Miércoles, octubre 22, 2025
El artista "Medio Metro del Alto" fue asesinado de un tiro: Fiscalía

Francisco Pérez consolidó su trayectoria en Puebla tras su paso por San Luis Potosí

Isaí Pérez Guarneros

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Francisco “Pancho” Pérez, alias “El Medio Metro del Barrio del Alto”, murió a consecuencia de un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los trabajos forenses continúan, por lo que, al cierre de esta edición, el cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Por su parte, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, informó que la identificación del cadáver del hombre de 35 años fue posible gracias a integrantes del Grupo T, sonidero con múltiples presentaciones en el estado, quienes trabajaron con la víctima hace dos años.

La funcionaria precisó que la confusión generada tras el fallecimiento llevó a diversos medios nacionales y locales a atribuir erróneamente la muerte a José Eduardo Sandallo, originario de León, Guanajuato, conocido como “El Medio Metro original”.

Fue precisamente Sandallo quien alcanzó fama nacional en 2023 gracias a videos en redes sociales donde aparecía junto al “Sonido Pirata” en eventos musicales de la Ciudad de México.

Ante la confusión, José Eduardo Sandallo emitió un comunicado en el que desmintió su supuesto fallecimiento y aclaró que el deceso ocurrido en Puebla correspondía a Francisco “Pancho” Pérez.

A diferencia de Sandallo, Francisco Pérez no logró una proyección viral similar, aunque algunos seguidores aseguran que su trayectoria como bailarín fue anterior. Su personaje nunca estuvo asociado al disfraz del “Chavo del Ocho”, característico del otro “Medio Metro”, ni utilizó el apodo como parte de su identidad artística durante sus primeras presentaciones.

De acuerdo con versiones de sus seguidores, Francisco Pérez comenzó a participar en bailes sonideros en el estado de San Luis Potosí antes de 2023, motivo por el cual muchos lo consideraban el “Medio Metro original”, o al menos, el primero en adoptar ese estilo escénico previo al auge mediático de Eduardo Sandallo.

Fue después de dicho año cuando Francisco “Pancho” Pérez se estableció en Puebla y colaboró con distintos grupos sonideros, entre ellos Grupo T, el primero en reconocer el cuerpo, Sonido Kiss Sound y Fania 97, con quienes realizó diversas presentaciones en la capital y municipios conurbados.

En territorio poblano su popularidad comenzó a consolidarse en los escenarios locales, donde el público lo acogió como el auténtico “Medio Metro”, pese a que nunca alcanzó las cifras millonarias de reproducciones o “me gusta” logradas por el artista guanajuatense.

Aunque el homicidio presenta características de un posible ataque directo, la fiscal Idamis Pastor Betancourt informó este martes que el móvil aún no ha sido definido, debido a que los hechos son recientes y las diligencias continúan.

Además, están pendientes los resultados finales de la necropsia que determinarán cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el canal y si presentaba otras lesiones, como reportaron los paramédicos que atendieron el hallazgo.

Finalmente, en un video difundido en redes sociales, José Eduardo Sandallo reiteró su solidaridad con los familiares de la víctima y ofreció apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado localizar a los parientes de Francisco Pérez, aunado a que el cuerpo no ha sido entregado debido a que continúan los trabajos periciales.

