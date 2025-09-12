El desaparecido que aún no encuentran en Amozoc, en realidad era el reclutador: SSP

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reveló este viernes que la persona que reclutó a 11 jóvenes en el municipio de Amozoc para actividades delictivas, fue identificada como el “número 12” del grupo y sigue prófugo.

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Centro Expositor de Puebla, afirmó que la investigación para dar con su paradero está en curso.

El funcionario ofreció declaraciones a la prensa para aclarar varios eventos recientes y el estado de salud del director de Seguridad Pública del municipio de Amozoc, José Luis Corrales Serrano.

​Respecto a la salud de un compañero herido en servicio, el secretario informó que su estado ha mejorado. “Lo reportaron hoy en la mañana mejor, va avanzando”, declaró.

Explicó que las primeras 24 horas fueron críticas y se espera que en un mes más o menos se recupere completamente si sus órganos reaccionan favorablemente. Es probable que sea intervenido quirúrgicamente de nuevo en los próximos días.

Durante el encuentro con los medios, ​Sánchez González también se refirió a un evento en el Vivero del Valle donde una mujer, con un historial de tráfico de estupefacientes y robo, fue asesinada.

Al respecto, confirmó que la víctima contaba con una medida cautelar y un brazalete de seguridad al momento de su muerte, que, según el secretario, fue una “ejecución directa” ocurrida en la madrugada.

​Finalmente, el secretario mencionó los avances en la reparación de las cámaras de seguridad de la autopista que va de Santa Rita Tlahuapan hasta la capital.

Destacó que se hicieron correcciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Carretero.

A partir de la entrega del proyecto corregido, se espera que en ocho días se obtenga la autorización para reponer los equipos.