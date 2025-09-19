El ayuntamiento de Puebla, sin capacidad para detectar inmuebles con riesgo por daño estructural: Colegio de Ingenieros

El ayuntamiento de Puebla no cuenta con personal capacitado para detectar inmuebles que presentan daño estructural y representan un riesgo ante sismos, reconoció el ingeniero Sebastián Serrano Vega, integrante del Colegio de Ingenieros, quien pidió fortalecer la legislación y la supervisión de la seguridad en viviendas y edificios.

Serrano Vega, con maestría en Ingeniería Estructural por la UAP, afirmó que es indispensable endurecer la ley para que la responsabilidad sobre la solidez de las construcciones recaiga tanto en los constructores como en los propietarios, pues solo así se evitarán fallas que propicien derrumbes.

“Necesita el ayuntamiento personal capacitado, que tuvieran al menos dos personas especialistas en estructuras para que no solo las casas, los edificios que los revisen”, advirtió.

El especialista recordó que tras el sismo de 1985 se diseñó en la Ciudad de México la figura del “director responsable de obra” y “director corresponsable de seguridad estructural”, con el fin de asegurar el cumplimiento de los reglamentos. Estas figuras, adoptadas en Puebla, no han garantizado que todos los inmuebles cumplan la normatividad, en parte por la falta de supervisión y capacitación.

La ausencia de personal técnico en la Comuna impide una revisión oportuna y efectiva de los inmuebles urbanos y rurales, situación que se agrava en la zona sur del estado, la más vulnerable según Serrano Vega. El Colegio de Ingenieros ha propuesto desde hace años la contratación de especialistas y la creación de un “Instituto para la Seguridad de las Construcciones”, al estilo de la capital del país, pero —señala— la respuesta de autoridades y legisladores ha sido negativa por falta de presupuesto.

El ingeniero subrayó la importancia de legislar sobre la corresponsabilidad en caso de siniestro. “La legislación debe establecer que, en caso de colapso, tienen responsabilidad tanto los directores de obra, la constructora a cargo y también los propietarios del inmueble, pues solo ante la posibilidad de tener una sanción penal, es como van a vigilar que la edificación cumpla con las normas y no represente un riesgo para la población”.

En el caso del Centro Histórico de Puebla, donde los daños han sido severos en sismos recientes, Serrano Vega alertó sobre la actitud de diversos propietarios de casonas, quienes —según expuso— optan por dejar colapsar los inmuebles en vez de restaurarlos, para facilitar la construcción de nuevos proyectos, por lo que pidió una mayor intervención de las autoridades.

Finalmente, el Colegio de Ingenieros reiteró el llamado a la autoridad municipal y estatal para invertir en técnicos especializados, fortalecer la supervisión de reglamentos y aprobar legislaciones más estrictas que hagan corresponsables a todos los actores involucrados en la seguridad estructural de viviendas y edificios de Puebla.