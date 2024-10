El comienzo y los irredentos criticones

Resurgen los criticones sobre sus mismas manías fallidas, pero ahora le han agregado buena dosis de machismo a sus posturas con sermoneos antifeministas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, según ellos, es una sometida de su antecesor. La dependencia es tal, dicen, que no podrá por mucho tiempo, desprenderse de una forzada continuidad. No conciben decisiones personales de la nueva gobernante. Se tapan ojos, imaginación y oídos para no aceptar lo que ya empezó, con gran puntualidad. La digna continuidad de esa ruta que ya marca, la Presidenta con sus innovaciones, porque así lo ordenamos los mexicanos con 36 millones de votos: mirar hacia abajo y abogar por erradicar desigualdades, y la firme aceptación popular de duplicar el esfuerzo justiciero y constructor. La doctora en ciencias de la energía, ya como Presidenta, en su discurso de toma de posesión, fue un dictamen de balance, de fina y cuidadosa transición de un poder a otro, de estilo sereno y sagaz de una mujer entre las muchas que la habrán de acompañar.

Los criticones insisten en dar consejos y marcarle agenda. Le urgen a desprenderse de las pugnas, tenazas y odios heredados. De ir a ciertos lugares de zonas empapadas de criminales. Acomodarse con los inversionistas, alentar empresarios y limitar al Ejército. Suponen que, se verá forzada a disminuir el gasto, debido al déficit incurrido para finiquitar las “improductivas” obras faraónicas que tanto obsesionan a los opositores.

El tiempo dará la razón de que, es ella, y no el expresidente, el vórtice del poder constitucional. Los trabajos de este presente y los del futuro cercano serán conducidos bajo la batuta de la primera Presidenta de este país. Moverse con cautela es uno de sus meritorios rasgos de nuestra gobernante.

El conservadurismo araña la irracionalidad, y proseguirá exigiendo cambios de tono y contenidos. Son reaccionarios que se irán oponiendo a cuanto cambio aparezca en el horizonte. Desean detener la marcha de transformaciones y realidades que los desplazan y alejan más de su acariciado modelo concentrador. Buscan, apoyados en sus ilustradas lecturas, frases y conclusiones que sustenten sus endebles alegatos. La irrupción de la mayoría popular los tiene al borde de un ataque de histeria. Deberían consultar al psiquiatra. Se acongojan por su suerte como minorías. La disposición del poder de la República estará alejada del autoritarismo y, sin duda, de toda forma tiránica de decidir y conducir los asuntos de todos. Serán, quieran o no, testigos de este despliegue de voluntad racional y popular.

La reforma constitucional al Poder Judicial en marcha, anuncia ciertamente, entender lo que ahora sucede. La necia oposición del aparato judicial, a tan necesarios cambios, marcará buen trecho de estos inicios. Los jueces de la Corte desean, y harán lo posible, por entrar en un tobogán decisorio que, sin duda, los seguirá desprestigiando, no sin antes causar serios problemas políticos. Su resistencia no les permite visualizar lo que a la República conviene. Aun así, la Presidenta prosigue con gobernar por el bienestar de todos.

Aún hay espacio para la concordia y la anuencia con tiempos diversos. Aunque la firme voluntad de proseguir trabajando en la ruta, ya bien entronizada en la conciencia ciudadana, continuará.

