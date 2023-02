El ejemplo de Cuetzalan

Más de 14 años después de haber iniciado los trabajos mediante los cuales se creó el Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, Puebla, y casi 13 de haberse promulgado sus partes, el Programa de Ordenamiento Ecológico y el Esquema de Desarrollo Urbano, este domingo se llevó a cabo en la Casa de Cultura de la entidad una nueva sesión del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, el ya célebre COTIC.

En sí mismo, este es un hecho relevante, sumamente relevante: no hay otro comité relacionado con manejo territorial en el país que tenga esta duración ni que haya defendido con tanta tenacidad los intereses de los pueblos que integran este municipio. Pero, además, la perseverancia de la organización no proviene de una acción gubernamental, sino de la claridad y tenacidad de los ciudadanos y organizaciones sociales del municipio y la región; se trata de una verdadera ilustración de lo que podría ser un Estado ampliado, como dicen algunos.

Adicionalmente, este comité ha cursado la mayor parte de su vida en contra las autoridades municipales, estatales y federales, que hasta antes de estos gobiernos eran las que más violaban los preceptos del ordenamiento, permitiendo instalaciones contrarias al interés de la gente y al medio ambiente, siendo la más conspicua la planeación de una red eléctrica de alta tensión que habría destruido decenas de hectáreas de bosque mesófilo para transportar energía, mediante un proyecto de falsa autogeneración, que abastecería las plantas de minería a cielo abierto que pretendían instalarse en las inmediaciones de la presa de la Soledad/Mazatepec y más allá.

Como corazón de esa resistencia se constituyó el COTIC, convocando a decenas de municipios colindantes, conformando un programa de resistencia que abarcó la lucha a través de asambleas a las que acuden miles de habitantes de hasta 29 municipios de Puebla, Veracruz e Hidalgo incluso, articulando un programa contra este tipo de minería, contra el fraking y la construcción de plantas hidroeléctricas que interrumpirían el curso natural de los ríos en largos tramos. Se han realizado 34 asambleas de este tipo. Por órdenes de la CFE de entonces y el gobierno de Rafael Moreno Valle, se abrieron procesos judiciales contra cuatro compañeros que representaban al movimiento, entre ellos Álvaro Aguilar Ayón –lamentablemente fallecido ya–, Rufina Hernández y Luis Enrique Fernández. La movilización social y la llegada del gobierno de López Obrador detuvieron este proceso judicial, la línea de alta tensión, el fraking y las nuevas concesiones mineras.

De esas movilizaciones destaco la dinámica que desplegaba María Luisa Albores, yendo y viniendo de arriba abajo por esas maltrechas carreteras, organizando a la gente y redactando documentos. Ayer estaba en la asamblea del COTIC como una integrante más, pero investida de un cargo que le ha permitido hacer de este modelo de creación de los ordenamientos el modelo de Semarnat: no hay ordenamiento que valga sin la participación de la gente, y la gente no participará ni defenderá el ordenamiento si no lo construye.

También estuvieron el presidente municipal, Gerson Dátoli, que ha sabido aprovechar el ordenamiento y hacer acuerdos con la parte ciudadana del COTIC; representantes del gobierno de Puebla, así como otros muchos funcionarios. Igualmente, estuvimos los del Cupreder, de la Universidad Autónoma de Puebla, que somos los que acompañamos el proceso desde el principio y, como dijo el presidente saliente del Órgano Ejecutivo del COTIC, Aldegunto González, “nunca nos han soltado”. Pero sobre todo, estaban los representantes de las comunidades, mayoritariamente indígenas –por eso se habla tanto en castellano como en maseuakopa–, de los sectores económicos y sociales, de las organizaciones y ciudadanos participantes.

Hoy se llevan a cabo en el país 99 ordenamientos ecológicos por la Semarnat, según informó Sandra Barillas, de la secretaría de medio ambiente federal; todos tienen hoy como requisito el ser participativos, sin simulaciones, con resultados. La intervención de la hoy secretaria Albores destacó la importancia de este proceso y dijo: nos podemos hablar, a pesar de las discrepancias, aunque sean muchas, y lo hacemos porque sabemos la importancia de defender nuestro territorio, nuestra lengua, de beneficiar a los más necesitados aprovechando nuestros espacios sin destruirlos.

Entonces, esta asamblea, que pudo hacerse hasta que pasó la pandemia, es un gran motivo de celebración que nos hace aparecer que sí hay remedio a los problemas si pensamos que los habitantes de los lugares no deben ser el problema sino parte de la solución.