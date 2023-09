El cineasta Ulises Pérez Mancilla presentará en Puebla su ópera prima Los días francos

El cine es la forma en que encontré la mejor manera comunicarme, afirma el cineasta, productor, continuista y guionista Ulises Pérez Mancilla, quien estrenará en Puebla su ópera prima Los días francos como parte de La ruta del talento, un proyecto que recorre diversas ciudades del país para acercar a los creadores con el público.

Te puede interesar: Los Pilatos, hombres enmascarados que cuidan las danzas del encuentro In Tanamikilis

Esta vez, en su tercera edición, esta ruta que es organizada por la distribuidora Alfhaville cinema exhibirá 21 largometrajes en siete ciudades incluida Puebla. Así, del 12 al 14 de septiembre en la Cinemateca Luis Buñuel se presentará una retrospectiva dedicada al cineasta formado en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).

En la cinemateca ubicada al interior de Casa de Cultura se verá, este 12 de septiembre, el filme Tamara y la Catarina, dirigido por Lucía Carreras; mientras que para el miércoles 13 tocará el turno a Huaquicolero, de Edgar Nito; y para el jueves 14 el estreno de Los días francos, en el que estará presente el propio Ulises Pérez Mancilla, lo mismo que en la función del día anterior.

Durante una entrevista, el realizador que cuenta con una filmografía de alrededor de 60 producciones en las que ha participado como guionista, continuista o productor, señala que Los días francos es un filme que derivó de los aprendizajes y la experiencia obtenida al lado de directores como Lucía Carreras, Jimena Montemayor, Arturo Ripstein, Julián Hernández y Daniel Castro Zimbrón, con los cuales ha desarrollado sus diversos oficios cinematográficos.

El hacer cine, señala al teléfono, es “un privilegio” pues le ha permitido estar aprendiendo constantemente. “El oficio en el que me he desempeñado es ser continuista, que es estar hombro a hombro con los realizadores y aprender de ellos”, afirma. Completa que en los últimos tiempos ha participado 10 rodajes en los que ha seguido aprendiendo, pues está consciente que la industria se renueva y entre una y otra producción hay un tiempo, algo que le ayuda a estar en el cine y tener un equilibrio con la dirección.

El guionista de Linternita, Atmósfera, Yo soy la felicidad de este mundo y El día comenzó ayer para Mil Nubes Cine, así como la serie de televisión documental La calle, el aula y la pantalla, señala que Los días francos cuenta la historia de Amanda, una actriz que atraviesa una suerte de crisis de existencial que abarca varias áreas, como lo son su vocación y su maternidad, y cómo ante esa crisis debe tomar elecciones.

“Crecí viendo cine mexicano, soy afín a los melodramas clásicos. Uno de los retos que me puse es trabajar la película a partir de esa aspiración. Es un melodrama clásico, sin embargo tiene algo nuevo: invertí los roles que se le daban a los géneros, pues lo que exploro es romper con este estereotipo de la madre abnegada para proponer qué pasaría si esta madre lo que la mueve es una crisis”, refiere.

El creador que cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en la industria fílmica acota que precisamente esa experiencia le hizo accesible encontrar las metáforas y proponer esta meta ficción, la cual le implicó un reto como director.

“Sentí mucha disciplina, mucha pasión por hacer mi película. Reflexionaba recientemente que dirigir es un oficio muy particular y todo lo que aprendí me sirvió. Dirigir es otra cosa, sí fue mi primera vez, lo viví así, con los retos y las inseguridades propias de un debut, lo cual fue rico pues me ayudó en ese sentido, en esta constancia, en esta disciplina y en el profundizar”, apunta.