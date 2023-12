“Entre un gobierno, que lo hace mal

y un pueblo que lo consiente todo,

hay una cierta complicidad vergonzosa.”

Víctor Hugo

En la tarde del día 20 de diciembre de 2023, se llevó a cabo uno más de los bloqueos a los que se está acostumbrando la población, en la autopista de México a Puebla, esta ocasión “solamente” fueron 11 horas, y en la misma región de los últimos tiempos: Santa María Xalmililulco, Puebla.

Esta población, en donde se ha vuelto costumbre que sus conflictos no se resuelvan por la administración municipal, ni sus autoridades locales, menos aun en los juzgados o tribunales, ya que se encuentran rebasadas todas esas autoridades, han aprendido que todo se resuelve de la forma menos civilizada posible que es, con los bloqueos en la autopista que conecta a la ciudad de México con el sureste mexicano.

En esta ocasión que fueron tantas horas de bloqueo: 11 horas, que, se acumularon en kilómetros y kilómetros una gran cantidad de vehículos que, entre camiones, autobuses, vehículos de transporte, de alquiler, privados, se convirtieron en las víctimas de lo que la ley dice que es un delito federal, pero para estos pobladores de esa región, es la instancia extra- legal más eficaz en resolver sus problemas.

Ese bloqueo de la autopista, provocó graves daños a la economía local, a la salud de tantas personas. La autoridad, no se presentó a moverlos de ese lugar, que no es otra cosa más que el incumplimiento de la ley por el propio Estado y sus instituciones, a lo que la academia le ha denominado como: “el Estado ausente”.

Según las noticias, lo que sucedió al final de las once horas es que, retiraron el bloqueo por cansancio, porque ya habían realizado su promesa las autoridades de cumplir las amenazas de quienes organizaron ese bloqueo, pero todo sucedió, menos el cumplimiento y ejecución de la ley.

Esto contrasta con la realidad de los otros ciudadanos de a pie, que al poner un local comercial, un pequeño taller, una oficina, se presenta inmediatamente, protección civil, bomberos, autoridades municipales, estatales, seguridad pública, etc., a revisar, verificar, multar y clausurar, lo mismo sucede con el que se pasa el semáforo rojo, que se encuentra en las mismas condiciones, lo alcanzan dos patrullas y aprovechan para amenazar con sanciones mayores, inventando: infracciones o sembrando delitos.

Hoy, muchos saben que no necesitan de instancias judiciales, de instancias administrativas, de cumplir con las reglas y los protocolos del Estado de Derecho para exigir el cumplimiento de sus derechos, sino que basta con subirse a una autopista y parar la circulación.

Esta serie de bloqueos, paros que se hacen en las carreteras no es exclusivo de México, es generalizado en toda América Latina. En Argentina, les llaman los “piqueteros”, que reclaman lo mismo que en México, liberación de presos, prohibir o permitir alguna construcción, destituir a algún funcionario, etc., y este camino nada jurídico, se debe a esa percepción que se tiene que los procesos legales resultan agotadores e interminables, pero este camino es mucho más práctico e inmediato.

Desde la década de los noventa del siglo XX, un profesor argentino, Carlos S. Nino, sostuvo que ese país y los de América latina en general, se encontraban en el subdesarrollo porque no se cumplía con la ley, por ende, no hay crecimiento económico. Por el contrario, el desorden es lo que prevalece, sin embargo, se enfocó a estudiar que era el ciudadano de a pie, el que no cumplía con la ley.

Existen estudios para responder la pregunta: ¿Por qué la población cumple con la ley?, uno de quienes ha puesto empeño para responder esa pregunta es el filosofo Slavoj Zizek, quien sostiene que se trata de varias razones. Pero, la principal es la amenaza de la sanción, es decir, ya no se trata de justificar que se cumple con la ley porque es buena la ley, cuenta con buenos propósitos, sino simplemente porque se corre el riesgo de la sanción por incumplir con la misma.

Pero, lo sucedido en la autopista con el bloqueo, seguro generó enfermos e incluso, hasta muertes, porque mucha gente acude en estas fechas a médicos de otras ciudades para ser atendido, personas que requieren de asistencia permanente, que requieren de tanques de oxigeno, pues es claro que las secuelas de estas imprudencias, generaron enfermedades, despidos, etc. Lo que es un hecho es que, esta serie de bloqueos no se presentarían si es que el Estado fuera el primero en cumplir con la ley.

Son pocos los que en la academia se han encargado de resolver la pregunta: ¿por qué no cumple con la ley el Estado?, se han atrevido a sostener, como es el caso del profesor colombiano Mauricio García Villegas que, posiblemente el Estado, es el primer incumplidor de la ley, pero nadie se ha puesto ha analizar porque los servidores públicos, que protestan la Constitución, no la cumplen, cuando es una realidad que se trata de los primeros incumplidores de la ley.

Y es que lo sucedido en este bloqueo se debe a eso, a que el Estado no cumple con la ley, y por eso, se hace fácil para cualquiera exigir sus derechos por los medios extraordinarios que es bloquear una carretera con las consecuencias que eso lleva, lo que es un ejemplo del Estado ausente. (web: parmenasradio.org)