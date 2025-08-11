El bumerang de Nochebuena

Pocas veces, bueno, en realidad no tan pocas, se puede presenciar el hilarante espectáculo de un funcionario, o, en este caso funcionaria, que lanza una idea impertinente y tonta y, como un búmeran, regresa y le golpea la cabeza.

Esto es exactamente lo que ocurrió con la directora del IMACP, Anel Nochebuena, al rendir su informe ante la Comisión de Arte y Cultura del Honorable Ayuntamiento.

Durante esa sesión, supongo que en un arrebato que consideraría lúcido, declaró que la Galería Municipal a su cargo tendría cerradas las puertas para los artistas poblanos durante los próximos tres años. ¿La razón? O más bien, la sinrazón, es que no garantizan una afluencia suficiente de público como para obtener el respaldo financiero de “los bancos”. La directora matiza en seguida la brutalidad de su ocurrencia aclarando que solo aquellos artistas que tengan una certificación internacional podrán acceder a la sala de la Galería, el resto sólo contará con una “estrategia de difusión”.

Su argumento más fuerte (y aquí inicia el vuelo de regreso el bumerang) es que las exposiciones ya están programadas para los próximos tres años en consenso con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y sólo se albergarán exposiciones nacionales e internacionales para elevar el número de visitas. Muy bien, examinemos paso a paso este propósito excluyente.

1.-En primer lugar -y esto es sumamente grave- se trata claramente de una política cultural discriminatoria hacia el sector de artistas poblanos, quienes podrán recurrir, con toda razón, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es evidente que hay una violación al derecho constitucional de acceso a la cultura no sólo a los artistas, sino a su eventual público, por poco que sea.

2.- El segundo error de este propósito consiste en considerar el tema del arte en términos cuantitativos y no cualitativos.

Es evidente que en una galería se tienen que exponer obras de calidad, algo difícil de determinar dado su carácter altamente subjetivo, no obstante, existen criterios, digamos así, objetivos, que permiten juzgar la calidad de una obra. (Como ocurrió precisamente en aquella exposición en el Museo Barroco que fue tan cuestionada por especialistas de Bellas Artes y de la Colección Blastein, por exhibir algunas copias y no originales, sin advertirle al público).

Precisamente una responsabilidad del IMACP es la de atender la profesionalización, por decirlo así, aunque no me gusta el término, de los artistas, sobre todo los jóvenes, poniendo a su alcance los medios necesarios para lograrlo. No es la exclusión, que trae consigo animadversión, conflicto y distancia, la manera más inteligente de tener trato con los artistas.

3.- En tercer lugar, el Comité Internacional de Museos invocado por la directora como argumento central para excluir, tiene entre sus objetivos primordiales precisamente la inclusión:

“Impulsar políticas museológicas que fomenten la educación, el acceso cultural y la conservación del patrimonio”.

El Código de Ética de este Comité, uno de los documentos más importantes de esta organización, establece una serie de Principios éticos y profesionales que deben guiar a los museos y a quienes trabajan en ellos. Entre estos principios figuran:

Servicio a la sociedad : Los museos existen para el beneficio público, no para el lucro.

: Los museos existen para el beneficio público, no para el lucro. Conservación del patrimonio : Deben asegurar la preservación de los objetos, colecciones y memorias que resguardan.

: Deben asegurar la preservación de los objetos, colecciones y memorias que resguardan. Adquisiciones legales : Todo ingreso de objetos debe hacerse de forma legal y ética , evitando piezas de origen dudoso o producto del saqueo.

: Todo ingreso de objetos debe hacerse de forma , evitando piezas de origen dudoso o producto del saqueo. Acceso y comunicación : Los museos deben fomentar el acceso público al conocimiento , la interpretación de las colecciones y la inclusión de todas las voces culturales.

: Los museos deben fomentar el , la interpretación de las colecciones y la inclusión de todas las voces culturales. Relación con comunidades originarias : Se promueve el respeto por las culturas representadas y la colaboración con comunidades que son fuente de ese patrimonio.

: Se promueve el respeto por las culturas representadas y la colaboración con comunidades que son fuente de ese patrimonio. Transparencia y profesionalismo: Se espera un manejo honesto, documentado y responsable de colecciones, fondos y relaciones institucionales.

Este código es obligatorio para todos los miembros del ICOM.

Estas son las reglas del juego internacionales que ha establecido el ICOM (por sus siglas en inglés) y en el IMACP sencillamente no se están cumpliendo, a pesar de que se invoca y se presume la afiliación a este organismo.