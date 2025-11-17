El cablebús en Puebla estará listo para 2027 y se pagará en el sexenio: gobierno estatal

El proyecto del cablebús de Puebla será entregado en un plazo de 24 meses, culminando en 2027, y su costo se pagará en los cinco años restantes de la actual administración, afirmó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.

El funcionario expuso que los esquemas financieros y operativos del nuevo sistema de transporte que será operado inicialmente por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), aunque no se descarta una futura concesión.

García Parra explicó que la Ley de Movilidad tuvo que ser modificada para establecer formalmente el cablebús como un nuevo sistema de transporte.

Destacó que se determinaron tres puntos fundamentales en el proyecto: el plazo de instalación será a más tardar en dos años, una vez que se dé el fallo de la convocatoria, con conclusión en 2027.

Además, agregó que el costo total del cablebús se liquidará dentro de los cinco años restantes de la administración, es decir, antes de diciembre de 2030; y finalmente su operación estará a cargo del Estado a través de la SMT.

Respecto a la posibilidad de concesión, el coordinador aclaró que, si bien la ley asienta que el cablebús “podrá concesionarse”, esto no es una decisión definitiva y actualmente se trabaja en la licitación del proyecto.

Ampliación a ocho líneas

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier explicó que el proyecto inicial contempla cuatro líneas, que irían desde la zona de los estadios en la colonia Maravillas hasta la zona de Angelópolis.

El mandatario poblano reveló que existe un proyecto adicional para construir otras cuatro líneas, sumando un total de ocho para crear un circuito completo:

“Dejamos el concepto concesión, porque si presupuestalmente nos alcanzará el dinero, haríamos las otras cuatro líneas, sino queda abierto a una posibilidad de una concesión”, señaló.

Armenta detalló que el objetivo de su administración es dejar un sistema de transporte innovador, inclusivo y protector de medio ambiente, que sea 100 por ciento seguro y de la más alta tecnología, similar a la Línea 3 del cablebús de la Ciudad de México.

Al final, el gobernador dijo que se está creando una nueva herencia vial para el estado, que incluye también el nuevo sistema de bicicletas.