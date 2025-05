El cablebús no pasará por la Zona de Monumentos de Puebla; “haremos los ajustes necesarios”, confirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la línea del cablebús no pasará por la Zona de Monumentos de la ciudad de Puebla, tras recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esto luego de que el organismo informó que los proyectos del cablebús y la Universidad del Deporte en Puebla están siendo evaluados para su posible aprobación.

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que el cablebús no se trata de “un capricho”, pues reveló que desde el periodo de transición del gobierno trabaja de la mano con el INAH para su autorización.

Sobre el cambio de la traza de este tipo de transporte, Armenta Mier reveló que pasará a un costado de la Zona de Monumentos, sin embargo, destacó que “va a comunicar el área más importante de Puebla, la zona deportiva, comercial y escolar”.

“La ruta que nos marque es la que vamos a seguir, no es un capricho, no es un asunto de querer hacer algo fuera de la ley”, declaró.

Anticipó que “hay una propuesta muy importante que ya nos aprobaron y es la que vamos a respetar”, por lo que anunció que pronto se dará a conocer.

Como parte del proceso que deberán cumplir, el morenista explicó que primero el INAH aprobará el anteproyecto y después se lanzará una convocatoria para someter a concurso nacional la ejecución de la obra.

También informó que el trabajo coordinado con el organismo federal lleva más de cuatro meses, desde que su gobierno estaba en proceso de transición.

“Empezamos a madurar el proyecto, yo no había dicho nada, porque no me gusta anunciar algo que no está totalmente consolidado. Tenemos autorización del INAH y estamos a la espera”, comentó.