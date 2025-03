El artista Óscar Ramírez traslada su mundo interior a la bidi y tridimensionalidad

El artista emergente Óscar Rodrigo Ramírez (Puebla, 11 de noviembre de 1998) traslada su mundo interior a la bidi y tridimensionalidad. En su primera exposición individual Salir de noche, exhibida actualmente en la Galería Lazcarro, exhibe parte de su bagaje cultural que ha mimetizado en su propio discurso artístico, mismo que tiene como predilección el arte mexicano del siglo XX.

En sus piezas, dibujos con tinta sobre papel y dioramas con tinta, objetos e intervención, el estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP deja ver la exploración que, como creador, ha realizado en los últimos meses para montar esta muestra realizada por invitación del maestro José Lazcarro Toquero.

Durante una entrevista, Óscar Rodrigo Ramírez señala que gracias a su familia desde su infancia tuvo el arte a su alcance, estando en contacto con museos y galerías de la Ciudad de México y de Puebla.

Destaca que, también artísticamente, su mirada siempre voltea necesariamente hacia el arte mexicano del siglo XX: al muralismo, a la Ruptura, al neomexicanismo, por ser una etapa “donde los estilos y lenguajes propios se liberan, están en plenitud”, en donde cada artista esta diferenciado entre sí, pues si bien hay temas en común, hay estilos diferentes que se ven.

“Esos estilos van de la mano con la personalidad de los artistas: se ve cómo fue cada uno por sus pinturas y bocetos. Esa forma de traspasar su personalidad a un papel oa una pintura me llama la atención”, apunta el joven artista.

Afirma que en su obra intenta hacer lo mismo que aquellos artistas. “Busqué mimetizarlo, hasta encontrar un discurso propio. Tengo claro nombres como Manuel Rodríguez Lozano que tiene unas figuras alargadas, Juan Soriano, Diego Rivera y sus composiciones, Antonio Ruiz ´El Corcito´, María Izquierdo, y Roberto Bolaño, por su ambiente literario”.

Agrega que su exploración comenzó con cuadros pequeños de unos 50 centímetros hasta que, en años de contingencia sanitaria, participó en un concurso que le llevó a enfrentar un formato mayor de 90 por 70 centímetros. “Encontré un estilo y pensé hasta donde podía llevar”, indica.

Acota que en la obra expuesta en Salir de noche, toda de producción reciente, no solo se trata de la forma sino de tridimensionalidad, aspecto que es visible en los dioramas o teatrinos que retoman un poco las escenografías hechas por El Corcito, y echan mano de su oficio de constructor de títulos, el cual aprendió tiempo atrás de la mano de su familia y de los directores Cecilia Andrés y Rogelio Luna, y que ahora por sugerencia de la propia Galería Lazcarro y del pintor José Lazcarro se muestra en la exposición, siendo la primera vez que hace un ejercicio así.

“Fue mucho jugar, ya teniendo las cajas y su espacio, pensé en el papel, la tinta, los objetos que tienen la capacidad de ser portadores de cierta energía: objetos viejos, heredados, encontrados, que pasaron por muchas miradas y valores, y otros que tuvieron un significado especial”, expone Ramírez.

Menciona que en su obra aparecen personajes con identidad, aunque la mayoría son anónimos. “Me he puesto a pensar que podrían ser la misma persona, algunos tienen género, otros no. Algunos se parecen un poco a mí: son una especie de autorretrato múltiple. Me siento cómodo con esa libertad de interpretación”.

Lo que sí tiene claro, prosigue, es cómo se comportan esos personajes. “No sé quiénes son, pero sé cómo se comportan. Sé que son personajes libres, sensuales, un poco introspectivos. Con un comportamiento que corresponde a su tiempo: desalentados ante el panorama pero que al mismo tiempo quieren gozar lo que queda del mundo”.

Destaca la obra Puebla, ciudad a la deriva y al delirio en la que aparecen lugares específicos de la ciudad, en particular el Centro Histórico a donde él se mudó y percibió “la energía histórica, con cercanías con lo mágico, lo fantasmal, como de Juan Rulfo”. En dicha pieza aparecen espacios icónicos de la ciudad como cafeterías, calles o la Catedral, con personajes “que están liberados en términos sexuales”, que son como un comentario a lo que se piensa es esta urbe: “recatada y conservadora”.

Te recomendamos: Tetiem organiza una jornada especial de teatro para las infancias y las juventudes

Ramírez cuenta que fue una producción de 30 obras ejecutadas en unos siete meses, que implicó un trabajo arduo, con una vida académica y social en pausa, pues demostró como una gran oportunidad el exponer por vez primera de manera individual en un espacio importante.

En ese sentido, destaca el trabajo del equipo de la Galería Lazcarro que lo apoyó y le ayudó a “sacar” sus piezas, abriendo un “mundo de posibilidades” de manera artística y personal. “Estoy entusiasmado de ver este nuevo camino de posibilidades (…) El estar en la galería Lazcarro es un sueño hecho realidad”.

Continúa que desde que estaba produciendo sus obras, en un proceso que califica como agotador, sabía que éstas tendrían un lugar que las recibiría, bien cuidadas y expuestas de manera profesional. “Era el que me encargaba de muchas cosas como diseño, montaje o difusión, pero aquí fue llegar, entregar la obra y ver cómo se encargaban de lo demás. Fue muy lindo”.

De paso, resalta la disposición del artista de larga trayectoria José Lazcarro para abrir su espacio y dar cobijo a quienes están comenzando, “lo que da esperanzas en el mundo del arte, que es muy pesado, pues tienes que ser amigo o recomendado de alguien para que te den la oportunidad, pero aquí fue una invitación solamente por el trabajo”.

Actualmente, Óscar Rodrigo Ramírez está en una pausa, pendiente de convocatorias y la exploración de su trabajo, sin que quede fuera del teatro, con el que es cercano como parte de la obra Iconocuicatl, además de que monta otra más al lado del director José Bueno.

La exposición Salir de noche se exhibe hasta el 20 de junio en la Galería Lazcarro, ubicada en la calle 23 Sur número 4120, en el Edificio B-104, de la ex hacienda La Noria. Cuenta además con un catálogo diseñado por Gabriela Lazcarro con fotografías de Carlos Varillas, que se puede adquirir en el mismo espacio. Para saber más se puede visitar Instagram: @la_galeria_lazcarro

Te puede interesar: El cuerpo melódico, propuesta para que el músico se reconecte con su interpretación