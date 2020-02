El Congreso del estado podría definir el caso de Tehuacán hasta marzo: Fernando Sánchez

Tehuacán. Por lo menos lo que resta de esta semana el caso de Tehuacán no será abordado por el Congreso del estado, así lo reconoció el diputado local por este distrito Fernando Sánchez Sasia, quien manifestó que la revocación de mandato de Felipe Patjane Martínez como presidente municipal de Tehuacán, podría definirse hasta marzo y todavía está en duda si los diputados votarán por la disolución del cabildo.

El diputado es cierto que varios ciudadanos se han acercado a él para pedir que el Congreso resuelva a la brevedad posible el tema del ayuntamiento de Tehuacán; sin embargo, recordó que no depende solamente de él sino de todo el Congreso, por lo cual manifestó que se deben esperar los tiempos.

Manifestó que dentro de las peticiones ciudadanas se incluye la disolución del cabildo y la conformación de un Concejo Municipal, pero Fernando Sánchez expuso qué se trata de una propuesta en la cual hay que ser cautelosos, ya que para ello se necesita llevar a cabo la selección adecuada de perfiles.

Dejó entrever que no comulga con la idea de disolver el cabildo, al mencionar las acciones emprendidas por partidos opositores al ayuntamiento que han comenzado a ejercer presión para pedir un Concejo Municipal, lo cual puede ser con la intención de participar de ese órgano de gobierno, previó.

Para el diputado lo que menos se necesita en estos momentos en el municipio de Tehuacán es crear diferencias; se pronunció a favor de la unidad para poner fin a la incertidumbre en el municipio y poder transitar con claridad en los últimos 20 meses que le quedan a la actual administración.

El legislador hizo hincapié en que ya no es posible caer en situaciones que detengan el proceso de desarrollo no solamente económico, sino el propio que tiene la ciudad de forma constante, por lo cual mencionó que se debe pensar en el bienestar general y no en los intereses políticos o personales.

Reconoció que todo tiene un límite y qué es una época de definición la que se vive en el municipio; sin embargo, calculó que la decisión del Congreso pueda tomarse hasta los primeros días de marzo.

Mientras tanto, en este mes se realizará una audiencia más en el caso del presidente municipal Felipe de Jesús Patjane Martínez, quien enfrenta dos procesos penales; además, existen por lo menos tres solicitudes ciudadanas qué piden la disolución del cabildo y a ello se suma un juicio emprendido por el suplente del presidente municipal Andrés Artemio Caballero López, quién exige asumir el cargo como presidente municipal sustituto.