El derecho a la salud y por una economía con alternativas saludables de vida

No es necesario enfatizar acerca del modo en que la pandemia ha hecho evidente las inequidades en el mundo, en el acceso a la salud. La salud, un derecho fundamental que no debería negársele a nadie es, sin embargo, uno de los principales aspectos de la vida que, en la mayor parte del mundo, se ha privatizado, es limitado y al cual millones de personas no tienen acceso en condiciones de equidad.

Resulta fundamental crear políticas públicas de salud, que posibiliten no únicamente el acceso pleno y equitativo a los servicios de salud, sino que fortalezcan de forma integral la posibilidad de las personas de construir alternativas saludables de vida. Se requiere, por tanto, construir una cultura e infraestructura que privilegie la justicia social, la vida y la salud de las personas y no la ganancia. El sistema capitalista heteropatriarcal, que se fundamenta en diversas formas de despojo, el extractivismo y el terrible daño sobre los territorios y los cuerpos de las personas, incide en los deficientes índices de bienestar en nuestro país. Las políticas relacionadas con la salud y el déficit histórico en los servicios de salud neoliberales, mantuvieron a grandes capas de la población sin alternativas saludables de vida.

La necesidad de acceder a entorno saludables, es una emergencia que requiere el acceso a aire y agua limpios, soberanía alimentaria, acceso a la justicia reproductiva, el acceso de todas las personas y la infancia a una vida libre de violencia, acceso a la salud y la seguridad laboral, el descanso y la recreación, relaciones sociales sanas, salud mental y emocional, justicia ambiental y restaurativa, entre otros aspectos.

El capitalismo privilegia la ganancia y la explotación. Vivimos en un sistema que niega la dignidad y calidad de vida a millones de personas en el mundo. La urgencia de acceder a entornos saludables reclama el cambio de las narrativas y principalmente de las prácticas. No es posible acceder a la salud en tanto los territorios sigan siendo despojados y los cuerpos explotados. La corporalidad viviente que es arrebatada en el cotidiano de la explotación, anula las posibilidades de acceder a alternativas de vida saludables.

Se requieren cambios estructurales a escala global. Se requiere la existencia de espacios vivibles, territorios habitables, sanos, seguros, y estables. Actualmente el panorama es sumamente complejo, no únicamente por los retos que representa la pandemia, sino por la degradación que el sistema capitalista heteropatriarcal ha impuesto sobre la Madre Tierra y sobre la vida de las personas. La salud debe entenderse y extenderse más allá de los servicios médicos y se requiere, urgentemente, integrar todos los aspectos que requerimos las personas para tener vidas saludables, comunidades sanas y espacios habitables.