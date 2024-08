Ejidatarios de Tlahuapan bloquean por más de 34 horas la México-Puebla; no se irán hasta que reciban sus pagos, advierten

Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan prolongaron por más de 34 horas el bloqueo que la mañana de este martes iniciaron sobre los dos sentidos de la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 70+400, y tramos de vialidades aledañas como el Arco Norte, para exigir el pago de terrenos que fueron utilizados para la construcción de esa vía, y advirtieron que no se retirarán hasta que reciban sus indemnizaciones.

La protesta secuestró a cientos de conductores que, desquiciados por la situación, exigieron a las autoridades una solución, pues llevan más de un día sin poder mover sus vehículos, sin comer adecuadamente, sin cargar sus equipos celulares, además, decenas de transportistas señalaron que sus mercancías son perecederas y tendrán significativas pérdidas económicas.

Por la tarde organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex exigieron a los tres niveles de gobierno que agilicen el diálogo con los inconformes pues también alertaron sobre pérdidas millonarias por la situación.

Uno de los ejidatarios, quien por temor a ser agredido optó por reservar su nombre, dijo a medios de comunicación que el equipo jurídico que los asesora negocia con autoridades federales en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México y, que, si ambas partes no llegan a acuerdos, mantendrán su protesta los días que sean necesarios.

“Si no nos resuelven hoy no vamos a librar las carreteras aunque estemos toda la semana, que quede bien claro, si se negocia, nos retiramos inmediatamente. Esta manifestación es de una forma educada, honesta, en aras de negociar, de conciliar, que lo entiendan de esa manera (…) esta carretera se construyó en 1950 y ya van 66 años, varios sexenios, panistas, priistas y morenistas cortados por la misma tijera pues no dan solución”, declaró.