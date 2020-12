El cine pre-pandemia: Enero y febrero / II

La semana pasada me referí en este espacio a cinco films que dieron inicio al 2020 cinematográfico -enero y febrero- sin pandemia aún. Fueron títulos contrastantes: Cindy la regia, 1917, Mujercitas, El faro y Las olas. No sospechábamos lo que se vendría: una pandemia trágica que (lo menos importante) cerraría las salas de cine -la vida “normal” toda, en lo global- los siguientes 8-9 meses. Como suma a esas cinco, recuerdo aquí las últimas dos cintas que pude ver en sala minutos antes de la pandemia (digamos), ante la obvia imposibilidad del acostumbrado balance anual del cine visto comercialmente.

La primera, Jojo Rabbit, del neozelandés Taika Waititi, ganadora del Oscar a guion adaptado. Muy riesgosa, por la automática dificultad de entregar como ligero, “divertido”, algo cuyo contexto es el Holocausto, a despecho de sus intenciones satíricas y de que no lo muestre. Jojo es un niño cautivado por el nacionalismo del Reich, que por eso se une a las Juventudes Hitlerianas, apoyado por un amigo imaginario cobardón, pueril y nada brillante: el propio Adolf (ya saben cuál). Aún bulleado por el machismo imperante, las cosas marchan para Jojo, hasta enterarse de que su madre (una juguetona Scarlett Johansson) oculta y protege a una niña…judía. Muy bien aceptada por el público, no es de extrañar que la crítica más bien haya cuestionado a Jojo Rabbit, en especial por la discordancia ya mencionada entre su tono y su “universo”. Y más aún porque su ejercicio burlesco se percibe revestido de cierta obviedad superficial, poco provocador además, sin el corrosivo ácido destructor característico de toda sátira que se precie (como otras en torno a la figura de Hitler). No obstante, en sus mejores momentos la película es dulce de una manera adecuada, aguda en la reflexión y lúcida para establecer la hondura de su intención, a contracorriente, como ya dije, de la corrección política que por definición exigen los terribles eventos vinculados a Hitler y el holocausto.

La segunda, No soy quien crees, de Safy Nebbou, en la que Juliette Binoche interpreta a Claire, cincuentona divorciada que, según declara, teme al olvido, entendido como “soledad”. Cuando su joven amante Ludo la abandona, para seguirle la pista Claire recurre a un perfil falso en Facebook -se presenta como una guapa veinteañera llamada Clara– y termina involucrándose, de manera intensa, con Alex Chelly, “roomie” de Ludo. Siempre on-line y sin conocerse, la relación entre ambos se hace apasionada y se le va de las manos a Claire a medida que Alex insiste en encontrarse. Al no poder enfrentarle, dado que Alex está enamorado de la idea de una mujer muy distinta, Claire entiende que la encrucijada está en su límite. Así, debe tomar decisiones, que desde luego arrojan consecuencias y “daños colaterales”. A No soy quien crees puede leérsele como un intenso melodrama contenido o como un drama acotado de personaje. No es una película sobre las redes sociales -aquí, mero pretexto- sino sobre temas vinculados a cómo nos relacionamos en la vida contemporánea, en especial en cuanto a lo afectivo. Cuestiones, claro, que tienen que ver con la edad, con la personalidad, con tu pasado y -en lo global- con el balance emocional de ese pasado, mediato e inmediato. Claire es la persona resultado de todo esto: profesional exitosa, pero anhelante e incompleta en cuanto a su necesidad de una nueva vida afectiva, en rescate de un aislamiento más inminente conforme avanza en edad. Pero toda acción genera una reacción, en especial si encaminada a través de la inmediatez y desproporción de los modernos foros digitales. Uno de los trabajos más notables en la carrera de la extraordinaria Juliette Binoche.

Deseo a todos (atípicas como van a ser) unas fiestas decembrinas de salud, paz y tranquilidad. Quiera Dios que volvamos a encontrarnos en el 2021 -sin que falte uno solo- para seguir en esto de vivir. Sincero y cordial abrazo para cada uno de ustedes.