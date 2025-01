El canal “seguirá” en manos de Panamá, responde secretario de la OMI a Trump

Londres. El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, afirmó este martes a AFP que el canal “seguirá” en manos de Panamá, en respuesta al próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



“Esto no es a nivel de secretario general, ya que no es algo que se regula dentro de la organización, pero para mí está muy claro y no es un tema de tanta conversación, porque los tratados fueron firmados en 1977. El canal pasó a manos de Panamá, que sigue operando esta vital vía acuática y seguirá de esa forma”, afirmó Domínguez.