El Chelís enfrenta supuestos delitos fiscales por 13 mdp y toda su familia 21 mdp

Antes de pensar en ser candidato de Morena a alcalde de la ciudad de Puebla, José Luis Juan Sánchez Solá, mejor conocido como El Chelís y por haber sido un exitoso entrenador del equipo Puebla, tendría que mejor resolver sus graves problemas con el fisco, pues de acuerdo a datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Registro Público de la Propiedad este personaje enfrenta graves inconsistencias en sus ingresos económicos, en fondos que no reportó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y en tener fuertes sumas de dinero sin acreditar su procedencia.

De tal forma, que El Chelís estaría enfrentando delitos fiscales por 13.7 millones de pesos y por ende, delitos del orden penal por 2.1 millones de pesos, como consecuencia de que habría omitido ingresos al SAT por el orden de los 11 millones de pesos y tendría discrepancias en sus ingresos económicos por 2.7 millones de pesos. Todo esto en el plazo de los últimos 5 años.

Los problemas no se reducen al exentrenador de futbol, sino abarca a su familia, que incluye a su pareja sentimental, dos hijos y una hermana, que en su conjunto estarían enfrentando delitos fiscales por 21.9 millones de pesos y del ámbito penal por 6.5 millones de pesos.

Y otros dos hermanos y una hija tendrían observaciones por discrepancias fiscales –que es cuando el SAT detecta que una persona física tiene erogaciones superiores a los ingresos declarados ante la autoridad tributaria– por 1.2 millones de pesos.

Bajo 2 nombres y el cobijo de Armenta

El Chelís tiene dos peculiaridades. La primera: por alguna extraña razón utiliza dos variantes de nombres. En su acta de nacimiento y su CURP aparece como José Luis Sánchez Solá y ante el SAT está registrado como José Luis Juan Sánchez Solá. Parecería que es una estrategia de alguien que puede enfrentar problemas tributarios y debe encontrar trampas para evitar alguna responsabilidad legal.

La segunda: es que fue un buen líder en su actividad deportiva, pero en el ámbito político es un hombre carente de lealtades y de congruencia.

Lo mismo fue una figura del grupo del priista Mario Marín Torres –actualmente preso por el presunto delito de tortura– y del panista Rafael Moreno Valle Rosas, que ha sido el gobernador más represivo de historia contemporánea de Puebla. Ahora, dando un giro de 180 grados se ha pasado al lado de la 4T, pero no por un asunto de convicción, sino de intereses facciosos.

La historia es la siguiente: en el pasado mes de enero, el senador Alejandro Armenta Mier estaba decidido a pelar con todo la candidatura a alcalde de la ciudad de Puebla. Tenía la promesa de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, de que la postulación sería para él. Eso planes se desquebrajaron el 3 de febrero de este año cuando fue detenido su mentor político y principal financiero, el ex gobernador Mario Marín Torres. Eso hizo que el legislador federal abandonara súbitamente el proyecto de buscar ser edil de la capital.

Armenta fingió que se olvidaba de la capital. Su estrategia cambió y eligió a El Chelís como testaferro, para que aprovechando su popularidad se pueda colar como candidato de Morena a edil de Puebla y si logra ganar, pudiera convertirse en un presidente municipal controlado por el senador y como un facilitador para allanar el camino al primero que busca, en tres años, ser aspirante a la gubernatura.

Pecados fiscales

En un expediente de la UIF que seguramente ya han de tener en Morena, se detalla que entre los años 2015 y 2019, no habría presentado declaraciones anuales al fisco. En tres ejercicios no enfrenta problemas por no tener nada que reportar.

Pero en 2016 no habría notificado el ingreso de un millón 56 mil 619 pesos que obtuvo de Grupo Nacional Provincial.

Mientras que en 2019, no declaró un millón 845 mil 484 pesos de Grupo Nacional Provincial; la venta de un inmueble por un millón 350 mil pesos; así como el dinero recibido por la vía de ser un sujeto de sueldos y salarios e ingresos asimilados, junto con el pago de las empresas Techita Tec, MKT 4 Events, Operadora de Escenarios Deportivos y Redok Tecnologías, por un monto global de 6 millones 751 mil 637 pesos.

En los años 2015, 2017 y 2018, se le detectaron supuestas discrepancias fiscales, al gastar más de lo que ingresó en sus cuentas bancarias por 2 millones 761 mil 406 pesos.

Relativo a los ejercicios fiscales de 2015 y 2018, la autoridad le habría detectado ingresos por 2 millones 167 mil 351 pesos de los que no pudo acreditar su procedencia.

Con ello, El Chelís estaría enfrentando delitos fiscales por 13 millones 765 mil 147 pesos y delitos penales por 2 millones 167 mil 351 pesos.

Su pareja sentimental, María Guadalupe Macip Blanco, dedicada a la venta de joyería fina, por omisiones de ingresos y discrepancias fiscales, estaría enfrentando delitos fiscales por un millón 663 mil 459 pesos.

Sus hijos Isidro Sánchez Macip y Sonsoles Sánchez Macip, tendrían los mismos problemas, destacando el caso de la segunda que registra 3 millones 10 mil 668 pesos que supuestamente no acreditó su procedencia.

Ella habría comprado una casa el 21 de agosto de 2019, en las orillas de Cholula, por un monto de 4 millones 626 mil pesos, de los cuales 2 millones de pesos provienen de una hipoteca con el Banco Mercantil del Norte –con un plazo de duración de 240 meses y una tasa de interés de 9.90 por ciento–, pero la autoridad tributaria desconoce de dónde salió el resto del valor del inmueble por 2 millones 626 mil pesos y en que fecha se habría erogado.