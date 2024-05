El debate en Puebla

El domingo pasado, 12 de mayo, hubo cuatro debates de candidatos a la gubernatura en otros tantos estados, uno de ellos fue en Puebla. Los otros fueron en Veracruz, Guanajuato y la Ciudad de México. Todos ellos fueron de dimes y diretes, predominó el ataque al contrario y poco espacio se dio a la presentación de programas y propuestas. Puebla no fue excepción.

Más allá quien se haya declarado o sido realmente el ganador del debate, ya de poco vale esta cuestión, más ahora que está muy cerca la jornada electoral y la diferencia entre el puntero y quien se ubica en segundo lugar sigue siendo considerable, como para que se volteen las preferencias o se convenza a los todavía indecisos de por quién votar.

Desde mi percepción, las cosas están definidas hacia el abanderado de la 4T y aliados, Alejandro Armenta Mier. Otra cosa es si el empuje que trae le será suficiente para impulsar y lograr en Puebla el llamado Plan C y así impulsar todos los puntos pendientes por López Obrador, que implicaban reformas constitucionales, obstaculizadas hasta ahora por la oposición.

Por lo menos en el debate del domingo pasado, se hicieron acusaciones al candidato morenista, por parte del opositor Eduardo Rivera Pérez, que no hay que dejar de considerar y evaluarlas en su justa dimensión. Primero, la acusación de marinista a Armenta por sus ligas personales y por cuadros incluidos en su equipo y candidaturas del mismo corte; segundo, el señalamiento del no respeto a las bases y fundadores de Morena, en la definición de las distintas candidaturas federales y locales.

Armenta Mier refutó de inmediato en el debate estas acusaciones, sabedor que no harán mella en su tendencia ganadora el dos de junio. Pero, así como lo señalo en el acto pos debate de Paseo Bravo, al subrayar que no hay que confiarse, para llamar a votar seis de seis, también es necesario precisar que ya ganador, cómo evolucione su gobierno, se irá viendo el deslinde o no con respecto al “gober precioso”, Mario Marín.

De tal manera que, no son suficientes los dichos, como el planteado en el acto post debate del Paseo Bravo por Armenta Mier: “Hay esperanza de que Puebla va avanzar y se va a consolidar, la tarea que ha hecho el gobernador Salomón Céspedes de reconciliar al estado la vamos a continuar, vamos a reconciliarnos con los empresarios, las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, con todos, vamos a trabajar unidos para lograr la Puebla que nos merecemos”

Le faltó decir que debe también reconciliarse con la base morenista y con la izquierda poblana, que tiene cultura, trayectoria e historia. De la cual, por cierto, no proviene él. El progresismo representado por la 4T, no puede quedarse inclinado hacia el centro derecha, como ha sido la predominancia hasta ahora aquí en el estado.

Por cierto, volviendo al debate (que será el único), tampoco ayuda mucho las manifestaciones planteadas por el candidato del Movimiento Ciudadano, Fernando Morales Martínez, cuando señala que si gana la elección invitará a Armenta a su equipo porque tiene buenas propuestas. Le da pretextos al PAN para que siga diciendo que el partido de Dante Delgado le hace el juego sucio a Morena, lo cual, evidentemente, dista mucho de ser verdad.

