

En relación con los sueldos, aclaró que los empleados de base mantuvieron sus derechos, aunque admitió que los mandos medios y el personal eventual enfrentan condiciones difíciles.

Una cosa muy bonita del INAH es que siempre va a haber debate, pero en el fondo, digo yo, nos queremos mucho, concluyó.