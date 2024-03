El alcalde de Tianguismanalco sí atropelló y mató a un joven: FGE

El alcalde de Tianguismanalco, Martín Zanés Cortés, sí atropelló y mató a un joven con un auto de lujo del que es propietario, por lo que ya fue vinculado a proceso, reveló este jueves el fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal.

El funcionario recordó que el presidente municipal tramitó un amparo para no ser detenido, pero este recurso aún no se resuelve en su favor y no lo excluye del proceso penal.

El crimen sucedió la noche del pasado 16 de enero, en la carretera a San Jerónimo Tecuanipan, cuando un automóvil impactó a Miguel Lauro Capulín, de 23 años de edad, quien viajaba en su motocicleta y pereció en el acto.

Posteriormente, las autoridades penales liberaron una orden de aprehensión en su contra debido a que es propietario del vehículo -valuado en más de 830 mil pesos- pero el munícipe tramitó un amparo.

De acuerdo con la investigación que la Fiscalía General del Estado realizó en el lugar de los hechos fueron encontrados tanto el vehículo Nissan 370Z como la motocicleta, posteriormente, se acreditó que el automóvil es propiedad del presidente municipal.

Este jueves, el fiscal confirmó que Martín Zanés sí manejaba el vehículo que atropelló al joven por lo que este miércoles fue vinculado a un proceso penal acusado de homicidio culposo.

El alcalde, quien milita en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha negado cualquier participación en el homicidio culposo, asegurando, a través de un video publicado en redes sociales, que su automotor con engomado RAS753C estaba encargado a un taller cuando ocurrió el siniestro y que él se encontraba en otra parte a donde los hechos se consumaron.

Posteriormente, el munícipe envió un oficio a la FGE en el que argumentó que quien conducía el vehículo en el momento del percance es una mujer de nombre Blanca Esveydi Castillo Maruri, sin que especifique el por qué presuntamente manejaba la unidad.

“(…) por este conducto me permito hacer de su conocimiento que dicho vehículo el día que ocurrió el lamentable accidente de tránsito era conducido por la C. BLANCA ESVEYDI CASTILLO MARURI, de quien me permito adjuntar al presente copia de su identificación”, se indica en el documento.