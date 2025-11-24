El coach de Aztecas UDLAP, Raúl Rivera, encabeza selección Centro

El entrenador en jefe de la Selección Centro, Raúl Rivera, que competirá contra la Selección Norte, ambas de la ONEFA, en la edición XLIX del Tazón Azteca, programado para el sábado 13 de diciembre a partir de las 11 horas, en el Estadio Wilfrido Massieu de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, del Instituto Politécnico Nacional, dio a conocer a los 70 jugadores que la conformarán.

En ella se encuentran representados los 17 equipos de la región, correspondiendo a 10 equipos de los 14 Grandes: Borregos CCM, Borregos Puebla, Aztecas UDLAP, Linces UVM, Águilas Blancas IPN, Borregos CEM, Burros Blancos IPN, Pumas CU UNAM, Leones UAMN y Pumas Acatlán UNAM, y a siete escuadras de la Conferencia Nacional: Leones UACC, Búhos Guinda IPN, Potros Salvajes UAEMex, Frailes UT, Toros Salvajes UACh, Panteras GES 21 y Halcones UV.

Entre los seleccionados destacan los mariscales de campo, Leonardo Garza (CU), Iker Ayala (UVM) y Jorge Emilio González (CCM), ranqueados en el Top 5 de los que más yardas ganaron por aire en la temporada regular. Destacan también, el corredor Fernando Mayen de Borregos Puebla, quien fue el líder anotador con 72 puntos, líder en ganancia de yardas por tierra con 1,031 y tercero en yardas mezcladas con 1,110; Jahdiel Ponce (UNAM CU), líder en yardas mezcladas con 1,423 y segundo en yardas ganadas por recepción con 786; y Joshua Scott (UVM), líder en yardas ganadas por aire con 791.

A la defensiva se encuentran Joel Ocaña (AB IPN), líder tackleador con 79 derribes personales, así como el segundo lugar en ese departamento, Alfonso Cruz (CCM) con 65 y seis capturas de mariscal de campo.

Asimismo, destaca la presencia del líder interceptor de los 14 Grandes, Alonso Barrenechea de Borregos Puebla con 11, ocho en temporada regular y tres en postemporada hasta el momento para hacer un total de 11.

Por la Conferencia Nacional fueron seleccionados, nueve jugadores: tres de los Leones de la Universidad Anáhuac Cancún y uno de los Búhos Guinda del IPN, Frailes de la Universidad del Tepeyac, Panteras del Grupo Educativo Siglo 21, Halcones de la Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Chapingo y Universidad Autónoma del Estado de México

Por los 14 Grandes, los Aztecas de la UDLAP, aportaron 22 jugadores, Borregos Puebla con ocho, Pumas CU de la UNAM con seis, Borregos CCM y Borregos CEM con cinco, Linces de la UVM, Águilas Blancas y Burros Blancos, ambos del IPN con cuatro, Leones de la Universidad Anáhuac México Norte con dos y Pumas de la FES Acatlán de la UNAM con uno.