Ejidatarios de Tlahuapan vuelven a bloquear la México-Puebla tras liberación de quien los defraudó

A un año y tres meses del bloqueo que se prolongó durante cuatro días, alrededor de las 16 horas de este viernes, ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan volvieron a cerrar todos los carriles en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 74.

La nueva protesta estalló tras la audiencia celebrada en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde se determinó que Carlos Sánchez Alpízar, excomisariado ejidal acusado de defraudar a los campesinos al retener 170 millones de pesos destinados a compensarlos por la expropiación de sus tierras, podría continuar su proceso en libertad.

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno estatal ha entablado diálogo con los manifestantes. Los ejidatarios exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación, pues buscan revertir la resolución judicial y obtener una respuesta concreta sobre la reparación del daño.

Cabe recordar que en agosto de 2024, los mismos ejidatarios mantuvieron bloqueada la autopista México-Puebla durante cuatro días consecutivos, y que en junio pasado repitieron la medida por más de siete horas, mientras se celebraba una audiencia para definir las medidas cautelares contra Carlos Sánchez Alpízar, Juan Velázquez Mauricio y Guadalupe Dozal Pérez, acusados de fraude en agravio de los integrantes del núcleo agrario.

A pesar de las constantes manifestaciones y de la exigencia de justicia, el conflicto agrario se ha prolongado durante décadas sin resolución definitiva, lo que ha convertido los bloqueos en un recurso recurrente ante la falta de resultados por parte de las autoridades judiciales.

Para aliviar el colapso vehicular, los manifestantes permiten la circulación por lapsos de algunos minutos antes de restablecer el cierre total de la autopista.

En respuesta, Caminos y Puentes Federales (Capufe) emitió recomendaciones a los conductores para utilizar rutas alternas: la carretera libre a la altura de Río Frío, para quienes se dirigen a Puebla, y el desvío por San Salvador el Verde, para los que viajan hacia Ciudad de México.

Carlos Sánchez Alpízar fue detenido el 17 de agosto de 2024 en el estado de Querétaro, tras permanecer prófugo desde 2021, cuando el gobierno de Miguel Barbosa Huerta presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de confianza.

De acuerdo con los testimonios, en su calidad de presidente del núcleo ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Sánchez Alpízar recibió en 2018 un cheque por más de 176 millones de pesos, derivado de una resolución favorable del Tribunal Agrario Federal. El pago, gestionado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) bajo la titularidad de Gerardo Ruiz Esparza, tenía como fin indemnizar a los campesinos por el uso de sus terrenos durante la construcción de la autopista México-Puebla.

Sin embargo, el excomisariado presuntamente huyó con el dinero, entregando solo pequeñas cantidades a familiares y allegados, mientras la mayoría de los ejidatarios nunca recibieron compensación alguna.