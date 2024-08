El concepto de creatividad en la filosofía de la praxis de Adolfo Sánchez Vázquez

¿Qué es la creatividad? El presente artículo ofrece una respuesta a este planteamiento: creatividad es la negociación o el ajuste que el agente humano debe operar sobre sus fines proyectados y sus ideas, para poder realizarlos superando las exigencias de sus medios o instrumentos y la resistencia de su objeto. El objetivo consiste en explicar el origen de esa concepción, así como el proceso que le dio su forma final. Para ello se utilizan dos métodos: el analógico y el dialéctico. El punto de partida es la concepción elaborada por el filósofo marxista Adolfo Sánchez Vázquez. Sin embargo, esa concepción limita el fenómeno de la creatividad al ámbito de la actividad práctica y deja sin explicar en detalle la estructura interna de carácter dialéctico que presenta ese fenómeno. Por ello es que se utiliza el método analógico, que permite aplicar dicha conceptualización también a la actividad teórica, y el método dialéctico, gracias al cual es posible describir la estructura y la dinámica interna de la creatividad. Este artículo ofrece la oportunidad de conocer las ideas esenciales de este filósofo en torno al fenómeno creativo en general, y desarrolla esas ideas para proponer un concepto de creatividad con mayor capacidad descriptiva y detalle. En la primera sección se expone el análisis de Sánchez Vázquez; en la segunda, ese análisis será desplegado analógica y dialécticamente.

EL PLANTEAMIENTO DE SÁNCHEZ VÁZQUEZ

En su libro Filosofía de la praxis, capítulo 5, Adolfo Sánchez Vázquez distingue la actividad humana y la no humana, así como la actividad práctica y la no práctica. A la actividad práctica la llama “praxis” (Cfr. Sánchez Vázquez, 2003a, pp. 263-285; vid. Beltrán, 2017a).1 Pues bien, la creatividad es estudiada por él como un rasgo de la praxis así entendida. Para comprender adecuadamente tal concepción, es necesario encuadrarla en su análisis de la praxis en general.

De acuerdo con este filósofo, la actividad, en su sentido más general, se define como “el acto o conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto activo (agente) modifica una materia prima dada” (ibid., p. 263). En esta definición no se especifica el tipo de agente, el tipo de materia prima, o el tipo de actos, de modo que el agente, la materia prima y los actos pueden ser físicos, biológicos, psíquicos o sociales. El agente se entiende como un sujeto que actúa efectivamente y no solo que puede llegar a hacerlo en algún momento; y la actividad, como un todo en el que los actos del agente se articulan para modificar la materia prima. Tal modificación se traduce en el resultado o producto.

Lo que distingue a la actividad humana de la no humana es la intencionalidad o adecuación a fines:

La actividad propiamente humana solo se da cuando los actos dirigidos a un objeto para transformarlo se inician con un resultado ideal, o fin, y terminan con un resultado o producto efectivos, reales (ibid., p. 264).

El resultado o producto existe dos veces: una vez de manera ideal, en la conciencia del sujeto, y otra vez de manera real, después de la actividad efectiva; pero, por supuesto, el resultado o producto real puede presentar variantes respecto al fin planificado idealmente.

El fin que dirige la actividad humana posee tres características. En primer lugar, expresa la actitud del sujeto ante la realidad. Si el sujeto se propone transformar la realidad, es porque no hay armonía entre esta y sus necesidades e intereses. En segundo lugar, el fin constituye un principio de unidad, interioridad y totalidad respecto a los actos, los medios o instrumentos, y los resultados o productos. En efecto, gracias al fin, los actos, los medios y los resultados no están separados, sino que se articulan y forman una unidad. Esa unidad tiene una exterioridad (otras unidades, es decir, otras actividades humanas con sus propios actos, medios y resultados), así como una interioridad, conformada, precisamente, por los actos, los medios y los resultados. Y por último, los actos, medios y resultados son partes de la unidad que, por tanto, ha de ser pensada al mismo tiempo como totalidad. En tercer lugar, el fin enlaza la actividad cognoscitiva con la actividad práctica. El conocimiento que el humano tiene del mundo se pone al servicio de la transformación o conservación de este, a través de un conjunto de fines que, a su vez, expresan las necesidades y los intereses del sujeto.

Cabe aclarar que la actividad cognoscitiva o producción de conocimiento, junto con la actividad teleológica o producción de fines, son formas de actividad teórica. Esta, la actividad teórica, no implica necesariamente la conservación o transformación de objetos ajenos a la conciencia, sino que se limita al trabajo de la conciencia sobre fines e ideas.

En este marco, la actividad práctica, o simplemente praxis, tiene como rasgo específico su materialidad; es decir, su autonomía de la conciencia, por cuanto ella misma es material en el modo de lo corpóreo o físico, de la misma manera que su objeto, sus medios o instrumentos y su resultado o producto son también físicos o materiales.

En el capítulo 7 del mismo libro, Sánchez Vázquez hace la diferenciación, en el seno de la praxis, entre la praxis creadora y la praxis reiterativa (cfr., ibid., pp. 286-317). Los rasgos que distinguen a la praxis creadora son: la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, la imprevisibilidad del proceso y del resultado, y la unicidad e irrepetibilidad del producto.

La unidad de lo subjetivo y lo objetivo se refiere a que el fin planteado idealmente por la conciencia, al tratar de ser realizado por la actividad práctica, debe enfrentarse específicamente a dos obstáculos: las exigencias de los medios o instrumentos y la resistencia del objeto material.

Es decir, el objeto, a partir de sus características propias, ofrece una resistencia a la actividad del agente, y no permite que el fin se realice exactamente como fue planteado, sino que impone determinadas modificaciones.

De la misma manera, los medios o instrumentos no permiten cualquier modificación del objeto, sino que, también debido a sus características particulares, presentan cierto alcance y ciertas limitaciones. Por vía de ejemplo, imaginemos a un escultor: aunque su imaginación sea poderosa, las herramientas que utiliza y el material que le sirve de objeto solo le permitirán ciertas posibilidades. Más allá de esas posibilidades, las herramientas llegan a dañarse, el material se rompe. Las herramientas tienen, pues, unas exigencias, y el material presenta una resistencia.

La unidad de lo subjetivo y lo objetivo no consiste, en el caso de la praxis creadora, en una duplicación del fin ideal en el resultado material, sino en ese proceso de adaptación del fin a las posibilidades y las limitaciones de los medios y del objeto. La consecuencia es que el proceso se vuelve imprevisible y que el resultado o producto adquiere un carácter de unicidad e irrepetibilidad. La imprevisibilidad del proceso remite a que este incluye descubrimientos inesperados y decisiones circunstanciales; y la unicidad e irrepetibilidad del resultado, a que un nuevo proceso de producción, con sus propios descubrimientos y decisiones circunstanciales, conducirá a un resultado diferente.

El producto no es único e irrepetible porque no pueda ser reproducido en serie, sino porque en la praxis creadora la imprevisibilidad del proceso implica la elaboración de un producto con características distintas cada vez. La reproducción en serie, en contraste, es una forma de praxis reiterativa, en la que, primero, no hay unidad de lo subjetivo y lo objetivo y, por tanto, el fin ideal se duplica fielmente en el producto material; segundo, el proceso sí es previsible, planificado y ejecutado conforme a la planificación; y tercero, el producto es uno de tantos, repetido, común.

Hasta aquí se ha encuadrado y detallado el análisis de Adolfo Sánchez Vázquez. Ahora es posible ir más allá del planteamiento de este filósofo.

CREATIVIDAD: GENERALIZACIÓN Y ESTRUCTURA INTERNA

Una limitación de la forma en la que Sánchez Vázquez estudia el fenómeno de la creatividad es que la reduce al ámbito de la praxis o actividad práctica.2 Pero la creatividad es claramente una característica de la actividad humana en general, práctica o no práctica. Para aumentar el alcance descriptivo de la concepción que este filósofo ofrece de la creatividad, se debe generalizar su concepción de la praxis creadora a toda actividad humana y no limitarla a la actividad práctica. Ahora bien, recuérdese que, en el análisis de Sánchez Vázquez, junto a la actividad práctica se tiene la actividad teórica, y que esta última presenta dos tipos o formas: la actividad cognoscitiva y la actividad teleológica, es decir, la producción de conocimientos y la elaboración de fines. Y ambos tipos o formas de actividad teórica pueden adoptar, por analogía, las características que Sánchez Vázquez encuentra en la actividad práctica.

Nótese de manera especial que se trata de un procedimiento analógico. Tal procedimiento consiste, en primer lugar, en reconocer semejanzas profundas entre dos objetos o procesos, y en segundo lugar, en identificar las diferencias que limitan el alcance de esas semejanzas. De esta manera, el concepto que sirve inicialmente para definir a un objeto puede ser aplicado a otro objeto, sin por ello soslayar la información relevante que restringe la validez de tal operación. Las herramientas materiales tienen determinadas exigencias: requieren una cierta fuerza, rapidez o habilidad, son adecuados para unas tareas y no para otras, plantean límites de durabilidad y de estado óptimo, etcétera. De la misma manera, analógicamente, los métodos y las técnicas, los esquemas conceptuales y los enfoques que ejemplifican herramientas en el ámbito de la actividad teleológica y de la actividad cognoscitiva, poseen exigencias: capacidad descriptiva, explicativa o de fundamentación, relevancia y pertinencia para unos temas y no para otros; vigencia, adaptabilidad y así sucesivamente. Asimismo, si los objetos materiales oponen resistencia a partir de sus características particulares, también los objetos teóricos presentan una resistencia que les es propia. La relación entre el diámetro y la circunferencia no puede ser un número entero; un concepto no puede, al mismo tiempo y en el mismo sentido, tener más extensión e intensión que otro; una proposición solo puede ser o verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez; racionalmente no hay medios sin fin, ni fin sin principios, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, como bien observa Luis Villoro (1989, pp. 257-259), la analogía entre la actividad práctica y la actividad teórica tiene sus límites. Específicamente, las ideas, los fines, los métodos, las técnicas, al igual que otros objetos mentales, no deben ser concebidos como “cosas” en el sentido material del término, no solo por carecer de materialidad, sino también porque su resistencia y sus exigencias tienen carácter lógico-necesario y no factual-contingente. Por ejemplo: la intensión y la extensión de un concepto guardan entre sí necesariamente una relación inversa, y esa relación no puede cambiar sin sustituir su definición; mientras que, en contraste, las características de un cincel o de un bloque de mármol pueden variar en un rango amplio sin que el cincel o el mármol dejen de ser lo que son, cincel o mármol.3 Sin perder de vista, pues, el límite de la analogía, puede afirmarse que, cuando el agente realiza una actividad teórica, cuando se plantea un fin relativo a la producción de conocimiento o de otros fines (fundamentar una teoría, derivar las consecuencias de una idea, interpretar un texto, planificar un curso de acción, coordinar dos proyectos, etc.), se ve forzado a enfrentar las exigencias de sus medios o instrumentos y la resistencia de sus objetos. Y, por tanto, puede realizar esa actividad mediante la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, es decir, negociando su objetivo con las exigencias de los medios y la resistencia de los objetos, modificando y adaptando el objetivo o, por el contrario, ejecutarla al margen de tal unidad, duplicando fielmente el objetivo en el resultado. Ejemplo de lo primero es la interpretación de un texto, en la que no cualquier interpretación se ajusta a las posibilidades del texto; ejemplo de lo segundo, la invención de una historia, donde las posibilidades son prácticamente ilimitadas.

En la actividad teórica el proceso de realización de los fines planteado puede ser imprevisible o planificado, de la misma manera que el producto puede ofrecerse como único e irrepetible, o como repetido y común. Así como existe una praxis creadora y una praxis reiterativa, también existe una actividad teórica creadora o reiterativa. Y si esto es así, la creatividad, tal como fue explicada por Sánchez Vázquez, pero ampliada analógicamente, puede considerarse como rasgo de la actividad humana en general, y no solo de la actividad práctica o praxis.

Así es como queda superada la primera limitación en la forma en que Sánchez Vázquez define la creatividad. La segunda limitación se refiere a que, en su análisis, Sánchez Vázquez no desenvuelve la estructura dialéctica de la creatividad. Como filósofo marxista, describe la creatividad en términos materiales y dinámicos, pero no se detiene a exponer su estructura de oposiciones, superaciones y niveles de complejidad.

La dialéctica puede ser entendida como el orden que relaciona los objetos entre sí, un orden tal que plantea, en primer lugar, oposiciones entre ellos, y en segundo lugar, un movimiento de superación de las mismas que las traslada de un nivel de complejidad inferior a otro superior; de tal modo que el movimiento está siempre abierto a prolongarse, y los niveles se ordenan entre sí en el sentido de su complejidad: cada nivel es sucedido por otro de mayor complejidad.4 Este orden dialéctico, a diferencia del hegeliano (vid. Beuchot, 2016, pp. 48-59), no debe entenderse como estructura y dinámica necesarias de la realidad, sino con carácter contingente, de manera que puede presentarse o no presentarse en los estados reales de cosas. Su sentido no es, pues, ontológico, sino metodológico o estratégico-práctico; metodológico en la actividad teórica, como una forma entre otras de dar sentido y ordenar los datos de la experiencia, y estratégico-práctico en la actividad práctica, como un recurso entre otros para transformar la realidad natural o social.

La dialéctica, así entendida, podemos utilizarla para describir la forma en la que se desenvuelve la actividad creadora, independientemente de si es teórica o práctica.

Para comenzar, el fin que se plantea el agente puede ser descrito en términos dialécticos como una afirmación. Las exigencias de los medios y la resistencia del objeto, a su vez, representan la negación de esa afirmación. Y la superación de la oposición se encuentra en la adaptación o el ajuste que el agente debe plantear entre su fin y las características del resultado o producto. Así pues, el fin, en tanto afirmación, no se impone, no se duplica en el resultado; pero tampoco las exigencias de los medios y la resistencia del objeto eliminan o disuelven el fin original; el fin se realiza y se cumple en el resultado, pero no en su forma original, sino con modificaciones y variantes.

Hay que destacar el hecho de que el producto mismo, como superación de la afirmación y la negación, incluye a estas, las retoma o subsume, pues, por una parte, toma algo del fin original y, por otra parte, se ajusta o adapta a las exigencias de los medios y a la resistencia del material. Y, precisamente debido a que recoge e incorpora la afirmación y la negación, también puede dar pie a una nueva oposición, en un nivel más alto de complejidad. En el nivel anterior, los opuestos eran, por un lado, el fin original, y por otro, las exigencias y resistencia materiales. En el nuevo nivel, el producto, como realidad, puede oponerse a los conocimientos o a los fines previos del sujeto; por ejemplo, cuando el arte experimental subvierte los esquemas teóricos de los críticos (oposición producto/ideas); o cuando un logro se convierte, para el artista, en desafío para ser trascendido a través de nuevas creaciones (oposición producto/fines o, más claramente, producto/intereses, producto/necesidades).

Con lo anterior se pueden considerar superadas las dos limitaciones en la concepción que Sánchez Vázquez elabora de la creatividad. El resultado es una concepción de la creatividad aplicable tanto a la actividad práctica como a la teórica (cognoscitiva o teleológica), y con contextura dialéctica.

CONCLUSIONES

Se ha visto que para Adolfo Sánchez Vázquez la creatividad es un fenómeno de la actividad práctica o praxis, caracterizado por la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, la imprevisibilidad del proceso y la unicidad e irrepetibilidad del resultado o producto. Esta concepción, como se explicó, presenta dos limitaciones, la de circunscribirse a la actividad práctica, y la de no detallar la estructura interna de la creatividad. Tales limitaciones fueron superadas mediante el método analógico, extendiendo la concepción de este filósofo a la actividad humana en general, y a través del método dialéctico, describiendo lo organización y dinámica internas del fenómeno creativo.

El concepto resultante puede formularse así: creatividad es la (1) negociación o el ajuste que el agente humano debe operar sobre sus (2) fines proyectados, ideas, para poder realizarlos superando las (3) exigencias de sus medios o instrumentos y la resistencia de su objeto. Ya se vio que el elemento 2 de esta definición puede entenderse como una afirmación dialéctica, el elemento 3 como su negación dialéctica, y el elemento 1 como su superación dialéctica.

Una consecuencia relevante de esta forma de definir la creatividad es que puede ser aplicada no solo al mundo de la actividad práctica, material, sino también al proceso de producción de conocimiento y de elaboración de fines, planes, proyectos, programas, etcétera. Otra consecuencia digna de ser mencionada es la comprensión del hecho de que el esfuerzo y las dificultades de la actividad creadora no son algo azaroso y prescindible, sino que se derivan de la naturaleza misma de esa actividad, y más específicamente, de sus oposiciones internas, del sentido de superación de esas oposiciones, y de la orientación permanente hacia niveles crecientes de complejidad.

NOTAS

1 Para un acercamiento inicial al pensamiento de este filósofo, vid. Sánchez Vázquez (2003b; 2007); Gandler (2007), y Beltrán (2017b).

2 Es importante enfatizar que tal limitación se debe a que el objetivo de Sánchez Vázquez es diferente respecto al del presente artículo; por tanto, no ha de ser entendida como deficiencia, sino como particularidad conceptual y metodológica: conceptual, porque se refiere a la forma en que los conceptos son definidos por este filósofo, y metodológica, debido a que esa forma de definir los conceptos depende del objetivo perseguido.

3 Beuchot (2009) efectúa una fundamentación filosófica rigurosa del método analógico desde una perspectiva ontológica y hermenéutica. Una interpretación es univocista si no reconoce la variedad de sentidos de un objeto; equivocista si no acepta una limitación o estabilidad en los posibles significados; y multivocista o analógica, si retoma la multiplicidad de sentidos del objeto, pero, al mismo tiempo, limita y estabiliza esos sentidos. Obsérvese que este autor extiende la hermenéutica más allá del ámbito de los textos, y la aplica a objetos estrictamente no textuales, pero que, analógicamente, pueden ser tratados como si fueran textos, y, por tanto, como susceptibles de interpretación.

4 Una excelente introducción a la historia del método dialéctico, así como a sus diferentes conceptualizaciones y tipos, en Beuchot (2016).

Iver A. Beltrán García

Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO)