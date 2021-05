El dinero de la Fundación Jenkins tiene que regresar a Puebla, sentencia el gobernador

El patrimonio de la Fundación Jenkins es de esa organización no de la familia y tiene que regresar a Puebla, aseveró esta mañana el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien reiteró que en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas hubo manejos muy graves en esa entidad jurídica de beneficencia.

“En tiempos del gobernador fallecido, Rafael Moreno Valle pues sí hubo hechos muy graves en el manejo de la fundación y la enorme mayoría del capital de la fundación fue llevada a otros lugares y a otras organizaciones y esto constituyó un gran litigio muy grande”, expresó el mandatario en una rueda de medios por la mañana.

La víspera se supo que el juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo y aseguramiento de cuentas bancarias de la familia Jenkins a fin de cubrir un desfalco por 720 millones de dólares del patrimonio de la fundación que lleva el mismo nombre.

- Anuncio -

Al respecto, Luis Miguel Barbosa Huerta aseveró: “El dinero de la Fundación de los Jenkins no es de los Jenkins es de la fundación y tiene que regresar a Puebla en la fundación y para esto hay muchas cosas que se van a saber, que se van a resolver. No soy yo quien las tiene que anunciar, pero lo que sí les digo es que todo ese mecanismo para dejar a las fundaciones sin patrimonio tanto de dinero en efectivo como de bienes y habérselo llevado a otros lugares a otros paraísos fiscales, hoy está fuera del país”.

El titular del Poder Ejecutivo poblano explicó que “primero fue llevado a Guadalajara, Aguascalientes, y después se envió a través de otra persona moral, ya fuera del país, no, no: el patrimonio de la Fundación de los Jenkins no es de los Jenkins, es de la Fundación Jenkins y tiene que regresar a Puebla”.

Y abundó: “El gobierno de Rafael Moreno Valle les permitió que ocurriera esto, permitió porque está obligado el gobierno, a través de su Junta de Vigilancia de las Organizaciones de Beneficencia e Instituciones de Beneficencia Pública, a cuidar que esas instituciones hagan buen uso de su patrimonio. ¿Qué ocurre?, bueno entre la voluntad del hombre filántropo o de los hombres filántropos o de las familias filántropas que hacen, que constituyen una fundación, y la voluntad de los herederos que quieren disponer de ese dinero, hay un conflicto siempre, pero para eso ahí está una ley, para eso hay una junta de vigilancia y esa junta de vigilancia no actuó legalmente”.

Luis Miguel Barbosa advirtió que “hay muchas responsabilidades, de muchas personas en este tema, muchas de mucho, mucho dinero y muchos bienes. Entonces, eso es lo que ocurrió, y sí hay un gran litigio para que se consiga que todo ese patrimonio en bienes y en dinero que fue llevado y sacado de Puebla regresé a Puebla. No, no es que no sigan haciendo acciones de filantropía no, tiene que regresar a la Fundación Jenkins de Puebla, que quede clarito, pues así estamos nosotros pendientes de eso, estamos pendientes de eso. ¡pues qué esperaban qué este escándalo tan enorme se iba a quedar así!, no, no, va a haber muchas cosas”.