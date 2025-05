El cablebús no invadirá zona de monumentos de Puebla; “haremos los ajustes necesarios”, confirma Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la línea del cablebús no invadirá la zona de monumentos de la ciudad de Puebla, que le valió la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la Unesco, tras recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esto luego de que el organismo informó que los proyectos del cablebús y la Universidad del Deporte en Puebla están siendo evaluados para su posible aprobación.

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que el cablebús no se trata de “un capricho”, pues reveló que desde el periodo de transición del gobierno trabaja de la mano con el INAH para su autorización.

Sobre el cambio de la traza de este tipo de transporte, Armenta Mier reveló que pasará a un costado de la Zona de Monumentos, sin embargo, destacó que “va a comunicar el área más importante de Puebla, la zona deportiva, comercial y escolar”.

“La ruta que nos marque es la que vamos a seguir, no es un capricho no es un asunto de querer hacer algo fuera de la ley”, declaró, luego de proponer inicialmente una ruta del cablebús de la Resurrección a Casa Aguayo, y posteriormente a la Central de Autobuses (Capu), la colonia La Paz y Angelópolis.

Anticipó que “hay una propuesta muy importante que ya nos aprobaron y es la que vamos a respetar”, por lo que anunció que pronto se dará a conocer.

Como parte del proceso que deberán cumplir, el morenista explicó que primero el INAH aprobará el anteproyecto y después se lanzará una convocatoria para someter a concurso nacional la ejecución de la obra.

“Primero la ruta que nos autoricen, es un anteproyecto, antes de someterlo a un concurso tenemos que hacer una primera corrida para hacer una estimación, y ya que aprueba el INAH lanzamos la convocatoria y el concurso”, comentó.

También informó que el trabajo coordinado con el Instituto lleva más de cuatro meses, desde que su gobierno estaba en proceso de transición.

“Empezamos a madurar el proyecto, yo no había dicho nada porque no me gusta anunciar algo que no está totalmente consolidado. Tenemos autorización del INAH y estamos a la espera”, sostuvo.

Alejandro Armenta expuso que todo el proceso de desarrollo del proyecto se está llevando a cabo en el INAH, y “si hay que ajustar algo se hará”.

Al final, mencionó que sigue en pie las tres líneas para el cablebús, sin precisarlas.

El cablebús irá de La Resurrección al CIS de Angelópolis: INAH

Este fin de semana, el INAH informó que analiza para su autorización los proyectos del cablebús y la Universidad del Deporte en Puebla.

En el caso particular del cablebús, reveló que el tendido de la línea iría de la comunidad de La Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis.

Por esta razón, el INAH recomendó al Gobierno del Estado que “la trayectoria del cablebús corriera por fuera de los límites de la Zona de Monumentos Históricos de la ciudad, y evitar que los elementos que soportan su estructura afecten el paisaje urbano histórico de la capital estatal”.

“El proyecto está siendo evaluado en diferentes aspectos, para evitar que cualquier construcción pudiera tener repercusiones o afectar los valores patrimoniales del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el cual es un sitio inscrito, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la Lista del Patrimonio Mundial”, destacó.

En un comunicado, informó que actualmente se están llevando a cabo mesas de trabajo y coordinación con el gobierno del estado de Puebla para evaluar, asesorar y normar los proyectos, que fueron presentados el pasado miércoles 21 de mayo.

El INAH destacó que el proyecto del cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de la Resurrección hasta Angelópolis, siguiendo un trazo por el Oriente y el Sur de la ciudad de Puebla.

Actualmente, informó que el Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles se encuentra en la fase de evaluación del proyecto y, en fechas próximas, emitirá las recomendaciones generales y de modificación para que pueda garantizarse la protección del sitio histórico.

Por último, el Instituto recalcó su compromiso con la salvaguarda los valores universales que contiene el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla.

