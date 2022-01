Hace dos años, no nos imaginábamos lo que estaríamos viviendo en estos momentos con una pandemia prolongada que motiva las más acaloradas y disímbolas discusiones. Información de todo tipo circula en Internet, lo que conduce a interpretaciones variadas, inclusive en el ámbito de personas dedicadas al área de la salud.

Realmente ya estoy cansado de estar leyendo artículos sobre el coronavirus SARS-CoV-2 y COVID-19; sin embargo, no puede uno dejar de revisar o repasar, el efecto de medicamentos que, en esta temporada invernal, se llegan a utilizar con una particular frecuencia, sin conocerlos a profundidad.

Resulta increíble cómo en México se pueden adquirir medicamentos sin receta médica. Esto es tan grave, que (citando un ejemplo), en Estados Unidos es más fácil comprar un arma de fuego, que un antibiótico no indicado por un médico.

La decisión de establecer una estrategia terapéutica, desde el punto de vista farmacológico, no es fácil e implica una serie de razonamientos profundos que valoran el perfil de seguridad, eficacia, riesgos, beneficios y otros aspectos que son difíciles de expresar.

Uno de los medicamentos que se indican con mayor frecuencia en esta temporada es el Ambroxol, cuya historia es particularmente interesante, pues puede rastrearse hasta la medicina Ayurvédica, que es una práctica médica originaria de la India, que se ha usado durante miles de años y cuya meta es restaurar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, a través de un principio de “limpieza” de muchos órdenes, utilizando regímenes de alimentación, ejercicios, meditación, fisioterapia y hierbas medicinales. Para las enfermedades respiratorias se utiliza la Adhatoda vasica, que tiene como principio activo un alcaloide llamado Vascicina, del cual se extrajo, en 1965, un medicamento que se denomina Bromhexina, cuya acción principal es regular la viscosidad del moco que, si bien representa un mecanismo de defensa natural de las vías respiratorias, en exceso puede resultar contraproducente.

A finales de 1970, se obtuvo, partiendo de la Bromhexina, el Ambroxol, que resultó ser un medicamento mejor en la eficacia y con un bajo perfil de efectos secundarios. No solamente es un buen expectorante, disminuyendo la densidad de la secreción en los pulmones y de esta manera, mejora la función ventilatoria, en enfermos con problemas bronquiales. Tiene muchas otras ventajas que van desde la inhibición de algunos mediadores de la inflamación, con un efecto que alivia la tos. También tiene como ventaja un efecto de larga duración, lo que permite que se pueda administrar 2 o 3 veces al día, dependiendo de la respuesta clínica.

Se ha demostrado que el Ambroxol, al ser combinado con antibióticos, puede mejorar la acción de estos últimos, pues penetran mejor en los tejidos respiratorios aumentando la capacidad bactericida.

En el caso de enfermedad respiratoria por COVID-19, se han confirmado una amplia gama de beneficios terapéuticos positivos que no solamente incluyen efectos antiinflamatorios sino también, ayuda a que las células de defensa local tengan una mejor función, que se reflejaría en una respuesta positiva ante el proceso de replicación viral.

Tiene un efecto anestésico leve, lo que ha condicionado que se utilice como un medicamento para inhibir el dolor de garganta, con muy pocos efectos secundarios.

Por último, este medicamento ha generado un interés en la terapéutica de enfermedades neurodegenerativas, como en la enfermedad de Parkinson y si bien hacen falta estudios que avalen su utilización en este tipo de padecimientos, no es por demás considerarlos de acuerdo al número de publicaciones en investigaciones que en este momento se están llevando ya a cabo.

Como medicamento que ya se comercializa prácticamente en todo el mundo, se puede decir que el Ambroxol tiene un excelente perfil de seguridad con muy baja tasa de efectos secundarios y una buena respuesta como favorecedor de la expulsión de mucosidad que comprometa la función respiratoria.

Por su larga historia y sus innumerables beneficios, esta alternativa de tratamiento para las enfermedades respiratorias constituye una clara muestra de que la medicina tradicional, tiene un valor que los médicos que nos formamos en las universidades, no debemos de menospreciar. En este sentido, la combinación de conocimientos científicos con la experiencia, por muy empírica que sea, puede ayudarnos a comprender mejor los diversos mecanismos de acción de las medicinas y así, poder brindar una mejor calidad de la atención desde el punto de vista médico, en beneficio del protagonista del proceso de la salud y la enfermedad que es, el paciente.

