El desastre de Lübeck, conocido en alemán como “Lübecker Impfunglück” (el infortunio de Lübeck), representa una tragedia médica de profundo significado, ocurrida en Alemania a principios de la década de 1930. Este evento tuvo un impacto considerable en la confianza pública hacia la vacunación y se toma como ejemplo para el desarrollo de los estándares modernos de producción de vacunas y sus marcos regulatorios. Constituye un recordatorio histórico contundente de la importancia primordial de los rigurosos protocolos de seguridad y muchas consideraciones éticas en la práctica clínica.

Este suceso es citado frecuentemente en los anales de la medicina. Aunque el análisis del acontecimiento proporciona un recuento histórico exhaustivo y preciso de lo que es una catástrofe médica detallando sus causas exactas, resulta una paradoja cómo ha sido y sigue siendo interpretado selectivamente, malinterpretando o descontextualizando su esencia de modo que se esgrime por los movimientos antivacunas para fomentar el escepticismo y así, propagar información errónea sobre la seguridad y eficacia inherentes a todas las vacunas.

La historia es particularmente interesante. La vacuna elaborada con el Bacilo Calmette-Guérin (BCG) contra la tuberculosis, se produce con una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, meticulosamente desarrollada por los científicos franceses Léon Charles Albert Calmette (1863-1933) y Jean-Marie Camille Guérin (1872-1961). Su creación fue el resultado de un extenso proceso de más de 200 “pases”, en un medio de bilis-patata glicerinada, llevado a cabo entre 1906 y 1920. Este procedimiento de atenuación fue diseñado específicamente para hacer que la bacteria fuera inofensiva, mientras conservaba su capacidad para inducir una respuesta inmunológica contra el germen que provoca la temible tuberculosis (TB), es decir Mycobacterium tuberculosis.

En el momento de su introducción, la BCG fue aclamada como una vacuna bacteriana viva innovadora, diseñada para combatir la enfermedad humana, que es un problema infeccioso altamente prevalente y devastador. Su mecanismo de acción implicaba el establecimiento de infecciones persistentes, pero no patógenas, que inducirían respuestas inmunitarias celulares y humorales robustas, confiriendo así protección contra la tuberculosis humana.

Antes del incidente, la vacuna BCG había sido administrada a cientos de miles de infantes en Francia y otros países sin informes de complicaciones. Este historial positivo había reforzado significativamente la confianza en su seguridad y su potencial eficacia.

El desastre de Lübeck se desarrolló principalmente entre diciembre de 1929, cuando se administraron las primeras dosis y septiembre de 1930, período en el que ocurrieron la mayoría de fallecimientos; no obstante, el impacto total de la tragedia y la subsiguiente vigilancia médica se extendieron hasta 1933.

El incidente estuvo geográficamente localizado en la ciudad de Lübeck, Alemania pues como parte de una campaña de salud pública, el Hospital General de esa comunidad inició un programa para vacunar a los recién nacidos contra la tuberculosis. Se ofreció a los niños tres dosis orales de la vacuna BCG, recientemente disponible, dentro de los primeros diez días de vida. De un total de 412 infantes nacidos en Lübeck durante el período de vacunación, 251 (aproximadamente 60.9%) recibieron la vacuna BCG oral. De estos 251 infantes vacunados, 173 desarrollaron posteriormente signos clínicos o radiológicos de tuberculosis. El número de fallecimientos directamente atribuidos a la tuberculosis varía ligeramente entre las fuentes. Mientras algunos informes citan 67, 72 o 73 muertes, la información más precisa indica que 77 niños vacunados fallecieron en total, pero 10 de estas muertes se atribuyeron a causas distintas a la tuberculosis. Por lo tanto, entre 67 y 72 muertes fueron directamente causadas por la tuberculosis resultante de la vacuna.

La causa definitiva del desastre de Lübeck fue la contaminación accidental de las preparaciones de la vacuna BCG con una cepa completamente virulenta de Mycobacterium tuberculosis, específicamente identificada como la “cepa Kiel”. Este fue el hallazgo crucial de las extensas investigaciones que siguieron a la tragedia. La contaminación se atribuyó directamente a una negligencia grave y a prácticas de laboratorio descuidadas en las instalaciones de Lübeck donde se preparaba la vacuna para su administración.

El desastre no fue el resultado de una falla en el diseño de la vacuna o en su naturaleza atenuada, sino de una ruptura catastrófica en el control de calidad y la adhesión a prácticas de laboratorio seguras. Comprender esta diferencia es fundamental para refutar directamente las afirmaciones antivacunas que a menudo generalizan el desastre de Lübeck como prueba de que las vacunas son intrínsecamente peligrosas o capaces de causar la misma enfermedad que pretenden prevenir.

Aunque el desarrollo de vacunas contra Covid-19 fue más rápido que el de otras vacunas, no se dejó de lado la seguridad. Una vez introducidas para uso en toda la población, se ha llevado a cabo un seguimiento estrecho de cualquier posible problema, demostrando no solamente su alta eficacia sino también su importante perfil de seguridad, generando que no se condicione un accidente como el que sucedió en Alemania durante 1930 y por supuesto, que de ninguna manera vuelva a ocurrir.

