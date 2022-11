El EFM reconoce a fotógrafos que constituyen la memoria gráfica de Puebla

Una pléyade de fotógrafos que constituyen la “memoria gráfica” contemporánea de Puebla, sobre todo aquella que es escrita desde el ejercicio diario, en algunos casos desde el periodismo, fue homenajeada en la edición 15 del Encuentro Fotográfico México (EFM), un espacio colectivo, autogestivo, independiente y horizontal de fotógrafos que cada año se encuentran para compartir saberes y quehaceres.



La tarde de este miércoles 16 de noviembre, en el espacio cultural CC11 de San Pedro Cholula, reconocidos artistas de la lente y el fotoperiodismo se reunieron para ser aplaudidos: Abraham Paredes, decano de la disciplina en la región, compartió el festejo con Andrés Valle, Ángela Arziniaga, Ángel Romero, Everardo Rivera, Rosaura Pozos, Margarita García, Flor de María Rico, Imelda Medina, John O´Leary, José Loreto, Miriam Martínez, Rafael García Otero, Carlos Gómez Tochimani, Raymundo Lira, Rafael Galván, Norma Bibiana Díaz, Rafael Durán, Joel Merino y José Ávila.

En un fraternal festejo, en el que recibieron una moneda conmemorativa a los 15 años del EFM, se celebró la aportación de los fotógrafos a la construcción de la memoria gráfica de las distintas realidades. “La historia de la fotografía en Puebla está siendo escrita por mujeres y hombres que entregan vida y corazón a la cámara fotográfica desde distintas técnicas y géneros, el gran relato que lo consigne con nombres y apellidos es una tarea abierta que siempre dejará pendientes”, consignó el reconocimiento entregado por el EFM.

En el acto, el reconocido fotógrafo Germán Canseco resaltó que el EFM reúne miradas fotográficas de diversas generaciones, “nuevas, jóvenes, viejas, que dan fe de lo que pasa día a día”. El miembro de Proceso distinguió que el grupo de fotógrafos homenajeados, si bien algunos de ellos no nacidos en Puebla pero todos ejerciendo en esta entidad, constituyen la “memoria gráfica” de esta geografía.

Una especie de termómetro que mide otro cuerpo

El EFM regresó a Puebla para celebrar su 15 edición que será hasta el 19 de noviembre. Con adhesiones y cambios, señala Carlos Mario de la Cruz, uno de sus miembros fundadores, el encuentro ha ido creciendo y representado “un sobre esfuerzo”, sobre todo a esta edad, que si bien lo hace un proyecto joven, tiene tras de sí ha implicado en varias ocasiones “el remar contracorriente” y librar obstáculos puestos por instituciones, autoridades e incluso sus pares.

“Más que un termómetro el EFM es una especie aparte. Es un esfuerzo independiente, a las políticas públicas que determinan por donde debe ir la fotografía, quiénes son reconocidos, quienes merecen becas, galerías, espacios púbicos. Por eso somos independientes: porque nuestra agenda no la marca ningún de los lineamientos de ellos, sino por las emergencias sociales. Es una especie de termómetro pero de otro cuerpo: no el que mide a las élites”, sostiene durante una entrevista.

De la Cruz agrega que en estos 15 años, con los últimos dos marcados por un ejercicio híbrido cobijado en lo virtual, regresar a Puebla significa darle un simbolismo al encuentro y al ente social que lo integra. “Es regresar a las raíces, era necesario en estos 15 años”, afirma.

Más que temáticas, estatus estéticos en la fotografía y los galardones que obtengan los fotógrafos, señala que el EFM se sostiene porque no hay “egos”, y si los hay “se tienen que guardar y contener”, a la par de que los participantes llegan totalmente dispuestos a ofrecer sus conocimientos, “saliendo desde el corazón”.

“Aquí no se paga nada, no se cobra nada. Todos vienen por su cuenta. Todas las obras aquí corren por el expositor. Los apoyamos pero el espíritu es no depender más que de nosotros y de la forma en que nos organizamos”, acota.

El programa de la edición 15 del EFM, que incluye exposiciones, talleres, acciones nocturnas, proyecciones, veladas fotográficas y charlas, está disponible en https://www.facebook.com/ encuentrofotograficomx/