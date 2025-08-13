El cantautor chileno Manuel García propone un concierto íntimo y cercano en Puebla

Con la promesa de que su concierto en Puebla será una oportunidad para disfrutar de manera íntima y cercana de la sensibilidad artística del cantautor, es promovido el concierto que ofrecerá Manuel García (Arica, 1970), un cantante chileno que es considerado heredero de la trova latinoamericana, particularmente de la musicalidad y la fuerza de Violeta Parra y Víctor Jara.

Con presencia en la ciudad en las anteriores ediciones del Festival Internacional de Puebla o de proyectos como el Vagón Sound System, un ejercicio radiofónico pasado del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, el compositor y músico regresa este sábado 16 de agosto al Teatro de la Ciudad.

La visita a Puebla se da en él como parte de la gira mundial Pánico iniciada a partir de la regrabación del icónico álbum homónimo en los estudios Ojalá, ubicados en La Habana, Cuba.

Durante los últimos meses, Manuel García ha recorrido más de 10 países —incluyendo Chile, Argentina, España, Francia, Noruega, Perú y Colombia— ofreciendo 50 conciertos con un promedio de 90 por ciento de localidades ocupadas, consolidando su lugar como uno de los trovadores más importantes de Latinoamérica.

También puedes ver: Carlos Arellano prepara disco gastronómico y concierto en homenaje a Aleida, su compañera de vida

Originario de Arica, Chile, Manuel García inició su carrera a finales de los años 90 del siglo anterior con el grupo de rock Mecánica Popular, para luego convertirse en solista en 2005.

Su discografía incluye álbumes emblemáticos como Pánico, Témpera, S/T y Acuario, con temas inolvidables como Tu ventana, Hablar de ti, El viejo comunista y La danza de las libélulas.

Su propuesta musical se caracteriza por letras profundas, poesía sensible y guitarras cargadas de emoción, abordando tanto temas personales como realidades sociales.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en bandas sonoras como Los archivos del cardenal y El agente topo, y ha colaborado con artistas como Silvio Rodríguez, Pedro Aznar, Rozalén, Mon Laferte y Fernando Rivera Calderón.

El concierto de Manuel García en Puebla será el próximo sábado 16 de agosto a las 18:30 horas en el Teatro de la Ciudad -Juan de Palafox y Mendoza 14-, con boletos de 500 pesos en preventa y 600 pesos el día del evento. Éstos, se pueden adquirir en: https://manuel-garcia-en-puebla-gira-panico.boletia.com/

Leer más: Cargado de nostalgia y música, Julián Báez pone a prueba a la norma social