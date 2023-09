El decálogo de Claudia Sheinbaum

Esta semana, las llamadas corcholatas están en veda participativa para dar paso al procesamiento de las encuestas que definirán quien será el responsable de encabezar el movimiento de la 4T, pero que, además, será el (la) postulado (a) a la candidatura a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia.

De las seis corcholatas, en lo personal, solo considero de izquierda a Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña, aunque no dejo de reconocer el mérito progresista de Marcelo Ebrard, quien cuando fue Jefe de Gobierno capitalino, avanzó en algunas iniciativas que garantizaron conquistas democráticas, sobre todo, para las mujeres, además de impulsar el Seguro de Desempleo, cuestión que no se dio en el periodo de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El seis de septiembre sabremos quién resulta ganador de las encuestas impulsadas por la comisión correspondiente de Morena, aunque se sabe que prácticamente todos los muestreos levantados, ubican a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México como ganadora, por sobre su más cercano competidor, Marcelo Ebrard. Lo cual pudiese anticipar el resultado. De ahí el interés y preocupación por el anunciado Decálogo, en la última asamblea informativa en el Monumento a la revolución que, a decir de ella misma, garantizaría la continuidad de la 4T en el siguiente sexenio.

El Decálogo se compone de los siguientes puntos: economía moral y disciplina financiera y fiscal; consolidación y ampliación de las inversiones estratégicas; garantizar y fortalecer los programas sociales y los derechos a la educación; aprovechar la posición estratégica de México con el tratado comercial con América del Norte y la buena relación con los países del mundo; desarrollo científico y tecnológico que promueva innovación; apoyo a las ciencias sociales, las humanidades y las artes; acelerar la transición energética hacia fuentes renovables; asegurar el derecho humano al agua; seguir promoviendo la soberanía alimentaria; y, paz y seguridad. Obviamente por las características académicas y profesionales de Claudia Sheinbaum, la Ciencia y los avances tecnológicos destacan en su propuesta, pero no distan de lo seguido y postulado por el actual presidente de la República.

En conclusión, con ella en la presidencia se aseguraría, sin duda, la continuidad de la 4T; eso no está en riesgo, pero ello ni quiere decir que será con cambio ni habría profundización programática para el siguiente periodo. Seguirá siendo un gobierno progresista, pero no necesariamente de izquierda, que es lo que se esperaría en el actual escenario.

Rebasar por la izquierda, no significa decir que se chocaría con la continuidad de la 4T, sino que marcaría un proceso hacia la conformación de un régimen donde prevalezca el principio de “primero los pobres”. No es gobernar sólo para ellos y por ellos, sino tener claro cuál es la prioridad. No es entonces tampoco, hablar de cambio como algo meramente de estilo y de forma de gobernar, aunque la base sea la misma, implica profundizar en la propuesta programática y esto no se vislumbra en el Decálogo presentado el pasado domingo. Claudia Sheinbaum debiera voltear la vista hacia la izquierda.