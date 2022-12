El alza de la tasa de interés no reducirá la inflación internacional ni nacional

El subgobernador de Banxico Jonathan Heath el miércoles 7 de diciembre 2022, señaló que el problema de la inflación es mundial, derivado de los nuevos confinamientos en China, tras el repunte de casos de Covid–19. Al ser China proveedor de varios insumos a nivel mundial, se frenan procesos productivos lo que impacta sobre el alza de precios. Y añadió que “para poder erradicar este brote inflacionario, necesitamos resolver el problema de origen, que es global”. Lo que no reconoce dicho economista es que si la inflación internacional nos afecta, ello es consecuencia de nuestra dependencia externa de insumos, suministros y alimentos. Las políticas neoliberales de austeridad fiscal, altas tasas de interés, libre comercio, estabilidad del tipo de cambio que predominan en el país, han atentado sobre el sector productivo, lo que nos ha llevado a depender de importaciones, por lo que estamos sujetos a los precios internacionales de estos. Ahora, al presentarse la inflación a nivel mundial, ésta nos afecta a través de importaciones caras, debido a que no tenemos capacidad productiva interna para avanzar en la autosuficiencia alimentaria, como de otros bienes esenciales y evitar la inflación proveniente de otros países.

Jonathan Heath señaló que “lo primero que se requiere es una baja en los indicadores globales de las materias primas, los energéticos y los alimentos, así como de los costos de los transportes marítimos, etcétera”. Con tal declaración implica que sigue esperando que la inflación internacional decrezca para que baje la inflación en México. No asume postura alguna para que nuestro país avance en la producción interna de los bienes que importamos para dejar de ser sujetos de la inflación internacional.

Si tal economista enfatiza que tiene que reducirse la inflación mundial para bajar la inflación en México, entonces ¿por qué Banxico sigue aumentando la tasa de interés? Ello para nada incidirá para que el conflicto de Rusia–Ucrania termine y así mejore el abasto de granos básicos y se reduzca el crecimiento de los precios de estos bienes. Tampoco el alza de la tasa de interés en México reducirá los confinamientos en China para que aumente su producción y mejore los suministros de insumos al resto del mundo para aumentar la producción y frenar el alza de precios. La política monetaria seguida por Banxico de alzas permanentes de la tasa de interés encarece el crédito y la deuda acumulada, lo que acentúa los problemas financieros del sector público y privado, dados sus niveles de endeudamiento, lo que restringe su capacidad de inversión. Ello acentúa la contracción de la producción, por lo que se reduce la capacidad del país para avanzar en la producción interna de los bienes caros que estamos importando. Si México fuese autosuficiente en gasolina, en gas, en fertilizantes, en granos básicos no seríamos sujetos de la inflación internacional.

El objetivo de Banxico de seguir aumentando la tasa de interés, además de favorecer las ganancias de la banca y del capital financiero que fluye al país, es contraer la economía, aumentar el desempleo para así evitar presiones sobre salarios que lleven a la espiral precios – salarios. Quieren, como siempre lo han hecho, hacer recaer en los trabajadores y en los desempleados el costo de bajar la inflación. La estabilidad de la moneda no beneficia a las familias, sino a los dueños del dinero. Bajar la inflación a costa de aumentar el desempleo, no favorece a los que menos tienen, debido a que dejan de percibir ingresos por lo que no pueden comprar nada.

Se requiere de política industrial y agrícola para encarar los rezagos productivos y la escasez de productos que están presionando sobre precios e importaciones, para lo cual se requiere de bajas tasas de interés y subsidios e incremento de gasto e inversión pública, cosa que no establecen las autoridades monetarias y hacendarias del país para no afectar los intereses del sector financiero al cual responden.

- Anuncio -

La menor inflación que están mostrando algunos países, es derivada de la menor demanda de insumos y productos derivada de la desaceleración de la economía China, de Estados Unidos, como de los países europeos.

En México, la depreciación del dólar derivada de la entrada de capitales por el alza de la tasa de interés, abarata en términos relativos los productos importados, es decir con el dólar barato los productos importados caros no resultan más caros, lo que contribuye a bajar la inflación a costa de que las importaciones sigan desplazando a la producción nacional e incrementar el déficit de comercio exterior, lo que nos llevará a la recesión económica.