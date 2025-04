El 4 de junio será la elección de la nueva dirigencia del SNTSS y de 200 delegados

El 4 de junio próximo se llevará a cabo la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro (SNTSS), comisiones seccionales y representantes sindicales para el periodo comprendido del 16 de junio de 2025 al 15 de junio de 2031, así como de 200 delegados que asistirán al XLVII Congreso Seccional Ordinario.

Ayer fue publicada la convocatoria a los comicios, la cual establece que el registro de planillas será del 2 al 8 de mayo, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto días inhábiles en los que la atención será de 10 a 14 horas.

El registro deberá realizarlo el o la candidata a la secretaría general y tendrá que presentarse en la Secretaría del Interior y Propaganda de la sección 1, en fecha y hora asignados en confirmación vía correo electrónico o acuse de prerregistro; el 9 de mayo serán publicados los nombres de las planillas aprobadas.

Entre los requisitos que deben cumplir los integrantes de las mismas, están: último comprobante de pago, original y copia de gafete institucional, identificación oficial, ser mexicano por nacimiento, antigüedad efectiva no menor a cinco años como trabajador, ocupar un puesto de base, estar al corriente en el pago de cuotas sindicales, no haber sido suspendido por más de 30 días en derechos sindicales, como consecuencia de falta cometidas en los 12 meses anteriores a la fecha de la elección; y no ser responsable de malos manejos en el trabajo o en los puestos de representación sindical que haya desempeñado.

Se deberá cuidar que exista proporcionalidad en razón de género con relación a la totalidad de los puestos a elegir, así como la paridad de género en las secretarías que integran el Comité Ejecutivo Seccional.

Cabe mencionar que, aun sin obtener el registro, desde ayer y hasta el 31 de mayo las planillas pueden realizar actividades proselitistas.

“Queda prohibido realizar actos de campaña, propaganda y proselitismo con promesas que carezcan de fundamentos legales y/o financieros que engañen a los trabajadores afiliados a esta organización sindical, en cuyo caso, constituirá una falta grave de impugnación… La Comisión Nacional Electoral podrá determinar la sanción o cancelación del registro, en cuyo caso comunicará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, se indica en la convocatoria.

La votación se llevará a cabo el 4 de junio, de 7:30 a 21 horas, conforme al horario señalado en el calendario de cada unidad electoral. No se permitirá el uso de dispositivos electrónicos con los que el elector o cualquier otra persona pueda evidencia el sentido del sufragio o que vulnere la secrecía de este.

Ese mismo día serán elegidos los dos centenares de delegados que representarán en el XLVII Congreso Seccional Ordinario (en el que rendirá protesta la nueva dirigencia gremial), que se celebrará el 5 de junio de 2025, a las 9 de la mañana.

Las y los aspirantes a delegados se deben anotar el 9 de mayo y el 16 de ese mismo mes serán publicadas las planillas con registro aprobado.

