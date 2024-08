El Docs Puebla, un festival bien sembrado que crece, señala su director Inti Cordera

En el cine como en el campo, lo que se siembra bien, crece bien, afirma Inti Cordera, director del Docs Mx el festival que se nutre, exhibe y promueve al cine documental en la Ciudad de México, mismo que desde hace siete años ha tenido su propia versión en esta urbe: el festival Docs Puebla.

La frase, dice durante una entrevista previa al festival que será del 9 al 15 de agosto, se aplica lo mismo al Docs Mx que cumplirá 19 años pese a “terremotos, huracanes y pandemias”, que al Docs Puebla, el cual desde su primera versión de itinerancia buscó desarrollar y atender uno de sus objetivos: la descentralización de la cultura.

“Puebla es el mejor ejemplo de lo que surgió como una invitación del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla para hacer unas proyecciones del Docs en 2017, de ahí se sumó la idea de agregar la realización de un reto documental, como el que hacemos en Dosc Mx, un espacio de creación donde los jóvenes tienen la oportunidad de mostrar su talento y sus capacidades de producción al realizar un corto de 10 minutos en solo 100 horas, además de que se agregó el enfoque en las actividades académicas y formativas con un taller de desarrollo de proyectos que pudiera acompañar a quienes hacen su primera o segunda película, con las debidas herramientas y metodologías”, refiere Cordera.

Apunta que este año el Docs Puebla es un mosaico de historias que abonan al gusto del público y al mismo tiempo a la mirada de los cineastas que están queriendo contar sus historias, y saben que entre más películas ven mejores criterios cinematográficos tendrán.

Menciona que el festival en Puebla ha sido un continuo reto, con un contexto universitario y escuelas de cine como la propia Universidad Autónoma de Puebla (UAP) o Cinema, así como carreras de comunicación, cuyos estudiantes deben ver el Docs Puebla como un espacio suyo, lo mismo que el rally de producción, las actividades académicas y las charlas con los realizadores.

“Ese es un gran valor de todo festival: el poder ofrecer a su público el contacto directo con quienes hacen las películas y los diálogos que se pueden generar por sus temáticas, siendo éste un gran valor del género pues muestra historias que son reales”, dice al teléfono, desde la Ciudad de México.

El director de este proyecto apoyado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) a través del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) expone que hablar de formación de públicos es establecer una premisa importante, pues es un objetivo que la promoción cultural cinematográfica debe asumir.

El público, continúa, es el aficionado al cine que gusta de un género específico, de tendencias o temáticas particulares. En el caso del Docs Puebla apunta que, con el paso de los años, ha podido identificar caras conocidas que han acudido al llamado del festival, lo que demuestra la continuidad del proyecto.

Inti Cordera menciona que el Docs Puebla se realiza no solo en la ciudad capital sino en municipios como Cholula y Tehuacán, con lo que se busca que los espacios alternativos puedan crecer. “México padece una situación muy preocupante: la concentración de la programación en salas comerciales que suman más de 8 mil concentradas básicamente en dos grande cadenas comerciales, en las que el cine mexicano y el documental tienen poco acceso, por lo que el ímpetu de promotores cinematográficos, salas, cineclubs o espacios universitarios merece ser apoyado”.

Para Iván Contreras, quien al lado de Inti Cordera ha delineado las seis ediciones y la venidera edición del Docs Puebla, el festival ha significado esfuerzo, trabajo de equipo y encontrar aliados, siendo uno de sus valores más importantes el poder traer lo que se exhibe en Ciudad de México como un ejercicio de descentralización.

“Este camino ha implicado afianzar un proyecto de exhibición y cultural, siempre pensando que el documental y el cine son muy amigables en términos de accesibilidad, pero que por temática, duración y tiempo, es un cine a veces complejo porque pide paciencia al espectador y eso siempre es una invitación a tener atención a la pantalla y no desconectarse, pues el cine no solo es un espacio de desahogo sino de reflexión”, apunta en una entrevista por separado.

Continua que si bien el Docs Puebla trae su idea y su organización de la Ciudad de México, se ha “tropicalizado” a las necesidades de Puebla: el acercarse a los realizadores locales y darles un espacio; el trabajo con infancias en talleres de formación que enseñan las herramientas básicas del lenguaje cinematográfico para que construyan una historia sobre el espacio que ocupan; y el no sólo ver la película sino contar con la presencia de los realizadores.

“Poco a poco ha ido creciendo. Hemos hecho un público especializado. El Docs Puebla no es como los demás festivales que tienen renombre y llenan sus salas; lo que nosotros hacemos es un trabajo de a pie, siendo que la formación de públicos ha ido creciendo con constancia. Hemos ido viendo el crecimiento año con año: en la primera edición tuvimos una audiencia de cerca de 800 personas y fue importante y significativo, ahora se reportan cerca de cuatro mil asistentes, esperamos este año subir este número, no obstante esto no es así, pues no se sube exponencialmente”.

Ese renglón, dijo el director de la Cinemateca Luis Buñuel, tiene que ver más bien con la curaduría del festival, con las películas y los invitados que se tienen. Este año por ejemplo, los Docs Talks seguirán siendo un espacio para provocar una charla amena: será el caso de Rebeladas, un documental sobre el movimiento feminista que se dialogará en la UPAEP, universidad de corte conservador; o el caso de El juicio, documental que reúne todo el material de archivo sobre el juicio a las Juntas militares argentinas tras el golpe de Estado, que se proyectará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAP, con la participación de dos investigadores cuyo trabajo aborda las dictaduras en Latinoamérica.

Sucederá igual con Amor fantasma, la historia de una pareja de viejos que son los dos únicos habitantes de un pueblo, que dejan ver su desamor, su amor, su lejanía y cercanía, que será presentada por su realizador para hablar de amor, vejez, soledad, temas que también toma el cine. El ejercicio implicará también a Verónica de la Luz quien regresa al Festival Docs Puebla con su documental sobre el grupo de escaladores que ascendieron al Everest, que reúne material de archivo, que será proyectado en la UAP para hablar no solo del filme, sino de la importancia del registro de la historia a través de registros y archivos.

Se sumará 42.195 documental que habla sobre maratonistas pues Cordera y Contreras se percataron, en el trabajo de curaduría, que en Puebla hay una cantidad alta de maratones. Asimismo, para romper con la idea del documental, pues “el cine es muchas cosas”, se verá La danza de Los Mirlos, sobre el grupo de cumbia así como el cierre del festival que estará a cargo de un documental sobre la banda de ska Los santísimos snorkels, que se hará, como es tradición, tras el estreno, exhibición y premiación del Reto Docs.

Destacó la función de Hasta encontrarlos, un programa que hizo el Docs Mx para crear una serie documental de ocho capítulos sobre la desaparición forzada y tortura, que tendrá un capítulo sobre Puebla; con la presencia de sus realizadores; así como la proyección en Cinema Cocodrilo de Isla Alien, filme chileno sobre la aparente abducción de personas que va desvelando asuntos más macabros como la Dictadura.

“Este año el festival está variado: tiene muchas temáticas, unas más reflexivas que otras que invitan a la fiesta, que llaman a hacer reflexiones internas como Hermanos del mar, con una de las escenas finales más hermosas”, concluye el funcionario de la Secretaría de Cultura.

Destaca que este año, en su séptima edición, el festival Docs Puebla será del 9 al 15 de agosto con Proyecciones especiales, la secciones Hecho en México y Global Docs, además de Fragmentos Universitarios, Docs Puebla en tu municipio, el tradicional Reto Doc con la participación de tres equipos, el taller para infancias Un, docs, tres por mí y los Doc Talks. Toda la información está disponible en https://www.docsmx.org/.