El anarquismo como necesidad social

El derecho a vivir no puede estar sometido a argumentaciones de raíz, darwiniana fundamentadas en “la lucha por la existencia”, que favorece a los “ fuertes y los inteligentes en detrimento de los débiles y mal dotados”. El derecho a la vida no puede basarse en conceder a unas oportunidades de triunfo y poder, mientras que a otros se los olvida e ignora en el rincón de las miserias.

No en vano, Kropotkin nos hablaba del apoyo mutuo, o sea, de una existencia más libre en el seno de una sociedad solidaria y respetuosa con nuestro coetáneo y con todo nuestro entorno natural. Esta sociedad libre del mutuo acuerdo es desacreditada por aquellos que poseen el control económico de la sociedad. Los mismo que la tildan de caótica recurren hoy, por ejemplo, a la creación –en cuenta gota- de oenegés que aparentan paliar el hambre ajeno, pero que en muchos casos responden sólo a una operación de limpieza de conciencia del poder de Occidente. [1]

Todo y que seguimos en lo mismo de siempre y las necesidades son las mismas y aunque el dinero, ahora sea de plástico o virtual, lo cierto es que por donde circula la llamada sociedad del bienestar, está cada vez, es más escueta, es un lugar de más privilegiados, pero el círculo se va acotando, todo y que sigue engordando la lujuria de aquellos que están en ese círculo de usureros y devengando la oportunidad de los más, pero no se trata de ampliar ese círculo, sino de saber racionalizar las vidas de todos los seres vivos, para ello hoy día, puede ser, entender lo que dicen la gente de Earth First! (la Tierra Primero): El cambio ideológico es el de apreciar la cualidad /calidad de la vida en lugar de adherirse a un incremento en el nivel de vida; nivel que implica mayor capacidad de consumo. Habrá una clara conciencia sobre la diferencia que existe entre lo que es “big” ( n de t: grande, en cuanto a tamaño, apariencia ) y lo que es “great” (bueno enriquecedor)… El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra tienen valor por sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad que suponga el mundo no humano a los propósitos humanos. … La riqueza y diversidad de los seres vivos contribuye a la realización de estos valores y son valores en sí mismos. [2]

Así Kropotkin nos dice: “Pues bien: el mayor servicio que la próxima revolución podrá prestar a la humanidad será el de crear una situación en la cual se haga imposible e inaplicable todo sistema de salario” [3]

Lo que significa esta reflexión de Pierre Kropotkin, ahora mismo, es bestial, pero de una manera u otra hay que llegar hasta ella, pero solo se logrará probablemente cuando en el planeta Tierra se den una serie de condiciones que no tienen nada que ver con la situación actual, pero, será bueno iniciar ese camino que solo puede iniciarse a partir de la generosidad de los unos con los otros y a la inversa.

Es evidente que necesitamos como sociedad, clarividencia, tener las cosas claras, como salir de este sistema, si, gritar “Anticapitalista”, es muy bueno, genera nuevas neuronas, adrenalina, y un disfrute, aunque solo sea por un momento, pero hay que tener la capacidad de mirar hacia la lejanía y con calma, comprender cuál debe ser nuestra actitud delante del sistema que nos oprime.

Aquí solo ahora mismo se reproducen datos de China, pero en el trasfondo de las cosas pueden ser semejantes a nuestras actitudes en el llamado primer mundo: “no sólo los vertidos industriales contaminan el agua: el agua “potable” que utilizan cerca de 700 millones de personas contiene trazas de desechos humanos y animales. Es decir, son aguas fecales diluidas. Esto es así porque sólo el 10 % de las aguas sucias son depuradas. El resto, unos 180000 millones de toneladas de aguas residuales se vierten directamente a los ríos. De los que luego se nutren otras ciudades. Sea por este motivo o por los vertidos industriales, los científicos chinos han observado una correlación entre el nivel de contaminación de las aguas y las tasas de cáncer de esófago, estómago e hígado de los ciudadanos que las utilizan”.[4]

También sabemos que ante la complejidad de alimentar a la población mundial, nuestros gobernantes han optado por la complejidad industrial de los alimentos de una calidad poco menos que dudosa por la cantidad de aditivos que se necesitan para su conservación, para cubrir todo el proceso alimentario que debe de llegar hasta los mercados y a la boca de las personas, como tampoco sabemos gran cosa o cuáles son las cifras reales de la pandemia del Covid, donde apenas aparecen voces discordantes y las que aparecen son silenciadas u obstaculizadas de una manera feroz y descalificadas, lo cierto es que todo nos es dado, apenas hay discusión, pero eso sí, nos llenan la boca de democracia, una democracia ficticia que poco tiene que ver con la realidad en que vivimos y apenas observamos elementos de una democracia real, que está más que olvidada.

La sensación de vacío es importante y todo es simulado, e incluso anecdótico, parece que ni tan siquiera el debate se toma como referencia, al parecer las personas prefieren ser engañadas una vez más, ni tan siquiera abordar el tema sobre el decrecimiento, conscientes o por obligación, como si no fuera con nosotros, y “el Colapso” del que nos habla Carlos Taibo y otros, donde ya hay demasiadas pruebas evidentes que debemos actuar de alguna manera, ya no se trata de ser o no ser anarquista, sino de dignidad, honestidad, solidaridad, consciencia de clase, y por descontado organización, autogestión y apoyo mutuo, para salir de este monumental atasco, lo mejor posible.

El otro día leía un artículo de Antonio Orihuela en el portal de Andalucía que aseguraba que todo el mundo sabe que todo va mal y la situación social, no puede sino reventar, pero, poco parece que se pueda hacer[5].

Y veo que Orihuela argumenta muy bien, todos o buena parte de los desajustes que hoy día están inmersos en nuestra sociedad, y parece que desgarré toda la cólera que lleva encima para de alguna manera limpiar las soledades salpicadas que nos invaden en la soledad de cada uno de esos espacios cibernéticos que ahora mismo ocupamos y nos tiene distraídos, que sin duda nos han desorganizado totalmente, y nos habla Orihuela de que ya no hay futuro, y evidentemente solo haciendo un repaso y acordándonos de Agustín García Calvo para saber que el futuro está ahí aguardado a cada uno de nosotros, y con el “mazo dando”, lo que importa es en todo caso el presente, el instante, aquello que si hay que vivir, es algo así como vivir la revolución, lo importante de la revolución hasta en el momento, es vivir el hecho revolucionario, es decir, poniendo un ejemplo podríamos decir que la revolución española, lo importante fue vivir los primeros días 19 al 21 de julio en Barcelona, y pongamos algunos días más o un par de meses, después los acontecimientos poco a poco como el “sufle” se va apagando.

Pero ahora no estamos en un momento revolucionario, sino y probablemente en espacios de resistencia, donde debería primar la protección al más débil.

Pero ese capitalismo cada vez más salvaje que no sepáis todos vosotros, un capitalismo sin entrañas que en occidente ha hecho saltar por los aires aquella sociedad del bienestar que después de la segunda guerra mundial en Occidente y sobre todo en Europa se construyó en los años 60 y 70 del pasado siglo, que como hemos visto, ahora mismo a los privilegiados ya no interesa, ya ha sido o está siendo pulverizada en estos últimos años como bien apunta Orihuela en su artículo que hemos referenciado anteriormente y como apuntan los ecologistas en acción “En última instancia, lo que está en juego es el bienestar y la supervivencia del ser humano. El hecho es que esta demanda se ha más que duplicado en los últimos 45 años, debido tanto al crecimiento de la población como al creciente consumo individual “[6]

Ese capitalismo que transita en nuestras vidas en forma de W (Uve doble), aún recuerdo la primera de las crisis de las que oí hablar en 1973, nosotros que en el barrio (Distrito V Barcelona) siempre habíamos vivido con lo justo, no sabíamos de la palabra crisis, cuándo un buen día llegó mi padre y me dijo “Llega la crisis del petróleo”, yo inocente como el que más salí al balcón de un quinto piso para verla llegar, desde un barrio humilde donde vivimos en una constante crisis, en forma de “Uve doble” como varios toboganes a la vez.

Sabemos perfectamente cómo funciona el capitalismo, como actuamos nosotros y que necesitamos para acabar con esa manera de ser, y seguramente pasa por ser capaces de comprendernos nosotros mismos y poner nuestra efectividad y todas nuestras neuronas al servicio de unos objetivos, acabar con esa manera desaforada de actuar en el consumismo. Y enfatizar con los demás y juntos tener la efectividad de saber que tenemos que cambiar, como una praxis para ayudarnos a crecer todos juntos y dedicarnos a construir una nueva manera de actuar, lo que ahora llaman “Paradigma”.

Davos, ese Fórum que resulta que anteriormente fue el “Club de Roma” aquellos que encargaron a Meadow el trabajo de “Los límites del crecimiento”, donde el sociólogo dice que No se requiere ser alarmista ni propagandista. Se precisa buena dosis de realismo. Es necesario despertar inquietud[7] Pero si necesitamos una nueva manera de hacer política y ellos lo saben, ellos son el capital.

Sin embargo, el propio Meadows y su equipo llega a la conclusión de que: Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial [8]

Esto que escribe Meadows está publicado en 1971, por lo que entendemos que ya en aquel momento, el capitalismo era consciente de que la Tierra, ese planeta espectacular donde vivimos, es finito y que, por lo tanto, no podía seguir por el camino de la Usura.

¿Qué pasa ahora con Davos?, pues presumo que, sencillamente, en realidad no guarda ninguna empatía con los pueblos y sus gentes, tan solo hoy día se dedica a montar encuentros económicos en las nuevas y emergentes zonas económicas, o en aquellos lugares donde las materias primas permiten los movimientos económicos espectaculares, como son en los Emiratos Árabes, Rusia, o el mercado asiático con China a la cabeza, en resumen, es aquello de tener cada vez más atado el tema de la economía en unas cuantas manos, o elites sectoriales que son los que dictaminan, los procederes de la globalización.

Pero, la cuestión es que cada vez hay más deterioro social y ello implica miseria, inseguridad, insalubridad y las personas un tanto desequilibradas enferman y necesitan más ansiolíticos y antidepresivos para corregir los problemas de ansiedad y depresión que esta sociedad acumula en muchas de las personas, como nos indica John Zerzan Els antidepressius emmascaren alguns dels símptomes del creixents nivells de pena, depressió, angoixa i desesperació, mentre se suposa que hem de romandre en la foscor davant la riquesa multisensorial[9]

Llegará un momento en que esto será irreversible, y creo que esa es la postura de los diferentes países de Occidente, recuérdese que Estados Unidos tiene como ochenta millones de pobres, que esas imágenes que vemos en California, no son precisamente de la gente más pobre del lugar, sino de aquellos que tienen un trabajo en la ciudad, pero no tienen el suficiente dinero para vivir y pagar, los especulativos alquileres de las viviendas del lugar.

Las ciudades, al menos de Occidente, están dejando de ser colmenas en sus conurbaciones para convertirse en ghettos, como ya lo son en buena parte de Oriente y otros lugares del planeta, las favelas brasileñas, de los cuales hoy en día es imposible salir.

Mientras existan proyectos económicos como airbnbn que nos presentan una cara amable de la vida, que en realidad son proyectos que estrangulan la economía social, en su página web hablan de más de, 100000 ciudades del planeta, una verdadera aberración.

En este nuevo milenio las cosas pintan mal, aún recuerdo cuando la guerra del golfo, en Barcelona salió toda la ciudad a pedir el “no a la guerra”, ahora con la guerra Ruso-Ucraniana, sin más y sin rechistar, los gobiernos de la Europa modernilla, se han alineado con Ucrania y hablan de guerra descaradamente, se aumentan los presupuesto militares y naturalmente estamos en Guerra, por una extraña decisión de bien, bien, no se sabe quién, quizá La OTAN o tal vez la NATO, o por los intereses de los lobis de EEUU, es una vergüenza que una decisión de este calibre lo decían cuatro energúmenos, “un grupito que quiere gestionar nuestras vidas” que se han dado un poder ilimitado que sin duda debemos de frenar. Parece un decreto por la fuerza, ¿se han vuelto locos? O ¿saben perfectamente lo que buscan y quieren? Me inclino a pensar, que todos estos políticos europeos, reciben órdenes del gendarme de Occidente y a toda costa, estos saben y necesitan de guerra de baja intensidad, pero quizá esta vez la cosa va más en serio y necesitan que Europa haga de parapeto de sus traperías.

Hace pocos días, Raúl Zibechi desde su despacho nos habla de la ruta de la seda de la China a Europa y otra de las rutas que llegan a la Argentina y América del Sur, y la importancia de la economía China hacia el resto del mundo con sus convoyes bien por barco o por tren, que resultan ser de una envergadura global escalofriante lo que llegamos a depender hoy, todos los habitantes del Planeta de China.[10]

La pandemia quedó atrás, pero no erradicada, lo que significa que en cualquier momento puede volver a ser de actualidad y de recambio, por el momento ahora nos hablan de la “Viruela del mono” que cada vez está expandiéndose por los cuerpos humanos, al parecer sobre todo en las zonas genitales, aunque parece ser que también se traslada a otros lugares del cuerpo.

Necesitamos una vida autogestionada, saber el que hacer cada uno de nosotros en cada momento, con el apoyo mutuo y la solidaridad como base, de la mayor parte de todos nosotros para salir del atolladero que nos han metido los usureros.

¿Qué hacer, con nuestras vidas?

Ponernos a definir qué es el anarquismo es una tarea difícil para mí, bastaría con referenciar, por ejemplos Elisee Reclús, “El porvenir de nuestros hijos”, “A mi hermano el campesino” , o si hablamos de Enrico Malatesta, podemos pensar “en el café”, y si pensamos en Ricardo Mella podemos tener entre los brazos su “Ideario”, o “la Ley del número”, y de Anselmo Lorenzo “El Banquete de la vida” y otros tanto de miles de textos que seguro nos van clarificando qué es el anarquismo de dónde viene y hacia dónde va, que es muy bueno y necesario, al menos repasar su lectura de vez en cuando.

Hemos conocido todas las vicisitudes que el anarquismo en los últimos doscientos cincuenta años ha sufrido, siempre, ha sido la cara indómita que el capitalismo no ha soportado, en un solo país ni en un solo instante, siempre había que ridiculizar las iniciativas que se proponía, y siempre acababan en todos los lugares con una respuesta violenta, criminalizando al anarquismo, Recuérdese a Sacco y Vanzetti que fueron ajusticiados en 1927 aun sabiendo el Estado que eran inocentes de aquello que les imputaban, mientras que el anarquismo nunca ha hablado de guerra, sino de buscar lo mejor para todos incluso para sus tétricos enemigos, creo que cada día está más claro, es que no se puede determinar el anarquismo como una ideología, ya que con el tiempo hemos entendido, que algunas personas en su cotidianidad social, toman ideas o actitudes anarquistas sin ser conscientes que la toma de su decisión y la actitud tomada ante un conflicto o situación, es una posición de comportamiento libertario o anarquista, sin conocer en absoluto y por descontado en su profundidad el término en su plenitud; en muchos casos, sino como una reacción natural, aunque también no es descabellado ver, como acto seguido estas mismas personas que tiene comportamiento digamos libertario, acto seguido son capaces de presentar otro tipo de visión, o comportamiento que seguramente precisan de alguna corrección social en términos de recuperar parentescos olvidados e historia de luchas sociales pasadas, pero de todos modos en Europa es importante cuando hay situaciones de resistencia o solidaridad, la sociedad aparece en gran escala.

Es por este motivo, que con frecuencia muchos filósofos reconocen que es en el comportamiento de base donde se desarrolla una sociedad como la nuestra, donde hay un buen contenido de actitudes sociales que están impregnadas de anarquismo, un anarquismo que si queremos definir, una vez más está en plena construcción de una sociedad que trata de subsistir en plena vorágine consumista, para ello hay que visualizar las rendijas por donde escapar al control de reglamentos y leyes estatales para seguir construyendo espacios de libertad. Aunque también hay que reconocer que este anarquismo social no consciente, en muchos casos rompe su contenido y cometido, debido a su fragilidad en algunos ambientes xenófobos o desaprensivos de la sociedad que, aunque sin pretenderlo, hacen el juego o justifican el capitalismo y con ello la codicia y el egoísmo.

El anarquismo, en un principio, debe de carecer de dogmas, se llega desde buena parte de los desequilibrios sociales que abundan en una sociedad capitalista, hoy día y desde la noche de los tiempos, la dignidad de los seres es una de las herramientas más utilizadas y útiles para llegar al anarquismo.

Pero en trabajos determinados de investigación como el nuestro, tomaremos como referencia, principalmente, nuestra época moderna y el entorno de arranque, lo situaremos en la Primera Revolución Industrial, es decir, a partir aproximadamente mediados del siglo XIX, hasta nuestros días.

Mejor lo podemos acabar de confirmar leyendo a Carlos Díaz, y su libro “Las Teorías anarquistas” donde encontraremos alguna de sus teorías que caminan en este camino milenarista y su espiritualidad y sobre todo cuando Aurelio Orensanz nos mete en el tema directamente con el “Anarquismo y Cristianismo” que edito la editorial Mañana de Madrid en 1978; pero puesto a leer y a introducirme en la lectura mejor para mí, y espero que para otros, porque me ha resultado ser un libro profundamente fresco y cercano no en el tiempo, pero si en las sensibilidades que nos aporta, me estoy refiriendo a “Anarquistas Gracias a Dios” de Zelia Gattai ella fue hija de un italiano que partió de Europa hacia el sueño de la utopía en la nueva América con la construcción de una Comuna como fue “La Comuna Cecilia” que los anarquistas italianos tanto apostaron por ello. Zelia al término de su periplo con sus padres en la comuna “Cecilia” se quedó a vivir en Sau Paulo y allí construyo su sueño americano con el que luego sería su compañero, por más señas. Académico brasileño Jorge Amado, en un mundo paralelo que fueron capaces de construir con las necesidades de la autosuficiencia.[11]

Queda claro que, aunque no guste del todo a algunos anarquistas; al anarquismo, se llega por diferentes caminos, y casi todos esos caminos están en la base y construcción de la Solidaridad y el Apoyo mutuo. “Naturismo, ecologismo, vegetarismo, nudismo, animalismo, anarcosindicalismo, mutualismo, cooperativismo, individualismo, Primero la Tierra, Defensa de los árboles” “etc, etc”.

Como anarquistas ahora mismo, no es necesario ni imprescindible tratar de construir una sociedad anarquista, basta con implicarse y ser consciente de la necesidad de la vida de todos los seres vivos.

Pero uno de los grandes obstáculos de la construcción de una sociedad anarquista o simplemente una sociedad digna y libre, sin duda, está en el capitalismo, ya que el sistema capitalista, en todas sus fases y su desarrollo, al tomar posesión y al reglamentar toda su estrategia a partir de la propiedad privada, y el protegerse con cuántos lacayos hagan falta, para mantener su poder. «La economía capitalista gira en torno a la propiedad privada de los medios de producción la distribución de los mercados y la división corporativa del trabajo. La remuneración está enfocada a la propiedad y el poder, y en cierta medida, a potenciar la productividad, factores todos ellos que generan enormes diferencias de riqueza e ingresos».[12]

Este es uno de los hechos principales que crean los desequilibrios y a partir de aquí todo es una espiral en la que sé perpetuán los egoísmos y la usura. Contra ese sistema tan injusto de organizar nuestras vidas es por lo que el anarquismo siempre se ha rebelado contra las injusticias, que provoca este sistema, del cual se ha dotado siempre el Estado, por la fuerza de unos sobre otros. Y donde año tras año, se perpetúan el sistema opresor de muchos, pese a que más de una vez, en estos últimos tiempos se ha anunciado la muerte del capitalismo, como lo hizo el presidente francés Sarkozi en el 2008, ya mencionado anteriormente, pero que es menester recordar, el capitalismo en sus múltiples crisis ha sabido reciclarse y de nuevo proyectarse como si nada hubiese ocurrido, porque al parecer está incorporado al ADN de las personas, entre otras cosas puede ser por qué apenas hace muy poco tiempo, hemos empezado a descifrar nuestro ADN y por el momento sabemos muy poco y parece que no tengamos más que una salida, pero tiene que haber otras formas, ya que en otros tiempos atrás eran capaces de tener valores y otras actitudes y comportamientos y de eso sabe o nos orienta y mucho Kropotkin en su apoyo mutuo.[13]

Y también como cuenta John Zerzan en su libro de “Futuro primitivo” donde nos dice: «Ahora sabemos que la vida humana no sólo fue durante mucho tiempo un estado en el que no se conocían la alienación ni la dominación sino, que, tal y como han puesto de manifiesto las investigaciones realizadas durante la década de los ochenta por arqueólogos como John Fowlet, Thomas Wynn y otros, aquellos hombres poseían al menos tanta inteligencia como nosotros. De un soplo, como quien dice, se desmonta la teoría de la –ignorancia- y podemos contemplar bajo una nueva luz de dónde venimos” [14]

Así después, al leer a Zerzan entiendo que las personas hace miles o millones de años desconocían objetos y hechos que han aparecido más tarde, y no solamente, esto sino que el hecho de no conocer una cosa, ignorar un objeto, no por eso, no existe, ni nos hace menos inteligente ni infelices.

Seguramente los anarquistas tenemos que empezar a entender que no tenemos la verdad absoluta y que, posiblemente, es hora de compartir los sueños con otros movimientos de izquierda que buscan soluciones para hacer más viable la vida, otros tantos millones de seres, por lo que. Aun teniendo claro, como nos indica Tomás Ibáñez, el anarquismo frente a «La dominación y explotación y, en algunos casos, acarician sueños de revueltas y de insumisión. Salpicar con un poco más de anarquismo la realidad social y política no puede sino contrariar la buena marcha de la opresión y de la injusticia.» … «Demasiado insignificante (es el anarquismo) frente a los más de siete mil millones de seres humanos de todas las condiciones y creencias que habitan el Planeta y de los que cabe pensar que gran parte preferirían. Mal que nos pese, otros sistemas de valores y otros modos de vida que los que nos parecen tan deseables”.»[15]

El anarquismo sabe o debe de saber, de sus limitaciones, puesto que como observamos culturalmente y socialmente la multiculturalidad concentrada en un mismo entorno, nos lleva por otro camino, está vez, vamos en zig, zag, que apenas nos permite avanzar y si lo hacemos es con una buena dosis de tolerancia, esa tolerancia que siempre está rodeada de conformismo, que no es bueno para nadie, que aun entendiendo lo que nos dice Tomás Ibáñez y que nos debe hacer reflexionar y entender que esto es un proceso de evolución y que estamos probablemente en el inicio de un nuevo proyecto de vida, o como se le quiera llamar, que a cada paso tiene un nuevo horizonte que nos lleva a nuevos proyectos con nuevas ideas y diferentes comportamientos.

En todo este trabajo y en otros muchos más nos queda claro que el capitalismo, está en su techo, que no nos puede sacar de este embrollo en que nos ha metido, más que con la muerte y destrucción, por lo que necesitamos de una nueva generación de personas que sean capaces de pensar y actuar con otros parámetros, donde como dice Kropotkin el Salario deje de tener a los hombres y mujeres subyugados, donde los llamados productores dejen a un lado su servilismo como nos dice La Boétie “¿Qué título daremos a la suerte fatal que agobia a la humanidad? ¿Por qué desgracia o por qué vicio, y vicio desgraciado, vemos a un sinnúmero de hombres, no obedientes, sino serviles, no gobernados, sino tiranizados; sin poseer en propiedad ni bienes, ni padres, ni hijos, si siquiera su propia existencia?”[16]

Pero necesitamos de organización, un anarquismo o el que fuere, capaz de plantear organización en nuestras vidas en sociedad, que para empezar podría ser, como muchos otros, ya trazaron el camino desde las comunas a la asamblea permanente que planteaba Luis Andrés Edo, pero también ahora tomar como referencia a nuevo texto de más actualidad como por ejemplo Arnau Montserrat cuando este nos dice “El reto es la organización colectiva a cualquier nivel. Desde nuestro día a día personal a la gobernanza global”[17]

Arnau recoge el reto de la necesidad de una sociedad alternativa que tiene que ir creciendo desde lo más humilde hasta la envergadura de la actual gobernanza mundial, cargado de razón, Arnau apuesta por una sociedad autogestionada, y da toda clase de detalles en su trabajo donde la mayor parte de los puntos tratados son muy interesantes de conocer y que sin duda, deben ayudar a reflexionar todos ellos y acto seguido organizar taller para desgranar un nuevo proyecto.

He mencionado arriba a Luis Andrés Edo con la construcción de la asamblea permanente, que poco más o menos trata de dar la voz y legitimar desde la base en un consejo vecinal, de barrio, de calle, de escalera, que puede ser rotativo en todos los aspectos tanto a la hora de la discusión como a la hora de elegir los delegados. En mi libro de “Per un canvi d’hàbits Municipalisme i anarquisme al segle XXI” recojo un poco el que creo, es el pensamiento de Luis Andrés Edo y digo: “Com a gran òrgan de decisió d’una comunitat, però que la seva finalitat es incidir com no potser d’un altre manera des de baix, es a dir, tal com abans hem parlat de federalisme, una vegada tenim assumit i assimilat aquest nou estat de comportament social cal habituar-nos a una nova realitat de participació que habituí a les persones a ser dinàmiques i actives socialment i per això “l’ assemblea permanent”, necessita de continuïtat per això socialment tenim que dotar-nos dels mecanismes que facin possible “permanent continuïtat, naturalment com hem deixat entreveure, paral·lela a l’ajuntament això es lo que Luis Andrés Edo ens focalitzava amb constantment, era poc més o menys el “Municipalisme Llibertari” d’en Murray però al marge de les institucions”.[18]

Debo decir, que también era de obligado referenciar a Murray Bookchin y de Pierre J. Proudhon entre otros al inicio del libro: “En un moment en que ja sembla que la majoria dels Estats han reconegut el canvi climàtic i per lo qual s’entén que el mateix sistema maligne i carregat de privilegis tindria que reflexionar sobre la seva projecció de present i futur en aquest context des d’una base social un dels poquets projectes que veig amb futur passa pel Municipalisme i si es llibertari millor, sempre partint d’un federalisme tant de les persones com d’els barris, pobles i ciutats que organitzats des de les bases socials i assembleariament poden arribar a establir un mecanisme d’enteniment, de treballa i de lliure intercanvi que poden arribar a donar uns fruits força interessants, un municipalisme que Murray Boockin ens deixa apuntats en els seus escrits i ens diu”[19]

“Crear un poder confederal municipalista para contrarrestar el Estado….¿Qué hará con estos cuatro poderosos principios? ¿Cómo les daremos forma y contenido social? ¿ De qué maneras y con qué medios los convertiremos en relevantes para nuestra época y haremos que sirvan a los fines de un movimiento popular organizado para lograr el empoderamiento y la libertad?” [20]

Y pese a tener como anarquistas algunos conceptos filosóficos y espirituales resueltos, entender nosotros mismos, que precisamos ser mucho más generosos y menos radicales, para trasmitir al menos parte de nuestro discurso anarquista ante el resto de los conciudadanos del mundo, y a la vez ser conscientes nuestras limitaciones tal como antes hemos apuntado y como nos recuerda Tomás Ibáñez en su libro. “(los anarquistas)Somos profundamente antisectarios. No intentamos hacer prevalecer una forma de anarquismo sobre otras … valoramos la diversidad como un principio en sí mismo que sólo su límite en nuestro común rechazo de las estructuras de dominación. Puesto que consideramos el anarquismo menos una doctrina que un movimiento hacia una sociedad justa, libre y sostenible, creemos que los anarquistas no tendrían que limitarse a cooperar con los que se definen como tales, sino que tendrían que buscar activamente cooperar con todos los que trabajan para crear un mundo basado en los mismos principios liberadores y aprender de ellos. Se trata de poner en relación los millones de personas que a través del mundo son efectivamente anarquistas sin saberlo, con el pensamiento de los que trabajan en esta misma tradición y, al mismo tiempo, enriquecer la tradición anarquista mediante el contacto con su experiencia. (…)De hecho, el imaginario anarquista no ha cesado nunca de enriquecerse integrando, entre otras cosas, los grandes episodios históricos de las luchas contra la dominación[21]

Y es en esas circunstancias que el anarquismo empieza a rebelarse y autodefinirse, poco a poco, pero siempre delante de las injusticias omnipresentes que empeoran la vida del más débil, pero preferentemente también hemos de tener muy en cuenta lo que nos dice Carlos Taibo «Pese a que el anarquismo es, sí un estado de espíritu, este último se hace acompañar de un cuerpo de ideas y de experiencias comunes« [22]

En definitiva, puestos a sintetizar creo que Carlos Taibo trata de darnos a entender que todos los anarquismos vengan de donde venga, necesitan en algún momento, de lugares comunes que permitan a los pretendidos anarquistas tener sus confluencias dentro del contexto en que se encuentran, y por descontado teniendo muy presente, también las sensibilidades que rodean cada uno de los entornos naturales y sociales de vida. Y para simplificar aún más, entender que el anarquismo no es una ideología, como cualquiera de los “ismos” que conocemos y que tan estudiados han estado a lo largo de la historia, donde muchos de ellos son, por no decir la mayoría de muy triste recuerdo; y decimos que el anarquismo no es un “ismo”, como los demás por qué recoge multitud de sensibilidades que tienen unos parámetros dispares que confluyen en su pensamiento y en su actuación política, como hemos esbozado un poco más arriba.

Ahora bien, probablemente el anarquismo tiene una asignatura pendiente en estos momentos, ya que, hoy día, necesita de implicación en la vida social y política al margen de los comentarios del purismo ideológico que a cada paso contemplamos y que en nada favorecen socialmente a los marginados, a aquellos que Aurelio Fernández Sánchez definió como el “Los piojosos, los que no tiene nombre” y Abel Paz recoge en su libro sobre Durruti que dice Volviendo a la reunión del Comité de Milicias Antifascistas, un periodista extranjero preguntó quién había hecho la revolución y Aurelio Fernández contestó: «La revolución la han hecho ¡los de siempre! ¡Los piojosos!» una expresión que Miravitlles (POUM) traduce como lumpenproletariado. Sin embargo, los piojosos no eran más que los desheredados de la tierra, los expoliados de sus fuerzas, por la burguesía y las clases dominantes.[23]

Para crear las bases de este nuevo tiempo, necesita poner al día ese anarquismo que no necesita de inmovilistas purismos y si iniciativas que aparquen al menos por un tiempo la debilidad de la imaginación, que nos permita tener iniciativas sociales de proyecto social común, ejemplo Michael Albert tiene un apartado a reflexionar sobre este asunto y nos dice “El anarquismo antiproductivista es la rama que rechaza las formas políticas per se, o las instituciones, o la pura y vieja tecnología, o que descarta luchar por reformas, como si todas las estructuras políticas, los acuerdos institucionales, o hasta las innovaciones tecnológicas impusiesen intrínsecamente la autoridad ilegítima, o como si vincularse con las estructuras sociales existentes para conseguir logros limitados inmediatos fuese un signo automático de apoyo al sistema o mera hipocresía”.[24]

Es importante conocer la historicidad y la bibliografía por ejemplo en el anarquismo español o catalán, en los momentos de más fuerza sindical del anarquismo tanto del campo como en las fábricas, en Barcelona y su contorno, el anarquismo, que entroncaba directamente con el pueblo, con las clases sociales obreras y menos favorecida del país, con el llamado lumpen proletariado tuvo la capacidad de construir una sociedad desde abajo, sin remilgos y con las cosas muy claras y sus defectos naturalmente, en un momento muy duro en que la burguesía, y las clases pudientes con todos sus aparatos represivos, (pistoleros patronal, policía, guardia civil, ejército) se dedicaban a reprimir y aplicar la Ley de Fugas (el tiro por la espalda) y los detenían primero como presos gubernativos, es decir, sin cargo alguno simplemente por estar señalado como obrero sospechoso de tener ideas avanzadas, de cualquier historia o tentativa de enfrentamiento con la autoridad. Esa sociedad Paralela se construyó en Cataluña con los obreros del anarcosindicalismo, al entorno del Congreso Regional de la CNT de 1918 en Sans, donde articularon los obreros y llenaron sus vidas a partir del cooperativismo que ya era importante antes de 1918, pero que podía ser práctico sobre todo para los economatos instalados en la práctica de trabajos o en los barrios, que paraban en muchas ocasiones el golpe de las huelgas y la hambruna que podía llegar a provocar el no ingreso de un salario por parte de un obrero o las propias cooperativas de Construcción o de producción, en sectores importantes como el textil o el vidrio, o las escuelas racionalistas, construidas con las propias manos de los obreros de la CNT, y finalmente los ateneos libertarios ya fueren sindicalistas, racionalistas o faistas, y la llegada de las Juventudes Libertarias, instaladas en cada uno de los sindicatos de la CNT como una más de las secciones, o bien los propios Socorros mutuos que tiene su iniciativa en el propio movimiento obrero de aquel inicio de siglo, En un Estado que apenas ofrecía ningún bienestar antes todo al contrario.

El anarquismo del siglo XXI no puede ser única y exclusivamente antiestatista ni tomarse en consideración única y exclusivamente por antonomasia y a nivel internacional, muy referencial a John Zerzan y su primitivismo, o lo más de lo más, con las zonas atemporalmente autónomas de Hakim Bey que pueden ser textos interesantísimos que en ocasiones seamos capaces de leer, comprender e interesarnos por ello y aplicarlo temporalmente como indica Bey, ya que para empezar este hace una pregunta citando a T S Eliot “Una pregunta nos asalta: ¿Dónde están los anarquistas? T S Eliot parece ser el último que pudo verlos”[25]

Una cosa son los anarquistas y otra cosa es el anarquismo y en este siglo XXI el anarquismo tiene que tener muchas cosas que decir, pero quizá para ello es necesario que los anarquistas no solamente estén centrados en la negación, necesitamos anarquistas que sean consecuentes con la realidad social y ambiental con la que nos toca vivir, para ser capaces de construir ese mundo tan anhelado que todo anarquismo desea, aunque sea lo más paralelo posible que ya hemos esbozado antes. Así, Michael Albert nos dice en un momento dado, en el escrito de su proyecto “Ser revolucionario en nombre de la libertad trae aparejada la responsabilidad de atenerse a la realidad”.[26]

Y entiendo que Albert nos está diciendo, que de alguna manera el anarquismo de este nuevo milenio tiene que deshacerse de dogmatismos y purismos que rodean a la idea y la dejan inmóvil retenida en su propio círculo, y si bien esta denunciar el politiqueo estatal y sus estructuras políticas también es necesario abrir brecha política para construir nuestro propio camino de Ser en Libertad.

Y ser consciente de que hay que emprender nuestro camino, así por ejemplo Petra Kelly “El Movimiento Verde” hablándonos de Emma Goldman nos dice que ella escribió: “La verdadera emancipación no comienza ni en las urnas ni en los juzgados, comienza en el alma de las mujeres. La historia nos enseña que todas las clases oprimidas han sido liberadas de sus dueños y señores mediante sus propios esfuerzos”.[27]

Evidentemente, creo que todo está en la sensibilidad de las personas que a fin de cuentas es la que poco a poco construye ese ser tan fantástico que es el hombre/mujer o a la inversa, pero esa Emma , me hace recordar mis largos debates y charlas con Libert Forti, cuando andaba por Barcelona, bueno, en realidad él hablaba y uno se pasaba escuchando largamente lo que el gigante del anarquismo Libert decía y entre esas frases que platicaba me quedó con “Querido Manel, hay que respirar con el corazón”, de vez en cuando cierro los ojos y recuerdo a Libert, y desde entonces he tratado de hacerlo aunque no siempre lo consigo.

Hay que estar atentos a mil y un proyectos de autogestión, solidaridad y apoyo mutuo, que entrecruzan en este mundo globalizado donde ya no nos sirven para nada las iniciativas izquierdistas de una sociedad, como la europea de postindustrial, pero si pueden ser muy interesantes otras que parten a lo mejor de sociedades aparentemente menos avanzadas socialmente, pero por esa misma condición están en disposición de tener otro tipo de necesidades comunes menos agresivas a la propia tierra, a la biosfera y a la vida en definitiva, que es un acuerdo lo que buscamos entre todos. Y el movimiento anarquista sería bueno que andará en esa línea, aunque estuviera a caballo, de a veces errores y otras de aciertos, sin el prejuicio del juicio sumarísimo de los purismos, creo, es el anarquismo que se necesita en este arranque del siglo XXI, sin complejos. Apostar por la vida, si, pero, como dice Latouche deberemos deshacernos de la huella económica para no olvidar nuestra huella ecológica. [28]

Pero para llevar una práctica social en el barrio, en la fábrica o donde fuere necesitamos referentes, para partir de una premisa y Pierre Joseph Proudhon ese empujón que necesitamos y nos remarca en su Principio Federativo una serie de puntos igual hoy cuestionables, pero en absoluto superado dice: 1º “Conviene formar grupos, ni muy grandes ni muy pequeños, que sean respectivamente soberanos, y unirlos por medio de un pacto federal.

2ª Conviene organizar en cada Estado federado el gobierno con arreglo a la ley de separación de órganos o de funciones, esto es, separar en el poder todo lo que sea separable, definir todo lo que sea definible, distribuir entre distintos funcionarios y órganos todo lo que haya sido definido y separado, no dejar nada indiviso, rodear por fin la administración pública de todas las condiciones de publicidad y vigilancia.[29]

El sistema federativo es aplicable a todas las naciones y a todas las épocas, puesto que la humanidad es progresiva en todas sus generaciones y en todas sus razas, y la política de la federación, que es por excelencia la del progreso, consiste en tratar a cada pueblo, en todos y cualquiera de sus períodos, por un régimen de autoridad y centralización decrecientes que corresponda al estado de los espíritus y de las costumbres.

Y Carlos Taibo en buena lógica nos advierte que no hay nada más absurdo que querer implantar el Comunismo Libertario.[30]

Nos queda claro, que no hay que implantar, nada, sino trabajar por la libertad de todos y que el sistema de convivencia sea aquel que nos permita vivir con plena autonomía y sin necesidad de que unos estén, vivan con privilegios por encima de los otros, sin duda, la generosidad del anarquismo es tan grande, que estamos frente al reto más grande que se ha planteado jamás, la humanidad.

Y una vez más nos ponen en condiciones y nos advierten para que nuevas generaciones emprendan un nuevo camino con ambición, reflexión y la crítica si es necesaria, y escuchar por ejemplo de Félix Carrasquer cuando nos dice: “Si los ciudadanos cultivaran el sentido crítico, esa política del odio y de la muerte pronto sería arrumbada para ir a la conquista del bienestar de todos por medio de una fusión racional y solidaria. … La revolución sólo tiene una dinámica y un camino: el que ponga a los hombres en posesión de sus auténticos derechos y a los excluidos de siempre en condición de ser ellos mismos quienes estructuren las vías de su existencia. … Lo libertario no puede ser de izquierda ni de derechas, porque ello presupone la acotación estatal, no puede entrar en un juego que se opone a la libertad y a la igualdad entre los hombres.[31]

Y ya que somos colectivistas, también necesitamos de espacios más pequeños para desarrollarnos como personas y sobre todo para desarrollar una economía micro, es decir, ciudades mucho más pequeñas que nos ayuden después a desarrollarnos con las necesidades reales, así digo en “-Per un canvi d’hàbits Ja que som racionals i hem tingut la capacitat d’aprendre a parlar, pensar, escriure, córrer, i demés, gràcies als codis que activem el temps ens hem anat dotant, sabem que pertanyem a una espècie de vivípars mamífers que difícilment podem viure individualment, necessitem per lo general cadascú de l’altre, en definitiva no som gaire “ autosuficients”, necessitem viure en grup i principalment desenvolupar la solidaritat dels uns sobre els altres simplement per logística dins d’una comunitat en que cada qual desenvolupa una realitat social, ja sigui aportant economia del treball, ja sigui rebent plusvàlua d’aquest esforç; i que per tant pel fet que necessitem uns dels altres, per a la nostra protecció individual des d’el nostra naixement fins els últims moments de la nostra vida; la solidaritat es la millor arma per desenvolupar i construir una societat amb respecte mutu.[32]

Necesitamos comunidades mucho más pequeñas para poder desarrollar un proyecto de vida digna y con el Federalismo que nos indica Félix Carrasquer desarrollarnos federalmente como pueblo a todos los niveles, mientras desterramos el interés por las grandes ciudades.

Así pues, el reto está servido y podemos decir, muy alto que la humanidad será anarquista o no será, en el momento que el hombre / la mujer llegue a ser humanos.

Manel Aisa Pàmpols

Hospitalet de Llobregat, Lladó, Porrera,

11 de octubre de 2022

