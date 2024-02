El día del odontólogo en México

La celebración del día del Odontólogo se conmemora desde su aprobación por la Cámara de Diputados hace una década, el 10 de abril para reconocer, distinguir, aquilatar y, sobre todo, agradecer la importante labor de estos profesionales de la salud que brindan atención a la población, cada día 9 de febrero.

Se cuenta con registros de prácticas dentales desde la antigüedad. Civilizaciones como la egipcia, la griega y la romana tenían tratamientos para problemas dentales que, si bien eran rudimentarios, no dejan de ser sorprendentes, como emplastos que datan de hace miles de años.

El hecho es que la estructura dental es particularmente dolorosa, siendo indispensable provocar anestesia durante los procedimientos, así que durante la Edad Media la Odontología no tuvo avances significativos, teniendo en muchos casos prácticas supersticiosas y tratamientos a base de conjuros; pero los cirujanos barberos y curanderos ya extraían estructuras dentales ideando diversas maneras distractoras, así como con sustancias para aminorar el dolor.

Durante el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés en la ciencia y la medicina, con una influencia directa en la odontología. Esto dio lugar a las primeras escuelas de odontología en Europa, en el siglo XVIII, en un momento en el que comienzan a elaborarse prótesis dentales; sin embargo, fue hasta el siglo XIX cuando la odontología moderna comenzó a tomar forma. Indudablemente esto tiene qué ver con la aplicación de anestesia para reducir el dolor durante los procedimientos dentales.

- Advertisement -

En una forma particularmente dinámica, se desarrollaron avances significativos durante el siglo XX, con técnicas muy sofisticadas en el tratamiento de las caries, ortodoncia, periodoncia y cirugía oral. Se descubrió que la fluoración del agua constituía un medio que podía reducir la frecuencia de caries, de modo que se aplicó como un método rutinario de tratamiento. Evidentemente la llegada de los rayos X mejoró mucho los métodos de diagnóstico.

La odontología continuó evolucionando con avances en tecnología digital, materiales dentales, métodos de diagnóstico y técnicas de tratamiento. Las preocupaciones por la estética dental también han llevado a desarrollos en odontología cosmética, incluyendo blanqueamiento dental, implantes, ortodoncia invisible y la cirugía ortognática.

- Advertisement -

Poco a poco la odontología ha ido abarcando una amplia gama de especialidades y técnicas avanzadas. Los profesionales de la odontología desempeñan un papel crucial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucales, así como en la promoción de la salud dental en general.

En México hay una deficiente cultura de prevención y se acude con el odontólogo principalmente cuando se presenta dolor o una enfermedad avanzada. Esto convierte a las enfermedades bucales en graves problemas de salud pública.

La mayor parte de las enfermedades orales son potencialmente prevenibles, pero no por eso dejan de ser una carga económica y social a nivel mundial de un carácter grave, que van desde dolor, malestar, deformaciones e inclusive, la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que estas enfermedades afectan a casi 3500 millones de personas. Según el estudio sobre la carga mundial de morbilidad 2019 (The Global Burden of Disease Study 2019), la caries dental no tratada en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente. Lo peor de esto es que el tratamiento de las afecciones de salud bucodental es caro y no suele estar incluido en la cobertura sanitaria universal (CSU). Los países subdesarrollados no disponen de suficientes servicios de prevención y tratamiento de las afecciones de salud oral.

Las enfermedades bucodentales son el producto de diversos factores de riesgo modificables que son comunes a muchas enfermedades no transmisibles (ENT), como la ingesta de azúcar, el consumo de tabaco y de alcohol y una higiene deficiente, así como sus determinantes sociales y comerciales subyacentes.

Considero fundamental hacer conciencia de la importancia social de los odontólogos y reconocer su labor.

Un libro realmente maravilloso es Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616). Publicado en dos partes: una en 1605 y otra en 1615. Abrirlo en cualquier parte al azar implica una experiencia llena de sabiduría.

En el capítulo XVIII, después de recibir una pedrada en la boca y recibir la noticia por parte de Sancho Panza de que ha perdido una pieza dental, expresa:

– ¡Sin ventura yo! – dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba, qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada. Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante; más a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Sube, amigo, y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres…

Comentarios: [email protected]