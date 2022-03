El cerebro y la música vocalizada

Uno de los mayores inventos del ser humano es la música, a través del desarrollo de capacidades extraordinarias que nos marcan y diferencian de otras especies. Curiosamente está presente en todos los grupos sociales y a lo largo de toda nuestra historia. De hecho, es muy probable que la emisión de sonidos que resultaban agradables al oído, hayan precedido incluso al lenguaje, como proceso de comunicación. Por supuesto, esto ha sido abordado desde muchas aristas del conocimiento, que van desde lo psicológico, social, antropológico, filosófico y por supuesto, lo médico, dentro de muchas otras áreas del saber.

La primera vez que asistí a una ópera en vivo, experimenté una de las más extraordinarias experiencias que marcaron mi existencia. Jamás podré olvidar una especie de dimensión aparte, que sobrepasa los sentidos, cuando un órgano tan pequeño como la laringe, que nos permite emitir sonidos para hablar, puede llegar a tener una potencia tan poderosa, que llena un auditorio como nuestro hermoso Palacio de las Bellas Artes, sin micrófonos, amplificadores, bocinas o algún otro artefacto que incremente el sonido en una forma artificial. No existen calificativos para poder describir una vivencia de este tipo; sin embargo, el atractivo estético no gira solamente alrededor de este fenómeno de emisión vocal que pareciera sobrenatural, pues las reacciones que tenemos los seres humanos ante los distintos tipos de manifestación musical, tienen variaciones que no tienen explicación o al menos, no la tenían.

Un artículo recientemente publicado por la revista Current Biology (1,2) que se titula “A neural population selective for song in human auditory cortex” y que traduciría algo así como: Una población neuronal selectiva para el canto, en la corteza auditiva humana, brinda información particularmente interesante, en la que se describe que los seres humanos tenemos grupos de neuronas en el cerebro que se activan cuando se combina la voz y la música o el canto simple como tal, condición que no se genera ante el habla normal y ni siquiera, ante la experiencia de percibir la música instrumental.

Tal vez el problema mayor de este documento es su extensión (38 páginas) y un lenguaje técnico extremadamente complicado; con gráficos complejos, ecuaciones estadísticas confusas, imágenes abstractas y conceptos que se orientan definitivamente a especialistas en el estudio del cerebro; sin embargo, encierra una serie de conceptos que, en mi caso particular, resultan sorprendentes, admirables, notables y fascinantes.

Existe un fenómeno de salud denominado Amusia, que es una alteración en la que se pierde la percepción auditiva, la escritura o ejecución estrictamente musical. Puede ser congénita o adquirida, que en este último caso es provocada por accidentes que dañan ciertas partes del cerebro.

Existen varios tipos de Amusia, dependiendo del componente musical al que afecte y que en una forma breve podría describir como: Amusia motora (pérdida de la habilidad para cantar, silbar o murmurar); Amusia perceptiva (pérdida de la capacidad de percibir diferencias entre tonos); Amnesia musical (incapacidad de reconocer piezas musicales); Amusia instrumental (pérdida de la habilidad para ejecutar un instrumento); Agrafia musical (incapacidad de escribir música) y Alexia musical (incapacidad de leer música).

De estas, la que más frecuente se puede reconocer es la Amusia perceptiva pues cualquier persona la puede averiguar sin que necesariamente tenga conocimientos musicales; sin embargo, el reconocer la incapacidad de poder ejecutar un instrumento, leer o escribir música, requiere del conocimiento y adiestramiento previo del lenguaje musical. Esto nos lleva de inmediato a pensar que hay mucha más gente que sufre de Amusia de lo que se cree y también, de la forma en la que se popularizan manifestaciones musicales que se orientan más al manejo del lenguaje en sentido metafórico y alegórico, en una forma prácticamente con un tono unísono, como el “Rap” o el “hip hop”, donde se prioriza la rima, la jerga, el caló o el doble sentido, más que a la armonía y la complejidad musical.

Esto también puede explicar las razones por las que existen preferencias en los distintos géneros de manifestaciones artísticas y lo conmovedor que puede resultar para una persona, el sentimiento exagerado que se expresa físicamente, cuando se ejecuta o se percibe una obra musical.

El tener la capacidad de disfrutar, por solamente citar un caso, a los 3 grandes “B” de la música alemana: Bach (Johann Sebastian Bach [1685 – 1750]); Beethoven (Ludwig van Beethoven​ [1770 – 1827]) y Brahms (Johannes Brahms [1833 – 1897)], no hace más o menos inteligente a alguien.

Repudio a Juan Gabriel; aborrezco a José José quien, aunque he de admitir que tenía una voz con un timbre extraordinario, siento a sus canciones francamente patéticas; no soporto ni siquiera unos cuantos segundos a “Los Ángeles Azules” que, por cierto, son admirados por sujetos de pobre calidad intelectual como Peña Nieto y séquito que lo acompañan; y no puedo encontrar el gusto de disfrutar la música de “La Tigresa del Oriente” y su estilo versátil de Cumbia, Cumbia amazónica, Pop latino, Reguetón y Huayno, aunque goce de una popularidad inusitada.

Es indudable que no se puede juzgar a una persona por sus gustos y viéndolo desde un punto de vista lógico, el efecto que me produce Bach, puede ser similar o menos intenso que el que le provoque Juan Gabriel a cualquier otra persona. No se trata de calificar sino de aceptar que, dentro de todas nuestras complejidades neurológicas, debemos de ser tolerantes con los demás y comprender que la percepción musical puede ser tan distinta, como las huellas digitales de cualquier persona y eso le imprime a nuestro género y especie, una característica particularmente especial y, sobre todo, original, sin menosprecio a cualquier otro ser vivo que conforma y forma parte, de nuestro mundo.

