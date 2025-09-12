Viernes, septiembre 12, 2025
NoticiasEstado

El desaparecido que aún no encuentran en Amozoc, en realidad era el reclutador: SSP

Yadira Llaven Anzures

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reveló este viernes que la persona que reclutó a 11 jóvenes en el municipio de Amozoc para actividades delictivas, fue identificada como el “número 12” del grupo y sigue prófugo.

Previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Centro Expositor de Puebla, afirmó que la investigación para dar con su paradero está en curso.

El funcionario ofreció declaraciones a la prensa para aclarar varios eventos recientes y el estado de salud del director de Seguridad Pública del municipio de Amozoc, José Luis Corrales Serrano.

Te puede interesar: Investigan a tres grupos criminales en Amozoc por desaparición de 12 personas

​Respecto a la salud de un compañero herido en servicio, el secretario informó que su estado ha mejorado. “Lo reportaron hoy en la mañana mejor, va avanzando”, declaró.

Explicó que las primeras 24 horas fueron críticas y se espera que en un mes más o menos se recupere completamente si sus órganos reaccionan favorablemente. Es probable que sea intervenido quirúrgicamente de nuevo en los próximos días.

Durante el encuentro con los medios,  ​Sánchez González también se refirió a un evento en el Vivero del Valle donde una mujer, con un historial de tráfico de estupefacientes y robo, fue asesinada.

También puedes leer: Liberan a 11 de 12 desaparecidos en Amozoc, reclutados por grupos criminales: FGE

Al respecto, confirmó que la víctima contaba con una medida cautelar y un brazalete de seguridad al momento de su muerte, que, según el secretario, fue una “ejecución directa” ocurrida en la madrugada.

​Finalmente, el secretario mencionó los avances en la reparación de las cámaras de seguridad de la autopista que va de Santa Rita Tlahuapan hasta la capital.

Destacó que se hicieron correcciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Carretero.

A partir de la entrega del proyecto corregido, se espera que en ocho días se obtenga la autorización para reponer los equipos.

Temas

Más noticias

Internacional

“No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, sentencia Netanyahu en Cisjordania

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, firmó un plan de asentamientos en Cisjordania que prevé la construcción de más de 3 mil...
Internacional

Confirman captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Jornada -
Orem. El sospechoso del asesinato de Charlie Kirken esta semana en un campus unversitario de Utah ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Docentes pedirán a Claudia Sheinbaum evitar desaparición de CORDE Zacatlán

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Maestros inconformes con la desaparición de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) 19 de Zacatlán aprovecharán la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum...

Sheinbaum estará hoy en Puebla como parte de su gira nacional

Yadira Llaven Anzures -
Como parte de su primer informe de gobierno y su gira por nueve estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará hoy viernes 12 de...
00:02:34

SSP: atentado contra secretario de Seguridad de Amozoc no fue por el caso de los 12 desaparecidos

Yadira Llaven Anzures -
El secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), Francisco Sánchez González, descartó este jueves que el ataque contra el director de Seguridad...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025