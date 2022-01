El aceite del ratero como desinfectante

Hace ya un buen número de años, supe de una preparación que se elabora en una forma casera, para poseer un efecto preventivo contra cualquier enfermedad infecciosa. Conocida como “Aceite del ratero”, tiene un muy anecdótico origen, tanto en su comienzo como en su evolución.

Se cuenta que justo cuando la peste bubónica se encontraba en el punto máximo de número de enfermos, durante 1413, fueron capturados cuatro ladrones que fueron acusados de despojar de sus pertenencias a moribundos o a cadáveres. Sin embargo, sorprendió a las autoridades que juzgarían a estos delincuentes, el que estos individuos no se enfermaran de este padecimiento extremadamente contagioso y letal para la mayor parte de personas que lo padecían. Esto los llevó a proponerles que, disminuyendo la pena, divulgaran el secreto que les confería una total inmunidad. Entonces los acusados revelaron que eran perfumistas y que habían elaborado una solución combinando varias hierbas aromáticas que frotaban en todo su cuerpo, evitando de esta manera, enfermarse.

Desde entonces, esta preparación se hizo popular y su utilización se extendió a muchos lugares, no solamente de Europa en donde surgió, sino prácticamente en todo el mundo.

Como nos referimos a un preparado de origen estrictamente empírico, su formulación tiene un número indefinido de variantes. La mezcla de aceites esenciales, que contenía el aceite del ratero es, dentro de muchas fórmulas que he revisado: aceite esencial de canela, aceite de clavo, aceite de limón, aceite de romero y aceite de eucalipto; todo esto mezclado en 100 mililitros de aceite de olivo, algodón y de almendras. Esto genera una especie de “base” que, en 25 mililitros de alcohol y 75 mililitros de agua, con 50 gotas de la solución aromática elaborada con los aceites, da lugar a una especie de perfume que a manera de “spray” o aerosol, se aplica en la ropa y en el pelo.

Esta fórmula, aunque no se ha popularizado mucho en esta pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, tampoco ha sido menospreciada por un buen número de personas, lo que me obligó a hacer una revisión de artículos de investigación que, desde el punto de vista científico, me permitiese evaluar la efectividad de esta propuesta preventiva, liberándome de todo prejuicio, terquedad, obcecación y obstinación, en mi imaginario de que el método científico constituye la herramienta infalible para llegar al conocimiento de la verdad, condición efectivamente incompleta y por supuesto falible.

Solamente encontré 6 artículos, dentro de los que sobresale el efecto antibacteriano de esta solución elaborada con esencias, sin poder demostrar cómo podría tener un efecto antiviral que pudiese prevenir la enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2.

Los virus son intracelulares obligados, es decir que necesitan forzosamente introducirse dentro de las células para poder completar su ciclo vital. Si pensamos en una forma reduccionista pero válida, la probabilidad de que un virus pueda sobreponerse al medio ambiente que no sea igual al que se encuentra dentro de una célula, es prácticamente nula, excepto si hay un medio de transporte húmedo, como gotas de saliva o mucosidad que expulsamos cotidianamente bajo algo tan común como respirar, toser, estornudar o incluso, hablar en tonos altos o gritar; pero esto es definitivamente efímero, es decir, que dura poco tiempo.

La Biología es maravillosa y si bien nos presenta aspectos incomprensibles, sus directrices siempre se orientan a la lógica y al sentido común. La pregunta obligada cuando analizo lo que sucedía en el Siglo XV, alrededor de la peste bubónica y el terror de enfermarse, obviamente implicaría la búsqueda desesperada de soluciones que escapan de lo que implica un conocimiento tan profundo como significativo.

Analizar las cualidades del aceite del ratero como un medio de protección para adquirir alguna enfermedad infecciosa, puede representar un auxiliar relativo para problemas bacterianos y no virales. Por supuesto, esta afirmación no es definitiva y harían falta muchas investigaciones para poder validar estas deducciones medievales. De todos modos no considero que sea criticable adoptar la medida de rociarse de este remedio, siempre y cuando paralelamente sean tomadas en cuenta las acciones que ya han demostrado ser efectivas para disminuir el riesgo de adquirir una enfermedad respiratoria.

La difusión de información falsa y las creencias que se apartan de la ciencia, actualmente por medio de las redes sociales es tan grave, que me hacen ver a esta época de civilización con tecnologías impresionantes, como una nueva Edad Media donde predomina la ignorancia, de la que yo, por supuesto, me siento tan responsable como inmiscuido y poseedor.

