El cantautor chileno Benjamín Walker compartirá su renovada energía en el FIP

Como parte del Festival Internacional de Puebla (FIP), el cantautor chileno Benjamín Walker (Santiago, 3 de enero de 1992) ofrecerá un concierto que significa “la consagración” de la relación simbólica que ha establecido con Puebla, pues ha sido, quizá, la ciudad en donde más ha compartido su música.

Como parte de su gira por México que lo llevará a ciudades como Querétaro, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Ciudad de México y San Miguel de Allende, además de su regreso a Chile para diciembre y su estancia en Argentina en febrero de 2022, el músico se presentará de manera gratuita este jueves 11 de noviembre a las 18 horas en el Paseo Bravo, al lado de Nicolás Sotomayor y Hakanna.

Afincado desde hace algunos meses en México, con la canción Quiero verte hoy que grabó al lado de la tijuanense Vanessa Zamora, el video de su nuevo sencillo Querernos bien y el próximo lanzamiento para diciembre de su álbum Libro Abierto, Walker señala que su estancia en el país le ha devuelto la energía.

Sobre todo, apunta durante una entrevista, tras el año y medio de no presentarse en público y cruzar la epidemia causada por el Covid-19. “Con toda esa energía y con menos angustia he crecido, me ha vuelto energía y ha habido mucho amor propio para mí”.

Seguro que la música, su escritura e interpretación, es una necesidad para existir, recuerda que durante la contingencia se dedicó a componer para vivir luego un periodo de muchos cambios que lo trajeron a México, país que concibe como una “plataforma de encuentro” que lo ha llevado a convivir y trabajar con otros músicos de su generación.

Sobre Libro Abierto, su próximo álbum, indica que es personal, pues escribe por necesidad, siendo la música su salida existencial y su única preocupación. “Me he preocupado de entregar todo mi ser y todo el sentido”.

Señaló que el disco lo comenzó en 2019, con canciones hechas antes de la revuelta popular en Chile, por lo que si a ese estallido social se le suma la epidemia, para él, “el mundo cambió dos o tres veces”. Por tanto, confía, es un disco “raro” que arrastra otra época, no obstante son canciones que aún defiende y le hacen sentido. “Es un disco que envejeció bien, me da curiosidad el sentir las canciones, tener pertenencia con ellas para interpretarlas”. Libro Abierto es, afirma, “una pretensión de querer vivir al momento a lo que pasa, por lo que será un viaje diverso, con anécdotas distintas, y su riqueza es su diversidad”.

En el concierto de este jueves 11 de noviembre, que le llevará a compartir escenario con el cantautor poblano Gerardo Pablo y la argentina Sofía Campos, Benjamín Walker señala que él y su banda, tras dos años de no tocar juntos, compartirán parte de esa energía vital.