Viernes, agosto 22, 2025
NoticiasEducación

El 10 de septiembre se elegirá a titular de la rectoría de la BUAP

El proceso se desarrollará entre finales de este mes y principios del mes siguiente

El Consejo Universitario de la BUAP aprobó la convocatoria para rectoría, un doctorado en Agroecología y el Reglamento de Bienes Históricos
Martín Hernández Alcántara

En la décima reunión y novena sesión extraordinaria, el Consejo Universitario aprobó los proyectos de convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría de la BUAP, así como la ejecución del Comedor Universitario; la creación del Doctorado en Ciencias en Agroecología; el Reglamento de Bienes Históricos, Culturales y Naturales, además del calendario de mesas de trabajo con las que se darán seguimiento a los acuerdos establecidos.

Durante esta jornada, celebrada en el Salón Barroco del edificio Carolino, la rectora destacó la participación de los miembros del Consejo Universitario para analizar y tomar decisiones trascendentales que influyen de manera directa en la vida universitaria, asegurando que este ejercicio fortalece a la institución y a sus integrantes.

De esta forma, el máximo órgano de gobierno de la universidad aprobó que la convocatoria para el nombramiento de la persona titular de la rectoría de la BUAP se publicará el 22 de agosto; el proceso de auscultación para la nominación de candidatos, los días 25 y 26 de agosto; la entrevista de las personas nominadas será el 27 de agosto y el registro de candidaturas se realizará el 28 del mismo mes.

Por otra parte, la campaña será del 29 de agosto al 8 de septiembre; mientras que la jornada de auscultación sectorial se efectuará el 10 de septiembre. En tanto, la calificación y nombramiento del titular de la rectoría de la BUAP será el 12 de septiembre, para el periodo 2025-2029.

Cabe destacar que la Comisión Auscultación estará integrada por dos autoridades personales de unidad académica, Jorge Luis Castillo Durán y Felipe Pérez Rodríguez; dos miembros del personal académico, Amira del Rayo Flores y Jaime Rebollo Vázquez; dos representantes del alumnado, Nahomi Mendoza Ramírez y Xavier Capetillo Rodríguez; y un representante no académico, Ivett Ortega Méndez.

Esta comisión también la integran representantes de los consejos por funciones, como el de Investigación y Estudios de Posgrado, con los doctores Amado Torralba Flores e Israel León O´Farril; el de Docencia, Ángel Xolocotzi Yáñez y María Gutiérrez Barona; y el de Extensión y Difusión de la Cultura, Luz María Salvatori González y José Luis Hernández Ameca.

Para la Comisión Electoral, se aprobó nombrar a dos autoridades personales de unidad académica, Salvador Galicia Isasmendi y Fabián Galindo Ramírez; dos representantes académicos, Guadalupe Tenorio Iturbide y María Inés Antonio Villanueva; dos del alumnado, Ileana Dorantes Hernández y Ximena Aguilar Cabal; así como personal no académico, José Luis Guevara Pérez.

Te puede interesar: Construirá la BUAP cuatro nuevos edificios en la segunda etapa de CU2

Temas

Más noticias

Nacional

Desarticulan célula de tráfico de armas del ‘CJNG’; detienen al ‘Cachorro’ y a 13 más

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. En un operativo conjunto en tres estados del país, fuerzas federales lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de...
Internacional

Israel intensifica ofensiva en Gaza con miras al último gran bastión de Hamas

La Jornada -
Afp Gaza. A golpe de bombardeos y operaciones, el ejército israelí intensificó su ofensiva en la ciudad de Gaza este jueves, con el objetivo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:51

Un museo en Tlatlauquitepec, primer fruto de la Red estatal de galerías y museos de Puebla

Paula Carrizosa -
La denominada Red estatal de galerías y museos de Puebla, proyecto con el que el Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla pretende aglutinar a...

Cedillo coloca primera piedra para edificio de Preparatoria Lázaro Cárdenas

Martín Hernández Alcántara -
Para atender las necesidades de enseñanza de los alumnos de la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, la rectora Lilia Cedillo Ramírez colocó la primera...

17 edición de la Expo Hortícola Puebla-BUAP 2025

Martín Hernández Alcántara -
Más de 100 expositores, del 8 al 10 de octubre, en el Agroparque de Los Reyes de Juárez

Más noticias

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

Laboratorio de Química Inorgánica del ICUAP, lugar 5 en producción de materiales magnéticos

Martín Hernández Alcántara -
Entre los cinco mejores grupos de investigación de Latinoamérica en el desarrollo de materiales magnéticos, componentes básicos empleados en la fabricación de dispositivos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025