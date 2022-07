El Barco Ebrio Ediciones inicia su travesía editorial en Puebla guiada por la libertad

El Barco Ebrio Ediciones es el nombre de la nueva editorial gestada en Puebla que echa mano del poema homónimo escrito por el poeta francés Arthur Rimbaud para decir que, conscientes de su viaje y de los riesgos que conlleva su travesía, ésta es guiada por la libertad.

“Es la libertad de poder publicar lo que queramos, es ir a contracorriente, porque las editoriales grandes, las tradicionales, sopesan los riesgos y nosotros en un acto de rebeldía hacemos lo que nos gusta con inteligencia, con números, con distribución, pues la idea es editar”, dice Iván Loyola, editor del sello que tiene ya sus primeros tres títulos publicados: El bar más cercano de Javier Dorantes, Historias de ratas y otros cuentos de Andrés Feria y la plaquette Poemas desde el encierro. Cantares antiguos y modernos de César Xilaca.

En compañía del escritor Javier Dorantes y del contador Víctor Juan Fabián, dos de los miembros del consejo editorial también integrado por la historiadora Alejandra Sánchez y el diseñador gráfico Jorge López, Iván Loyola cuenta sobre esta editorial gestada hace unos cuatro años que se consolidó en 2019 y que retrasó su labor debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid-19.

Durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales de este diario, el también director de la librería Caligari cuenta que el proyecto resultó de la amistad entre sus integrantes, de su experiencia al lado de Alejandra Sánchez en la venta de libros, y sobre todo de la cercanía y amor que todos profesan a los libros. De paso, se tomó en cuenta la posibilidad que les da su propia profesión que les permite tener una relación directa y profesional con los libros.

Al respecto, Víctor Juan Fabián esos son elementos que aportan al proyecto, pues su experiencia y sus conocimientos en cada área les permite “ahorrar” pues los flujos de ingresos son bajos y los de salida están latentes. “El Barco Ebrio Ediciones sí se ve como un negocio, no como algo lucrativo, sino pensando en que se puede hacer bien, de manera estructurada”, sostiene el contador de profesión.

Dijo que están conscientes que es un terreno complicado pero saben que al tener otra actividad que les permite sortear lo económico. “En el corto plazo se busca publicar entre 10 y 15 títulos anuales, orientados a tener las características, que maduren y nos distingan en el mercado: que cuando el lector tenga un libro sepa que es El Barco Ebrio Ediciones”.

Al no haber esos gastos extras, acota Iván Loyola, permite que los libros sean económicos –que no rebasen los 200 pesos- y al mismo tiempo redituables para el sello, pues saben que el dinero debe dar la vuelta y permitirles publicar.

Asimismo, el filósofo de formación destacó que el sello no se restringirá a autores y temas locales pues si bien ahora son tres autores poblanos, El Barco Ebrio Ediciones no se restringirá a ser regional sino que mirará hacia las reimpresiones de autores reconocidos y traducciones de otros.

“Tratamos de darle identidad a la editorial”, afirma el tenedor de libros. Recuerda que, desde inicio, la idea ha sido editar a autores nuevos que no tienen cabida en las grandes editoriales. El segundo propósito, continúa, es rescatar obras pues al ver y conocer los catálogos editoriales se puede notar que hay libros fundamentales que ya no están editados y que deberían estar presentes, en específico a autores fallecidos cuya obra –según las legislaciones de cada país- ya no esté sujeta a Derechos de autor, además de materiales que no estén muy “manoseados”, es decir, que no estén ampliamente publicados por otros sellos pues no se aporta al mercado. A estas dos líneas se suma la traducción en lenguas como el inglés, el alemán y el francés, para que ciertos autores puedan ser leídos en español.

En su caso, el escritor Javier Dorantes dijo que la intención primera fue publicar su libro El bar más cercano, y luego surgió la invitación para sumarse como miembro del equipo editorial, algo que fue nuevo para él pues le permite conocer más del proceso editorial.

Señaló que los otros dos títulos son señala la plaquette Poemas desde el encierro. Cantares antiguos y modernos de César Xilaca, un poeta reconocido con una propuesta que se adecua a la época en medio de la contingencia; y la obra del escritor Andrés Feria, un personaje “huraño y radical” en la literatura que abrió sus archivos inéditos para que El Barco Ebrio pudiera seleccionar lo que sería Historias de ratas y otros cuentos. “Su selección fue porque conocíamos a las personas y porque sabíamos que valdría la pena publicar sus textos. Ahora fue narrativa y poesía pero no estamos casados con eso”, señaló Dorantes.

Para Iván Loyola el proceso que inició con la gestación de la editorial y llega a la publicación de los tres primeros títulos ha sido largo y por tanto les ha permitido pulir el proyecto, conocerse, “sopesar egos” y resistir la epidemia. “El equipo sigue en su modo original y es algo que celebrar, porque el proyecto está sano”, destacó.

Por último, resaltó que El Barco Ebrio Ediciones es una metáfora al poema de Rimbaud, personaje que también aparece en el logotipo pues en su cabeza sostiene un barquito frágil de papel. “En nuestra labor editorial nos decidimos por la libertad de poder elegir lo que vamos a editar, es un barquito de papel en el mar que es la cabeza de Rimbaud. El Barco Ebrio Ediciones es un riesgo, el mismo que no han tomado las editoriales”, afirma.