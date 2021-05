El candidato Carlos Morales Álvarez cumple casi un mes desaparecido por orden de aprehensión, alerta José Luis Sánchez tras renunciar como su suplente

El candidato a diputado federal de la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), Carlos Alberto Morales Álvarez, se encuentra desaparecido desde el 10 de abril pasado por una orden de aprehensión que enfrenta por delitos de peculado, asociación delictuosa y abuso de autoridad, informó su suplente José Luis Sánchez González, quien renunció a la postulación este fin de semana, ante la negativa del sol azteca a cambiar de abanderado.

En entrevista con La Jornada de Oriente, rechazó la versión oficial difundida por Morales Álvarez de que abandonó la campaña electoral en el distrito federal 05 de San Martín Texmelucan por enfermar de coronavirus (Covid-19).

“En el último mitin del día 9 de abril estuvimos juntos, estuve con él todo el día, y nadie dio positivo a coronavirus, ni yo, ni su gente cercana como su chófer y su secretario particular”, argumentó.

Agregó que la estructura del candidato continuó promoviéndolo en el distrito hasta finales de abril y que lo único que mantiene la campaña viva es una brigada de cinco personas que hace recorridos en la región.

“Ya no hay publicidad, no hay estructura. Ya no se pagó a promotores de voto ni a brigadas. La campaña se terminó para nosotros a finales de abril”, ilustró.

Antes de renunciar a la postulación, dijo que buscó a la presidente del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, y al secretario General de ese partido en Puebla, Vladimir Luna Porquillo, para sugerirles sustituir al candidato, a fin de salvar el proyecto de la coalición Va por México.

“Nunca me dieron respuesta”, agregó José Luis Sánchez, quien también renunció a su militancia en el sol azteca para sumarse a la campaña electoral del PT en San Martín Texmelucan.