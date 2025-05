El Bobby, el Pepe…

Por las razones que sean, yo no había visto Un completo desconocido (A complete unknown; 2024), de James Mangold, en torno a la figura del Bob Dylan de sus inicios, en la década de los 60s. Basada en el libro de Elijah Wald Dylan goes electric! Newport, Seeger, Dylan and the night that split the sixties, el Oscar la nominó en 8 categorías: Película, Director, Guion Adaptado (Mangold y Jay Cocks), Actor Estelar (Timothée Chalamet), Actor de Reparto (Edward Norton), Actriz de Reparto (Mónica Barbaro), Sonido (Todd Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey, David Giammarco) y Diseño de Vestuario (Arianne Phillips), sin que al final recogiese alguno. Un film revelador, que pone en pantalla la definida personalidad de Dylan (Chalamet) desde sus años mozos, así como a las figuras influyentes en el meteórico boom de apenas su primer trayecto: Pete Seeger (Norton) y Joan Baez (Barbaro) principalmente, pero también, desde luego, Woody Guthrie (Scoot McNairy), aunque él postrado ya en una cama de hospital. Otros nombres célebres en este acercamiento a los inicios de Bobby son los de Sylvie Russo (Elle Fanning), Johnny Cash (Boyd Holbrook) y Bob Neuwirth (Will Harrison).

Si bien es algo tarde para profundizar en Un completo desconocido, ya ampliamente comentada por todas partes, apunto aquí tres o cuatro de los rasgos que más llamaron mi atención. De inicio, todo lo relativo a la tarde de aquel concierto del Newport Folk Festival de 1965 -nuclear para entender al Bob Dylan de ese instante- en el que el artista “se puso eléctrico”, a contracorriente de lo que esperaba y quería una audiencia de admiradores (decenas de miles), que terminó abucheándolo antes de que el tipo les concediera un muy forzado cierre acústico con “It’s all over now, Baby Blue”. También, a la par de estupendas actuaciones de cada uno, el significativo hecho de que Chalamet, Norton, Barbaro y Holbrook no hacen lip-sync al cantar siendo Dylan, Seeger, Baez y Cash, sino que interpretan ellos mismos con sus voces (¡wow!). Y para concluir, que Un completo desconocido me parece una película -sobre cambios generacionales y cuestionamientos definitorios- de momentos realmente memorables. Entre ellos, sin duda, los que reúnen a Bob Dylan y Joan Baez, tanto en el escenario como fuera de él, así como alguno de los encuentros con Woody Guthrie; y finalmente, la fusión del argumento micro y particular sobre Dylan, con pasajes medulares de la historia norteamericana de los 60s. Concluyo pues que Un completo desconocido es un film importante, valioso ya, que además crecerá al paso del tiempo, para consolidar -como su legendario personaje central- un lugar bien ganado en el imaginario de la cultura popular.

En otro orden de ideas, justo en medio de la escritura de esta columna me enteré del fallecimiento de José Mujica, uno de los más queridos presidentes de Uruguay, cargo que genuinamente honró de 2010 a 2015. Constaté ese cariño de primera mano, puesto que durante ese lapso estuve dos veces en Montevideo. Comprensiblemente, el cine se ocupó de Mujica en varios documentales, siendo tal vez el más popular El Pepe: una vida suprema (2018), dirigido por el serbio Emir Kusturica, realizador muy conocido. Lo presenta como lo que fue: un hombre puntal de su tiempo, congruente, entregado, solidario. Las reflexiones y testimonios no sólo abarcan su presidencia, sino además -con mayor resonancia- todo eso anterior que significó semilla: su juventud militante y guerrillera, sus años preso, sus ideales de vida y, consecuentemente, su actuar comprometido. ¿Con quién? Con el bienestar de la gente de su país, pero también con el sentido profundo de vivir y servir en lo global. Todo un legado, origen de una popularidad auténtica, tan justificada que resulta insólita, entre tanto político diminuto y chicharronero. El retrato conmovedor de alguien genuinamente especial. QEPD el Pepe.