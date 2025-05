El conocimiento en el sector rural como bien público

El conocimiento es un bien público que no se ha considerado como tal y que, desde finales de la década de 1980, se ha desatendiendo en el medio rural, y a la fecha sigue sin atenderse. Et conocimiento no es un bien tangible como el equipamiento, la maquinaria, la infraestructura, el fertilizante o el dinero, pero es una llave fundamental para el progreso de las personas y las comunidades. El conocimiento y la educación no formal son básicas en el desarrollo de capacidades humanas y sociales en un sector rural.

Ya antes hemos abordado la importancia de fortalecer las inversiones y aumentar los presupuestos al campo en un contexto que exige mayor justicia social, equidad territorial y soberanía alimentaria como lo ha anunciado la Presidenta Sheinbaum; sin embargo, no es posible esperar resultados diferentes con acciones ligeras y recursos limitados. Si a esas limitaciones le agregamos la ausencia del conocimiento a través del desarrollo de capacidades, entonces el rezago productivo y social se incrementa aún más.

Educar y capacitación, permiten a los productores rurales adoptar mejores prácticas agrícolas, innovar y utilizar tecnologías más eficientes, lo que contribuye a la eficiencia productiva y a la sostenibilidad ambiental. El conocimiento y la capacitación facilitan la diversificación de la economía rural, promoviendo nuevas actividades no agrícolas y generando nuevas fuentes de ingresos para las familias rurales. Asimismo, con el conocimiento se mejora las oportunidades de empleo y la calidad de vida en las zonas rurales, reduciendo la brecha entre el campo y la ciudad. La educación rural no solo impacta en lo económico, sino que también fortalece la identidad y la cultura de las comunidades, promoviendo la participación social y la cohesión comunitaria. El conocimiento y la educación no formal permiten desarrollar nuevas soluciones a los problemas rurales, desde la innovación tecnológica hasta la mejora de la gestión de recursos naturales.

Los Técnicos de Campo de los programas actuales, incluyendo los del Senasica, de Sembrando Vida, o de Alimentación para el Bienestar (Antes Segalmex), no están a la altura de un Extensionista Rural con conocimientos integrales para desarrollar capacidades tecnológicas, administrativas, financieras, gerenciales y ambientales para impulsar la productividad alimentaria, la sostenibilidad y la inclusión y, con ello, mejorar las condiciones económicas de las comunidades rurales. Por consiguiente, tampoco están a la altura de las exigencias del Plan Cosechando Soberanía de la presidenta Sheinbaum. En el año 2019 la SADER instrumento un fugaz programa de Capacitación Rural denominado Proyecto de Desarrollo Territorial (Prodeter), en su debut y despedida, el programa solo mostró su fracaso e ineficiencia de sus operadores. Desde entonces no existe una capacitación rural integral en México.

En el contexto de las exigencias, donde el país requiere impulsar la autosuficiencia alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la economía rural; recientemente trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (Inca Rural), Organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, han manifestado su preocupación por la presunta desaparición de este Instituto con más de 50 años de historia; mismo que ha sido pieza importante para el desarrollo del campo mexicano, acompañando a miles de productores, comunidades y organizaciones rurales en procesos de formación integral, promoviendo la autonomía, la organización comunitaria y el ejercicio de derechos desde una lógica de construcción colectiva de capacidades. Es cierto, el Inca Rural ha pasado por malos momentos y ha sido presa de la corrupción desde sus directivos, hasta la propia Secretarita de Agricultura. EL Inca Rural no se escapó de la llamada “Estafa Maestra” con proyectos pagados y nunca ejecutados.

En diciembre de 2018 las Delegaciones Federales de la Sader pasaron a ser solo Oficinas de Representación, transfiriendo varias de sus atribuciones a la Secretaría de Bienestar; desde entonces la SADER dejó de ser cabeza de sector, con presupuesto reducido, programas ligeros y una estructura adelgazada; toda vez que, en junio de 2019 se dio de baja a un promedio de tres mil empleados de vasta experiencia. Con esto se presume que, si ajustaron a la SADER como cabeza de sector, que se espera de sus Órganos desconcentrados. Resulta preocupante que se pretenda eliminar una institución pública con arraigo en los territorios rurales más rezagados del país. Cerrar el Inca Rural significaría un retroceso para las políticas públicas orientadas al fortalecimiento del capital humano y social del medio rural. El presupuesto que se le otorga es tan solo de 45 millones de pesos al año, que prácticamente se va en la nómina. Sin duda, el INCA Rural debe tener ajustes, pero no amerita desaparecerlo.

La fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Reformado el 17 de marzo de 2025), establece que “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población rural su bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria y forestal, los servicios de capacitación, investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica; asimismo el Estado garantizará el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”

A la letra, la Constitución es vasta y suficiente bajo la lógica de que sucedan los hechos y los resultados sean satisfactorios para México en materia alimentaria, de cocimiento y capacitación rural; sin embargo, todo indica que el timón debe ajustar su dirección para alcanzar los propósitos que al Estado mexicano corresponden.