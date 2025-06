El Congreso del estado también debe corregir artículo sobre espionaje digital: colectiva

Néstor López Espinoza, abogado litigante e integrante de la Colectiva por el Bienestar Social, afirmó que el Congreso del estado no solo debe corregir el artículo 480, que sanciona el ciberasedio en el Código Penal del Estado de Puebla, sino también el 479 que corresponde al concepto de “espionaje digital”, de la reforma sobre ciberdelitos, debido a que es ambiguo, inhibe la investigación periodística, académica y ciudadana e ignora el espionaje institucional desde el Estado, que debería ser el más severamente sancionado.

A través de un comunicado, difundido por dicha organización, el abogado agrega que el artículo 479 reformado el pasado 12 de junio no menciona a mujeres ni infantes, por lo que su supuesta intención de protegerlos no está enunciada de forma clara ni prioritaria, además de que criminaliza todo acceso no autorizado a sistemas informáticos.

Cabe recordar que el artículo 479 avalado por los legisladores locales a mediados de junio establece que “comete el delito de espionaje digital la persona que a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, acceda a un equipo o sistema informático sin la autorización de su legítimo titular o propietario a efecto de conocer u obtener sus datos o cualquier tipo de información o documentos personales. A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá sanción de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión del delito”.

Al respecto, López Espinoza, uno de los promotores de la demanda colectiva en contra de Concesiones Integrales por no sanear las aguas residuales en Puebla, afirmó que dicho artículo no incluye agravantes si la víctima es menor de edad o mujer y tampoco considera fines maliciosos como la pornografía infantil, acoso a menores ni violencia de género en línea.

En su opinión, el artículo 479 criminaliza todo acceso no autorizado a sistemas informáticos, sin definir qué significa “acceso ilegítimo” ni qué excepciones aplican para el periodismo, la investigación o la denuncia ciudadana.

“No distingue los fines maliciosos de aquellos de interés público o colectivo. Tampoco excluye los datos accesibles o difundidos por terceros. Puede ser usado en contra de quienes denuncien corrupción, redes de poder o den a conocer información pública”, expuso.

Alertó que existe el riesgo de que periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y denunciantes podrían ser acusados de “espionaje digital” solo por obtener y difundir información, por lo que inhibe la investigación periodística, académica y ciudadana.

Expuso que lo anterior provoca que, por ejemplo, la exhibición a las organizaciones detrás de las impugnaciones a la elección del Poder Judicial que realizó hace poco Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, no se podrían realizar en Puebla, ya que alguno de los personajes exhibidos podría denunciar que mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TICs) se accedió a un sistema informático sin su autorización a efecto de obtener sus datos e información personal.

Ciberasedio no establece criterios de reiteración

El también analista subrayó que entre las fallas más importantes del artículo 480 sobre el ciberasedio destaca que no establece criterios de reiteración, gravedad, ni contexto de los insultos, injurias, ofensas, agravios o vejaciones que encuadran en el tipo penal.

Coincidió con otros críticos a la reforma al subrayar que inhibe la libertad de expresión u opinión y la denuncia ciudadana o colectiva.

“No explica a qué se refiere con causar daño emocional, queda a criterio de la supuesta víctima, lo que puede ser usado como herramienta de censura”.

Indicó que podría castigar la crítica política, la sátira o las denuncias ciudadanas, todas legítimas de la libertad de expresión.

“Su ambigüedad vulnera el derecho a la libertad de expresión y abre la puerta a revivir la persecución por opinar en Puebla”.

Indicó que en el tercer párrafo menciona a los menores de edad, mientras que en el primer párrafo no hay enfoque de género, ni hace referencia a otras leyes de protección a las mujeres o a la niñez.