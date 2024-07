El Diluvio de Al Aqsa y la grieta en el proyecto sionista de Israel

Por Sinuhé.

Los familiares de los rehenes que el Movimiento de Resistencia Islámica (HAMAS) mantiene en cautiverio desde octubre de 2023, intensificaron, en Tel Aviv, sus movilizaciones en las últimas semanas de junio. A estas manifestaciones se sumó el suicidio de Eliran Mizrahi un soldado de las Fuerzas de Defensa Israelí, de cuarenta años, quien durante los últimos meses, había sido herido dos veces en combate por la resistencia palestina. Por igual, las madres de los soldados israelíes, que se encuentran asesinando niños, mujeres y hombres desarmados en la Franja de Gaza y Cisjordania, se movilizaron para exigir al gobierno de Benjamín Netanyahu que detenga “la guerra” y se siente a negociar con la resistencia palestina. Esto para que sus hijos asesinos puedan regresar del frente de batalla.

En ese tenor las respuestas de los partidarios del gobierno de Netanyahu, como Tali Gottlie miembro del partido Likud en la Knesset (parlamento de Israel), quien le respondió a Einav Zangauker, madre de uno de los rehenes y pieza clave en las protestas contra Netanyahu, que estas movilizaciones estaban destruyendo al estado de Israel.

Los ataques y señalamientos por parte de los ministros y miembros del gobierno en contra de quienes demandan a las autoridades negociar con los grupos palestinos, muestran la profunda división que impera en la sociedad de Israel.

Esta fisura en el seno del sionismo tiene como principales actores a dos grupos claramente identificados. Por un lado los grupos sionistas de extrema derecha, vinculados a partidos como Likud o el Partido Sionista Religioso, que se aliaron para formar un gobierno de coalición que dirige Israel desde 2022. En la actualidad este grupo se oponen a la negociación e intercambio de rehenes con la resistencia palestina, demandan la prolongación del genocidio hasta acabar con el pueblo palestino y ocupar la franja de Gaza por medio de asentamientos de colonos.

Por su parte, el grupo opositor a Benjamín Netanyahu y sus aliados lo encabezan los familiares de los rehenes y soldados, así como integrantes del partido Hay un futuro formado por Yair Lapid periodista y también sionista. Un grueso de la comunidad, que integra este grupo, se unió a las protestas como resultado del impacto que provocó en la sociedad de Israel la operación diluvio de Al Aqsa, que realizaron distintos grupos palestinos en octubre del año pasado.

Para algunos analistas, como el gran investigador Ilian Pape, esta fisura entre la sociedad de Israel representa el primer paso de la eclosión del proyecto sionista. Sin embargo, no hay que olvidar que estos dos grupos se caracterizan por su deseo de exterminar al pueblo palestino y continuar con el proyecto colonialista en los Territorios Palestinos Ocupados. El conflicto, más bien, radica en que estos grupos (opositores y simpatizantes del gobierno de Netanyahu) poseen formas distintas de desarrollar el proyecto sionista, y que bajo ciertas condiciones de crisis política, se pueden agudizar sus contradicciones. Recordando al crítico literario, filósofo y activista palestino Edward Said (1935-2003), la lucha por la liberación del pueblo palestino requiere de una comprensión y análisis de esas contradicciones del proyecto sionista. Analizar dichas contradicciones permite plantear posibles escenarios para la lucha del pueblo palestino, pero sobre todo comprender los límites y alcances de la propia resistencia.

La crisis que hoy sacude al gobierno de Benjamín Netanyahu fue producto de una acción político-militar, que por medio del secuestro de distintos rehenes puso en jaque al sistema fascista de Israel y sus instituciones. El genocidio en contra del pueblo palestino fue la respuesta a ese duro golpe que asestó la resistencia armada a las entrañas de la bestia sionista.

Al revisar la historia de los asesinatos de cientos de palestinos antes de octubre de 2023, se puede apreciar que la maquinaria genocida ya estaba funcionando, lo que la coalición encabezada por Netanyahu hizo fue acelerar su marcha. A pesar de tanto dolor e impotencia provocado por el genocidio de miles de palestinos aún seguimos gritando ¡Viva Palestina Libre!

Nociones básicas sobre gases lacrimógenos

Ariadna Wdowiak en ANRed. Argentina

Los llamados “gases lacrimógenos”, usados para reprimir y dispersar protestas sociales, son armas químicas diseñadas hace más de 100 años con el fin de alterar la visión de forma pasajera, durante la Primera Guerra Mundial, siendo su primera experiencia en agosto de 1914. Fue cambiando su fórmula química y también la forma de las granadas que los contienen (que pueden arrojarse o lanzarse como proyectil). Tienen una vida útil de 3 a 5 años. El Protocolo de Ginebra de 1925 prohibió su uso en situaciones bélicas, pero el Derecho Internacional lo autoriza como «agente dispersor de disturbios», se habilita su uso contra protestas civiles. Se denominan «lacrimógenos» a todos los agentes químicos que generan, principalmente, secreción de lágrimas.

Efectos: miedo; confusión; lagrimeo; irritación ojos, piel, mucosas, aparato respiratorio; ceguera temporal.

Consecuencias de la exposición reiterada o abundante: molestias respiratorias; náuseas; vómitos; espasmos; dolores torácicos; dermatitis; alergias; abortos espontáneos y otros eventos obstétricos; ataques de asma, EPOC, bronquitis crónica, enfisema; lesiones de córnea, hemorragia del cuerpo vítreo (espacio entre la retina y el cristalino, en el ojo); golpes, quemaduras y traumatismo craneoencefálicos por contacto directo con la granada. Las personas expuestas al gas CS tuvieron 2,5 veces más probabilidades de contraer infecciones respiratorias agudas.

Sus efectos no son iguales para todas las personas: niñeces, personas mayores, personas que se encuentren gestando y que tengas patologías respiratorias previas, son las más afectadas.

Gas pimienta: un disuasivo químico presurizado

El gas pimienta (OC), es un gas irritante. Su componente principal es de origen orgánico (botánico), ya que la capsaicina es un derivado de la pimienta. Existen unas 20 especies y 300 variedades que lo producen. No es un gas lacrimógeno (pero sí un arma química). Pero es ampliamente utilizado para atacar manifestantes a corta distancia. Se comercializan como medios de «defensa personal».

Los síntomas oculares y del tracto respiratorio se presentan casi inmediatamente tras el rociado de OC en la cara. El dolor intenso y la inflamación duran de 45 minutos a varias horas. Los efectos tardíos desaparecen en 1 o 2 días. Se han reportado muertes después del rociado de OC .

¿Qué hacer para prevenir y mitigar sus efectos?

Como bien indican las fuentes y el relato de las personas que sufrieron su exposición, el efecto de los gases lacrimógenos tienen un efecto casi instantáneo y su tratamiento consiste en la descontaminación y el tratamiento de los síntomas. Durante las jornadas de represión en el Congreso contra la Ley ómnibus (febrero 2024), tanto los relatos de los manifestantes, trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y los trabajadores de la salud enfatizan en la nocividad de los gases que se utilizaron tanto en esas jornadas como en las posteriores. Sin embargo, y hasta la fecha, el Ministerio de Seguridad de la Nación, aún no ha dado respuestas sobre su composición exacta.

Para la PREVENCIÓN es fundamental:

1) Evitar respirarlo: Se debe usar un respirador apropiado con filtro de carbón o una máscara para gases tipo militar (5). En caso de no tener, se puede reemplazar con un barbijo y una máscara protectora facial, con una máscara de seguridad con filtro y gafas de tipo industrial, una máscara de gas o un respirador de partículas industrial.

2) Cubrir la mayor cantidad de piel posible con ropa (incluidas las manos). No se aconseja utilizar telas como franela o similares, ya que acentúan la transpiración y esta potencia el efecto del gas. Es importante llevar por lo menos una muda de ropa.

3) Evitar el uso de lentes de contacto. Si es rociado con gas (lacrimógeno o pimienta), debe retirar de inmediato las lentes y desecharlas, ya que absorben el gas y pueden producir queratitis.

4) Evitar el uso de maquillajes, cremas y perfumes, ya que estos pueden reaccionar con el gas y generar reacciones químicas secundarias.

5) Llevar el cabello atado, ya que los gases se impregnan en él y pueden prolongar sus efectos.

6) Si usa un inhalador, debe llevarlo. Pero no puede usarlo si el mismo fue expuesto a los gases.

7) No encontrarse solo/sola/sole. Las fuerzas de seguridad aprovechan el momento de confusión y la pérdida de visión que provocan estos agentes químicos para salir a «cazar» al azar a esos manifestantes o trabajadores de prensa que quedaron solos o rezagados tratando de recuperar sus sentidos. En caso de detención inminente, no olvide gritar su nombre.

Para MITIGAR efectos. Si ya ha sido rociadx:

1) Mantener la calma. Correr y agitarse genera sudor, esto abre nuestros poros y facilita el acceso del gas a través de la piel y potencia su efecto.

2) NO frotarse los ojos. Mantenerlos apretados y tratar de lagrimear. Para limpiar los ojos se debe utilizar solución fisiológica en abundancia, sobre todo si ha sido rociadx a corta distancia.

3) Para limpiar los excesos de gas NUNCA debe utilizarse agua. Deben usarse alguna de las fórmulas contra los gases lacrimógenos y servilletas de papel o algo que sea descartable, siempre desde arriba hacia abajo y desde el centro del rostro hacia afuera. Evite utilizar la misma servilleta para limpiarse varias veces.

4) Una vez en casa: Utilizar guantes para no contaminarse las manos y retirar la ropa contaminada. Esta deberá ser lavada aparte con abundante agua. Debe ducharse y no realizar ningún baño de inmersión. Se recomienda utilizar un jabón neutro y agua fría o tibia. El agua caliente abrirá los poros y permitirá que pase más fácilmente el gas a través de la piel. Nuevamente, debe limpiarse de arriba hacia abajo y desde el centro del cuerpo hacia afuera.

Fórmulas contra los gases lacrimógenos:

Para limpiar los ojos, lo mejor es usar solución fisiológica en abundancia (comprar en farmacia).

Fórmula N°1: En un pulverizador, llenar la mitad de la botella con agua y tres cucharadas de bicarbonato de sodio (solución de bicarbonato a 10%). Agitar bien en cada uso. Puede rociarse la cara con el mismo.

Fórmula N°2: Utilizar leche entera, también dentro de un rociador.

Ambas fórmulas sirven para enjuagarse la boca en caso de que algo de gas haya entrado. Es importante enjuagarse y escupirlo. Evitar tragar el gas a toda costa.

Fórmula N°3: Para tratar la piel hay que usar hidróxido de aluminio y de magnesio conocido como Mylanta. No hay que frotar y hay que tener en cuenta que el efecto de ardor puede durar horas. Quitarse la ropa, porque el tóxico queda impregnado y vuelve a afectar», indicó Guillermo Pacagnini, médico de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Fórmula N°4: El óleo calcáreo sirve muy bien también. Pero al ser muy caro, se reemplaza con la leche (nunca descremada, necesita tener grasa para surtir efecto).

¿Y el limón? ¿Y el vinagre?

El limón, el vinagre, la cebolla sirven, sí. Pero no contrarrestan los efectos de los gases porque tienen un pH (coeficiente que se usa en química para saber qué tan ácido o básico es una solución acuosa) muy parecido al de los gases. Es decir que son casi tan ácidos como los gases. Sirven porque al ponerlos en la cara (nunca en los ojos), generan lágrimas que ayudan a eliminar los residuos de este químico que puedan encontrarse en nuestros ojos o mucosas.

¿Cómo limpiar los ambientes alcanzados por los gases?

Los gases lacrimógenos son sólidos a temperatura ambiente, se utilizan como polvos ácidos en aerosol. Es por ello importante tener en cuenta que el polvo dispersado durante movilizaciones sociales, se puede asentar en el piso y permanecer activo hasta por 5 días o más. Es importante NO barrer, para evitar levantar y dispersar el polvo. Se debe lavar el suelo, las paredes y los muebles con agua en repetidas ocasiones.

(Extracto)

VALOR Y HUMILDAD PARA RECTIFICAR Y CUMPLIR ACUERDOS

Comandante Antonio García

Equipo Digital ELN Jun 10, 2024

El ELN ha sido claro al expresar que el Proceso de paz que adelanta con el Gobierno colombiano se encuentra en un estado de crisis, que hemos llamado de «congelamiento» simbolizando que no hay reuniones en la Mesa entre las dos partes.

No porque los problemas surgieran en la última reunión, no, ellos ya venían desde hace mucho tiempo, se advirtió de manera recurrente que no era correcto seguir conversando si el gobierno no cumplía con lo acordado y firmado en documentos en presencia de Garantes y Acompañantes Permanentes.

Pero se volvió costumbre por parte del gobierno esquivar acuerdos o incumplirlos dándole interpretaciones sesgadas a través de manejos mediáticos, tratando de hacer creer que era el ELN quien estaba incumpliendo, para presionar y conseguir vanamente que el ELN aceptara imposiciones.

El ELN se ciñe de manera rigurosa a la letra de los acuerdos firmados. Hasta el momento no hemos incumplido ningún acuerdo y toda la Dirección Nacional se siente interpretada por lo firmado por la Delegación, al igual que lo orientado por el Comando Central.

Las definiciones políticas en el ELN se construyen de manera colectiva, los organismos de dirección obedecemos mandatos democráticos, tenemos una larga tradición política, pues la actual Dirección Nacional y Comando Central lleva más de tres décadas ininterrumpidas en su función de conducción estratégica, durante este tiempo no ha sido rota su cadena de mando ni la construcción colectiva de sus políticas.

La inteligencia militar le ha vendido al actual gobierno que el ELN está a punto de un colapso, ha sido su peor error, pues en vez de centrarse en un proceso de paz serio ha preferido seguir las directrices de los planes contrainsurgentes.

De la «paz total» se está virando a la «total incertidumbre».

Los errores pueden ser rectificados, pero se precisa valor y humildad. Aún estamos a tiempo. Lo esencial en la rectificación es leer bien los acuerdos y cumplirlos tal y como están escritos, algo elemental y de sentido común.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]